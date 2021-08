Deutschland Tour durch MV: Ackermann gehört Sieg, Greipel die Sympathie

Stralsund/Rostock/Schwerin

Pascal Ackermann riss nach seinem fulminanten Königssprint vor dem Schweriner Schloss bei Tempo 70 die Arme in die Höhe. Dann feierte er mit den Kollegen seinen persönlichen Befreiungsschlag. Der deutsche Topsprinter hat mit einem Auftaktsieg der Deutschland Tour zurück zur Topform gefunden. Der Radprofi aus der Pfalz, der für die Tour de France wegen schwacher Leistungen nicht berücksichtigt worden war, siegte am Donnerstag auf der ersten Etappe über 191,4 Kilometer von Stralsund nach Schwerin im Massensprint vor seinem Landsmann Phil Bauhaus und dem Österreicher Marco Haller.

„Ich bin in einer super Form. Ich werde zum Ende des Jahres noch mal alles geben. Ich war vor zwei Wochen krank, aber ich habe hart trainiert“, sagte Ackermann, der den Sprint früh angezogen hatte: „Es war ein bisschen früh, aber wir hatten Rückenwind.“ Zudem ging es leicht bergab.

Eine Seniorengruppe jubelt in Rostock den Fahrern zu. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Lokalmathador André Greipel nach Rennen enttäuscht

Ackermann übernahm damit das Rote Trikot des Gesamtersten. Routinier und Lokalmatador André Greipel konnte dagegen auf der Etappe durch seine Heimat genauso wenig im Finale mitmischen wie Tour-de-France-Sprintkönig Mark Cavendish. Dennoch: Die Sympathien der meisten Zuschauer entlang der Strecke quer durch MV gehörten dem Norddeutschen. Der gab nach dem Finale unumwunden zu: „Wir wussten, dass man anderthalb Kilometer vor dem Ziel vorne mit dabei sein muss. Wir haben es verkackt.“

Vor dem Start am Morgen in Stralsund war die Stimmung bei Fahrern und Zuschauern trotz schlechten Wetters – es schüttete wie aus Kübeln – ausgelassen. Die Radler vom Team SKS Sauerland sangen auf der Bühne noch schnell ein Geburtstagsständchen für einen Betreuer, einige hundert Zuschauer applaudierten und warteten danach auf die großen Stars wie Chris Froome und André Greipel. Die erhofften Fotos mit den Idolen blieben Mangelware – wegen Corona.

Stralsunder drängeln sich vor Bühne

Schon am Vorabend des Starts hatten sich Radsport-Enthusiasten in Scharen vor der Bühne am Sundufer gedrängt, um einen Blick auf die Stars zu werfen. „Ihr seid die echten Radsportfans“, rief Georg Zimmermann, Kapitän vom Intermarché-Team, mit Blick auf die regennassen Gesichter vor der Bühne. Marc Cavendish, Rekord-Etappensieger der Tour de France, überzeugte mit einer Begrüßung auf Deutsch und einem Witz darüber, dass für ihn als Brite sein Rad bei all dem Corona und Brexit der beste Weg sei, um rauszukommen.

Als die 132 Fahrer dann am Donnerstag kurz hinter dem Stralsunder Ortsschild bei Pantelitz auf der Bundesstraße 105 über die Linie für den scharfen Start rollten, war es vorbei mit der Ausgelassenheit: Gleich den ersten kleinen Anstieg nutzte Joshua Huppertz von Lotto Kern-Haus für eine Attacke. Mit vier weiteren Fahrern setzte er sich danach vom Feld auf über drei Minuten ab – angefeuert von den Fans an der Strecke.

Die Ausreißer stahlen Local Hero Greipel ein bisschen die Schau. „Es wird windig, eine kämpferische Etappe. Ich hoffe, genug Kraft zu haben, um vorne mit dabei zu sein“, hatte Greipel vor dem Start gesagt. Der Profi wurde nicht nur in seiner Heimatstadt Rostock, sondern überall entlang der Strecke sehnsüchtig erwartet. Mehrere hundert Schaulustige hatten sich am Rostocker Südring versammelt. Sie wollten hautnah bei der ersten Sprintwertung dabei sein.

Rostocker grüßen Greipel

Peggy Bendlin (43) grüßte Lokalmatador André Greipel bei der Deutschland Tour mit einem selbst gemalten Pappschild. Quelle: Christian Lüsch

Die meisten hofften darauf, dass Greipel nicht nur ganz weit vorn landen, sondern auch gut zu sehen sein würde. So wie die Radsport-Abteilung vom PSV Rostock, die mit einem Aufgebot an die Strecke gekommen war. Die Sportler hatten mehrere Bettlaken bemalt – als Gruß und Aufmunterung für ihren „Gorilla“ André Greipel. Der Mann aus Kritzmow, einem Rostocker Vorort, hatte das Einmaleins des Radrennsports beim PSV und Trainer Peter Sager gelernt. Das Banner hing gut sichtbar an der Brücke über der vierspurigen Schnellstraße.

„Ich konnte ihn nicht sehen. Sie waren so fix vorbei“

Doch Greipel hatte mit der Vergabe der Sprintpunkte in seiner Heimatstadt nichts zu tun. Die machte die Ausreißergruppe unter sich aus. „Ich konnte ihn nicht sehen. Sie waren so fix vorbei“, meinte Peggy Bendlin. Die 43-jährige Radsport-Enthusiastin hatte ein Pappschild mit einem Greipel-Gruß bemalt. „Das Kommen hat sich trotzdem gelohnt“, meinte die 43-Jährige.

Die Hobby-Radsportler Christian Jahnke (55, l.) und Rolf Oerter (65) gehörten in Rostock zu den Helfern der Deutschland Tour Quelle: Christian Lüsch

So schnell wie das Peloton aufgetaucht war, so schnell war es auch wieder weg. Bis kurz vor dem Ziel in Schwerin hatten sich die bis zu sechs Ausreißer nach Kräften gewehrt. Doch spätestens nachdem sich die Mannschaften der Sprinter vor dem Finale formiert und das Tempo forciert hatten, schmolz der zwischenzeitliche Vorsprung von fast zwei Minuten wie das Eis in der Sonne. Drei Kilometer vor Etappenende am Schweriner Schloss waren die Ausreißer gestellt. Während Ackermann den Sprint 350 Meter vor dem Strich anzog und nicht zu schlagen war, rollte Greipel mit dem Peloton ein. Nach 17 Profijahren und 158 Siegen - mehr als jeder andere deutsche Radprofi – ist zum Saisonende Schluss. Sogar sein langjähriger Rivale Cavendish hätte ihm den Sieg „gegönnt“, wie der Sprinter im ZDF sagte. Für den Briten begann die Rundfahrt ebenfalls nicht wunschgemäß, Cavendish kam bereits früh zu Fall, was folgenlos blieb.

Finale in Nürnberg

Am Freitag wird die Deutschland Tour mit der zweiten Etappe von Sangerhausen nach Ilmenau fortgesetzt. Die viertägige Rundfahrt, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie pausieren musste, endet am Sonntag nach 720,5 Kilometer in Nürnberg.

Von Niklas Kunkel und Christian Lüsch