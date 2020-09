Rostock/Bonn

Bleiben die Briefkästen künftig montags leer? Die Deutsche Post kann sich das vorstellen: Das Logistikunternehmen denkt darüber nach, Briefe an private Adressen nur noch an fünf statt sechs Wochentagen zuzustellen. Für die Post stelle sich die Frage, „ob wir in Deutschland am Montag eine flächendeckende Briefzustellung brauchen“, sagt Vorstandsmitglied Tobias Meyer der Zeitung „Die Welt“. Die Zustellung von Firmenpost auch am Montag sei hingegen sinnvoll.

Seit Jahren nehmen die Briefsendungen ab, heißt es von der Post. Laut den neuesten Zahlen der Bundesnetzagentur von 2019 wurden 12,1 Milliarden Briefe über die Deutsche Post verschickt, 2017 waren es noch 12,9 Milliarden Sendungen gewesen. Das Unternehmen hat damit einen Marktanteil von 85,4 Prozent.

Nur 2 Prozent der Briefe werden montags verschickt

Der Abwärtstrend sei auch in den Briefverteilungszentren in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg zu spüren. Hinzu kommen große Unterschiede bei den einzelnen Wochentagen, bestätigt der Postsprecher für MV, Jens-Uwe Hogardt. „Auf den Montag entfallen im Schnitt nur rund 2 Prozent der gesamten Wochenmenge.“

Die Ursache: Die meisten Sendungen vom Freitag werden bereits am Sonnabend zugestellt. Zudem arbeiten am Wochenende die meisten Unternehmen nicht, so dass dort keine neue Briefpost zum Versand anfällt, die am Montag verteilt werden müsste, beschreibt Hogardt weiter. „Somit bleibt in der Regel nur das übrig, was von Privatleuten am Wochenende in den Briefkästen landet, und diese Zahlen sind seit Jahren schon massiv rückläufig.“

Die Sendungsmengen seien teilweise so gering, dass der Briefkasten besonders am Montag auch jetzt gefühlt schon leer bleibe. „Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern aber keine Region, wo montags nicht zugestellt wird“, betont der Postsprecher.

Post ist gesetzlich zu Montagssendung verpflichtet

Geregelt werden die Zustellungstage in der sogenannten Universaldienstverordnung. Laut dieser ist die Post derzeit gesetzlich dazu verpflichtet, montags bis sonnabends Briefe zuzustellen. Diese Verordnung soll nun novelliert werden – und die Post möchte diese gesetzliche Verpflichtung ändern. „Diese Forderung ist nicht neu, aber es gibt in der Politik keine Bewegung, die Sechs-Tage-Regel aufzuheben“, sagt Thomas Ebeling, Rostocker Verdi-Gewerkschaftssekretär für den Bereich Postdienste.

Postmitarbeiter streiken für mehr Geld Verdi fordert für die rund 140 000 Tarifbeschäftigten bundesweit eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt die Gewerkschaft für die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro. Darüber hinaus soll die Postzulage für die verbeamteten Postbeschäftigten fortgeschrieben werden. Sie ist eine postspezifische Form der Sonderzahlung für Bundesbeamte. Um die Forderungen durchzusetzen, wurde in den vergangenen Tagen auch in Mecklenburg-Vorpommern gestreikt. Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde am 21./22. September in Kassel sind auch für diese Woche weitere Maßnahmen geplant. „Die Streikbereitschaft ist groß“, sagt Thomas Ebeling von Verdi. „Wir müssen ein Zeichen setzen.“ Es ist demnach damit zu rechnen, dass auch an weiteren Tagen keine Post zugestellt werden wird.

Die Deutsche Post betont, dass unabhängig von einer gesetzlichen Regelung konkrete vertragliche Vereinbarungen mit Geschäftskunden auch zukünftig eingehalten werden. 24-Stunden-Liefergarantien, die beispielsweise Amazon verspricht, bleiben demnach weiter bestehen. Generell: „Paketsendungen werden auch an Montagen ausgeliefert“, sagt Jens-Uwe Hogardt.

Verbraucherzentrale fordert zeitnahe Sendung

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern geht dementsprechend nicht davon aus, dass sich ein Montag ohne Post drastisch auf das Leben der Bürger auswirken wird. „Ich denke, dass sich die Verbraucher damit arrangieren können“, sagt Wiebke Cornelius. „Es muss ihnen aber genügend Zeit gegeben werden, sich auf die Umstellung einzustellen. Zudem brauchen sie die Sicherheit, dass ihre Briefe zeitnah ankommen“, ergänzt die Juristin. Für rechtsverbindliche Kommunikation (etwa mit Behörden oder Gerichten sowie bei Vertragsabschlüssen oder -kündigungen) kommt der Briefsendung nämlich nach wie vor eine hohe Bedeutung zu.

„Einen Tag weniger finde ich etwas entspannter“, sagt der Rostocker Student Aman Anosh (26) Quelle: hmk

Auch Verena Zimmer aus Rostock sieht eine Änderung der Zustellungstage eher gelassen. „Ich finde es wirklich nicht relevant, ob die Briefe am Montag oder Dienstag ankommen“, sagt die 23-jährige Studentin. Detlef Meisner aus Rostock findet einen weiteren Tag, an dem der Postbote nicht vorbeischaut, auch nicht schlimm. „Die Post kommt ja samstags und dann dienstags wieder“, resümiert der 67-Jährige. „Einen Tag weniger finde ich etwas entspannter“, pflichtet ihnen auch der Rostocker Student Aman Anosh (26) bei.

Großteil ist Montagszustellung von Briefen egal

Das spiegelt auch den Tenor einer Umfrage von Yougov aus dem vergangenen Jahr wider. Demnach legen viele Bundesbürger keinen Wert auf die Montagszustellung von Briefen. 41 Prozent der 2000 Befragten halten die Zustellung am Wochenbeginn für generell überflüssig oder ihnen ist sie egal, nur 27 Prozent war diese hingegen wichtig.

Die Umfrage macht zudem deutlich, dass die Bedeutung von Briefen im Internetzeitalter stark gesunken ist. Nur elf Prozent der Befragten gaben an, pro Jahr mehr als zwölf persönliche Briefe zu verschicken – also im Schnitt etwa einen pro Monat.

Von Ann-Christin Schneider