Stralsund

Damit hat sich die Deutsche Bahn nun eindeutig zum Standort Stralsund als wichtiges Drehkreuz im Fernverkehr bekannt: In der Hansestadt wurde am 4. Juni der Grundstein für die erste Abstell- und Behandlungsanlage für IC- und ICE-Züge in Mecklenburg-Vorpommern gelegt.

Die Deutsche Bahn nimmt für den Bau des modernen Boxenstopps 22 Millionen Euro in die Hand. Mit dem neuen Wartungsstandort am Stralsunder Güterbahnhof, der 1990 zurückgebaut wurde, können sieben Züge gecheckt und für die nächste Reise vorbereitet werden. Nach 18 Monaten Bauzeit soll das Ganze im Dezember eingeweiht werden.

25 IC und ICE an Wochenenden in Stralsund

Die Schwellen für die ersten Gleise hängen am Haken. Quelle: Ines Sommer

„Wir sehen in der Region Stralsund-Rügen ein großes touristisches Potenzial, deshalb wollen wir diesen Standort fit machen für modernste Züge. Schon jetzt ist Stralsund ein wichtiges Drehkreuz für den Fernverkehr. In der Urlaubszeit fahren hier am Wochenende pro Tag 25 IC und ICE ein und aus“, sagte Joachim Trettin, DB-Konzernbevollmächtigter für Mecklenburg-Vorpommern, und hatte überraschend noch eine gute Nachricht parat: „Ab 31. Juli verkehrt zusätzlich an zwei Tagen des Wochenendes ein Zug, der die Reisenden aus Stuttgart, Würzburg und Berlin direkt bis nach Stralsund oder Binz bringt. Also ohne das lästige Umsteigen, dafür nehmen die Leute auch gern etwas längere Fahrzeiten in Kauf“, sagt er und spielte damit sicher auf den oft geforderten Ausbau der Strecke Stralsund – Berlin an. Hier geht es nur mit 120 statt der ICE-gewohnten 160 km/h vorwärts.

OB Badrow wünscht sich Haltepunkt in Andershof

Plakette auf der ersten Schwelle für die neue Anlage. Quelle: Ines Sommer

Diese höhere Geschwindigkeit steht auch auf der Wunschliste der Hansestadt, wie Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) betonte, der sich zudem einen Haltepunkt in Stralsund-Andershof wünscht. Da bleibe man im Gespräch... „Wir sehen mit der großen Investition in diese neue Anlage, dass die Bahn an Stralsund glaubt, und wir glauben an die Bahn. Wir sehen das Signal für den Tourismus“, so Badrow, der natürlich auch an dieser Stelle für Stralsund als schönste Stadt in Deutschland warb. Eine nächste große Aufgabe seien die Lokschuppen, die gemeinsam mit dem Landkreis aus dem Dornröschenschlaf geholt werden sollen.

„Die Investition der Bahn ist ein positives Signal für uns Touristiker. Auf lange Sicht zahlen sich die guten Bahn-Anbindungen aus, denn allein 20 Prozent unserer Urlauber reisen mit dem Zug an, das können gerne mehr werden“, so der Chef der Stralsunder Tourismuszentrale, André Kretzschmar gegenüber der OZ.

Künftig mehr als nur Innenreinigung in Stralsund

Was kann die neue Anlage, die zum Fahrplanwechsel im Dezember schon die ersten Züge abfertigen soll? Hinter dem Qualitäts-Check, der auf den Gleisen unter freiem Himmel stattfindet – steht in erster Linie die Reinigung der Züge – vom Fahrgastraum bis hin zum Sanitärbereich. Doch hier wird nicht nur geputzt, sondern auch vorgeheizt, und die Züge bekommen neues Wasser. Ebenso läuft die Entsorgung von Schmutzwasser. Außerdem erfolgen kleine Reparaturen. Nach der abschließenden Bremsprüfung sind die Züge dann wieder startklar für ihren nächsten Einsatz.

12 Arbeitsplätze in neuer Anlage

So sieht die neue Anlage aus, die Zügen rollen ein und werden gereinigt und versorgt (Foto aus einer anderen Stadt). Quelle: OZ

Zwölf Mitarbeiter kümmern sich 24 Stunden sieben Tage die Woche um die Züge, die im Nordosten enden. Für diese Arbeiten stehen sieben Gleise zur Verfügung – die gesamte Anlage hat eine Fläche von 48 000 Quadratmetern und ist damit sechs Mal größer als das Ozeaneum in Stralsund.

