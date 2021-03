Die Einwohnerzahl in MV geht einer Prognose zufolge in den nächsten 20 Jahren deutlich zurück. Das geht aus den Berechnungen, die das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung am Dienstag in Bonn veröffentlichte. Dabei gibt es allerdings Unterschiede in den Landkreisen und Städten.