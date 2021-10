„Deutlich mehr als gedacht“ – so liefen die ersten Tage mit bezahlten Schnelltests in Greifswald

Greifswald

Als um 12 Uhr das Testzentrum an der alten Mensa in der Greifswalder Innenstadt öffnet, wartet keine Schlage vor dem Eingang. In der vergangenen Woche haben die Testzentren der Stadt noch hunderte Tests gemacht. Ferien, Semesterstart und eine Corona-Ampel auf gelb waren die Gründe. Die Schule, erste Vorlesungen und ein nasskalter Regen an diesem Dienstag sind aber nicht die einzigen Gründe, wieso kaum noch jemand einen Schnelltest will. Denn nun kosten sie auch.

20 Euro in der alten Mensa, im Testzentrum der Universitätsmedizin, 20 Euro auch im Testzentrum des Freizeitbades Greifswald, das vom Apotheker Erik Schumacher betrieben wird und 9,99 Euro im Testzentrum vom Burger King, das Inhaber Gregor Wagner dort einrichten ließ. Während die neue Regelung, die bereits vor Monaten getroffen und kontrovers als Impfpflicht durch die Hintertür diskutiert worden ist, nun als Fakt besteht, stellt sich seit Montag vor allem die Frage: Wie geht es mit den Testzentren weiter und kommt überhaupt noch jemand?

Weniger Tests, längere Bearbeitungszeiten

Thorsten Janßen leitet das Testzentrum in Greifswald für die Unimedizin. Sein Fazit nach dem ersten Tag fällt gemischt aus. „Am Montag sind deutlich weniger Menschen gekommen als sonst, aber mehr als erwartet.“ Damit meint er mehr, die auch für den Test bezahlt haben. Das müssen nämlich bei weitem nicht alle. Minderjährige, schwangere Frauen oder Menschen, die sich auf Grund einer Krankheit nicht testen lassen können. Sie müssen dann jedoch ein entsprechendes Attest vorlegen.

Das sorgt für Probleme. Während in der alten Mensa noch bis Sonntag theoretisch 420 Tests pro Tag durchgeführt werden konnten, ist die Kapazität nun deutlich reduziert. Janßen erklärt: Bezahlvorgang, Formulare für die Buchhaltung, Atteste für Ärzte, die fotokopiert und für mögliche Kontrollen der Kassenärztlichen Vereinigung archiviert werden müssten, verlangsamten den Prozess deutlich. Statt Tests im Minutentakt schaffe das Team maximal noch 90 am Tag. „Wir sind von einem voll digitalisierten Prozess wieder zwei Schritte zurück gegangen“, bedauert Janßen den aktuellen Zustand. Stattdessen würde er sich einen Fahrplan für die Zentren von der Politik wünschen. Eine Planung bis April wäre gut.

Preise können sinken

Wie es weitergeht wagt er nicht zu prognostizieren, genauso seine Kollegen. Schumacher, der unter anderem das Testzentrum im Freizeitbad betreibt, wird Ende der Woche vermutlich die Zelte abbrechen. 17 Testwillige kamen am Montag. Die Woche zuvor waren es über 100 jeden Tag. So decken die Einnahmen die Personalkosten, Materialien zahlt er selbst. Ein Minusgeschäft.

Gregor Wagner im Burger King will erstmal zwei Wochen warten. Erste Konsequenzen hat er aber schon gezogen: Zum einen sind die Tests günstiger, die Kunden hatten sich beschwert. Zum anderen hat er mehr Personal, das mehr Aufwand hat. Trotzdem macht er erstmal weiter, aus mehreren Gründen. „Wie sieht denn das aus, wenn wir die Zelte abbrechen, sobald wir nicht mehr jeden Test bezahlt bekommen“, erklärt er seine Verantwortung. Dazu kommt seine Lage. Aktuell hat Greifswald drei Testzentren grob an jedem Ende der Pappelallee und in der Mitte. Eine gute Infrastruktur für die Greifswalder.

Auch Janßen erklärt, dass die Preise nicht in Stein gemeißelt sind. „Wir haben in einer Mischkalkulation bei 100 Tests mit 75 Attesten, die nichts bezahlen und 25 Zahlenden gerechnet.“ Am Montag seien unter den 60 Testeten aber deutlich mehr als ¼ Zahlende gewesen. Das seien Lernprozesse in deren Verlauf zur Optimierung beispielsweise auch die Preise angepasst werden können.

Jobs können erhalten bleiben

Eine weitere Frage ist, was mit den zahlreichen Mitarbeitenden passieren wird. Bei der Unimedizin können Sie ihren Job behalten. „Das ist teilweise eingearbeitetes Personal, es wäre eine Schade, diese Menschen vor die Tür zu setzen.“ Sie sollen – falls gewünscht – auch an anderen Stellen im Klinikum eingesetzt werden können. Viele sind jedoch nach der große Welle und mit dem Ende des Lockdowns auch in ihre normalen Jobs zurückgekehrt. Andreas Kühl etwa hat im Mai und Juni im Testzentrum Neuenkirchen gearbeitet. Der Betrieb dort ist lange eingestellt, Kühl wieder Barkeeper im Comix.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er erinnert sich an Erzählungen von ehemaligen Kollegen, die stressige Schichten in Testzentren hatten und kann sich nicht vorstellen, dass so etwas wiederkommt. „Während der Erstsemesterwoche hatten wir hier regen Betrieb. Etwa 90 Prozent der Gäste waren geimpft, eher sogar mehr“, erklärt er. Ein Testergebnis habe ihm kaum jemand gezeigt.

Ende der Woche wollen sich auch die drei Betreiber der verbleibenden Zentren in Greifswald treffen und gemeinsam beraten, wie man einen sinnvollen und vor allem finanzierbaren Betrieb der Tests aufrechterhalten kann.

Von Philipp Schulz