Die Gleise sind von 360 bis 430 Meter lang, um so Züge mit verschiedener Länge abfertigen zu können. Damit ist man für den neuen IC 2, einem weißen Doppelstockzug, ebenso gewappnet wie für den verkürzten ICE 1, den ICE 4 und den ICE-T.

Bahn bekennt sich zu Stralsund als Drehkreuz

Neue Abstell- und Behandlungsanlage der Deutschen Bahn in Stralsund Quelle: Deutsche Bahn

„Mit dieser Anlage machen wir den Nordosten fit für den künftigen Fernverkehr der Bahn. Projekt und Investition sind einmalig in Mecklenburg-Vorpommern. Dahinter steht aber auch ein jahrelanger Kampf. Und deshalb möchte ich besonders den Kollegen hier am Standort Stralsund für ihr Engagement danken“, sagte Dr. Thomas Hempe, Leiter Bereitstellung und Instandhaltung des DB Fernverkehrs, bevor er die zahlreichen Gäste zur Grundsteinlegung ins künftige Gleisbett bat. „Eigentlich ist es keine Grundstein-, sondern eine Grundschwellenlegung“, scherzte er, als die Betonteile am Haken hingen. Auf dem Schotter richtig positioniert, klebte er dann symbolisch die Bahnplakette mit den wichtigsten Daten auf die Schwelle.

Heuschrecken mussten zuvor umgesetzt werden

Die Tiefbauarbeiten liegen also bereits hinter den Bauleuten. Der erste Bagger hatte sich hier bereits vor ungefähr einem Jahr bewegt. „Wir haben im Herbst 2017 bei der Informationsveranstaltung im Stralsunder Rathaus gesagt, dass wir ungefähr zwei Jahre brauchen, und die Zeit war zum reinen Baubeginn vor einigen Monaten auch rum“, erklärt Lydia Müller, Leiterin der Infrastruktur-Abteilung beim DB Fernverkehr, im OZ-Gespräch.

17 000 Tonnen Schotter werden verbaut Die neue Bereitstellungsanlage in Stralsund ist Teil der Konzernstrategie „Starke Schiene“, mit der die Deutsche Bahn die Fahrgastzahlen im Fernverkehr auf über 160 Millionen Personen steigern und damit verdoppeln möchte. Sieben Gleise hat die neue Anlage auf dem ehemaligen Güterbahnhof in Stralsund. Fünf dienen zum Abstellen der Züge, an zwei Gleisen wird gearbeitet. Und zwar unter freien Himmel, die Wartung findet nicht wie beim Waschen in einer Halle statt. Bei der Projektvorstellung 2017 hatten viele Eisenbahner gleich eine Waschanlage mitgefordert. Man sei froh, wenigstens die jetzige Anlage bauen zu können, hieß es damals von der DB. 17 000 Tonnen Schotter werden jetzt in den Boden gebracht. Darauf werden dann sieben Kilometer Schiene verlegt. Die Oberleitungen samt Versorgungstool hat 58 Stützpunkte. Damit auch nachts gearbeitet werden kann, sorgen 71 Lampenmasten für Licht. Peter Sobottka, ein alter Eisenbahner aus Stralsund, ließ sich die besondere Grundsteinlegung nicht entgehen und schaute als Zaungast vorbei. „Ich freue mich für die jetzigen Eisenbahner, dass wenigstens ein paar Arbeitsplätze kommen. Trotzdem blutet einem das Herz, wenn man bedenkt, was die Bahn hier früher alles betrieben hat“, so der 83-Jährige gegenüber der OZ. iso

„Wir mussten vorher einen wichtigen Graben verlegen, das hat viel Kraft gekostet. Die Lärmschutzwand wurde bereits gebaut, damit das angrenzende Wohngebiet vom Baulärm verschont bleibt. Und wir mussten mit der Naturschutzbehörde verhandeln, denn hier gab es zum Beispiel eine seltene Heuschreckenart, die umgesetzt werden musste“, zählt Lydia Müller auf, was bereits in den letzten Monaten passiert ist.

Von Ines Sommer