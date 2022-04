Deutschlands einzige Höhenforschungsstation: Rügen empfängt Signale aus dem Weltall

Drewoldke

Den ohnehin zahlreichen Superlativen der Insel Rügen lässt sich ein weiterer hinzufügen: Hier steht Deutschlands einzige Funkstation, die mittels eines Kurzwellen-Senders Signale aus dem Weltall empfangen kann. Zwar nicht von Außerirdischen, aber aus dem Bereich um hundert Kilometer Höhe „können wir über Mecklenburg-Vorpommern täglich bis zu 10 000 Sternschnuppen messen“, sagt Jens Mielich. Die wären allerdings für Menschen auf der Erde nicht sichtbar, weil sie zu klein sind und in der Ionosphäre verglühen.

Mielich ist der einzige Mitarbeiter in der Außenstelle des „Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock“ im Altenkirchener Ortsteil Drewoldke. Dort bewohnt er einen Teil der Forschungsstation und hat den mit „17,5 Metern“ wahrscheinlich kürzesten Arbeitsweg der Insel. Auch eine Art von Superlativ. Ein wenig fühle er sich zuweilen wie der Leuchtturmwärter auf einer einsamen Hallig.

Teamfähigkeit dürfte daher wohl nicht zu den Einstellungsvoraussetzungen gehört haben, könnte man glauben. „Aber höhentauglich sollte man schon sein“, so Mielich. Damit spielt er auf den 70 Meter hohen Sendemast an, der sich neben dem Gebäude in die Luft reckt. „Ganz oben war ich noch nicht, aber immerhin schon auf der ersten Plattform.“ Wenn er nicht Sternschnuppen beobachtet oder in der Ionosphäre unterwegs ist, erforscht der gebürtige Dresdener auch Fragen der Klimaveränderung und den Einfluss der Wetterküche im Weltraum auf die Atmosphäre.

Kreuzrahmenpeiler aus Sanitärrohren

So wurde im Jahr 2009 eine große Feuerkugel gesichtet, die von Usedom kommend Rügen überquerte und schließlich in Dänemark niederging. Und erst am 15. Januar dieses Jahres staunte die weltweite Forschergemeinschaft über die Rügener Veröffentlichungen zu den atmosphärischen Effekten nach dem Ausbruch des Hunga-Tonga, einem unterseeischen Vulkan auf dem Gebiet des im Pazifik gelegenen Insel-Staates Tonga.

„Die Akustik-Druckwellen gingen einmal in alle Richtungen rund um den Globus und trafen sich etwa 15 Stunden später über Europa. Die ionosphärischen Störungen waren nach einer Stunde in 250 Kilometer Höhe zu sehen“, sagt Mielich. Geologische Forschungen zeigen, dass am Hunga-Tonga etwa einmal pro Jahrtausend eine größere Eruption aufgetreten ist, mit gewaltigen Ausbrüchen in den Jahren 200 und 1100.

Deutschlands einzige Station, die die Ionosphäre erforscht, steht auf Rügen. Quelle: Uwe Driest

Sehen kann Mielich all das natürlich nicht mit dem bloßen Auge. Er bedient sich vielmehr der Ionosonde auf seinem Funkmast, einem speziellen Radar, das die Ionosphäre untersucht, jenen Teil der Atmosphäre, der elektrisch geladen ist. Quelle dieser Ionisierung ist die Sonne, die bewirkt, dass Atome Elektronen verlieren. Die freigesetzten Elektronen reflektieren dann beispielsweise auch Radiowellen. Deswegen interessieren die Rügener Vorhersagen auch die Bundeswehr und vor allem Funkamateure.

„Über Kurzwelle können sie um die ganze Erde funken. Deswegen nutzen auch Funker die Ionosphäre zur weltweiten Kommunikation“, sagt Mielich. Gruppen solcher Freizeit-Funker kamen schon nach Drewoldke, um sich ein Bild der Sende-Empfangsstation zu verschaffen. „Viele Geräte und Bestandteile der Anlagen sind Eigenentwicklungen. Wer hätte zuvor geahnt, dass ein Kreuzrahmenpeiler aus Sanitärrohren gesteckt werden kann?“, schrieben die anschließend auf ihrer Internetseite.

Einsatz von Wetterballons endet bei maximal 35 Kilometern

Die Sonde nahm ihre erste Messung am 30. Juni 1954 anlässlich einer totalen Sonnenfinsternis über Schweden vor, als die Sonne zu 92 Prozent bedeckt gewesen ist. Somit handelt es sich bei der Messreihe von Drewoldke um die – Achtung Superlativ – längste durchgehende Messreihe ihrer Art in Europa.

Die kann zwar Messungen in größerer Höhe vornehmen, als es Flugzeugen oder Wetterballons möglich ist, deren Einsatzmöglichkeit bei maximal 35 Kilometern endet, aber auch sie erreicht „nur“ die untere Hälfte der Ionosphäre. Die oberen Schichten werden daher von Satelliten abgetastet. Die Station von Drewoldke ist Teil eines weltweiten Netzes von miteinander verbundenen Sonden, deren Daten von der Universität Massachusetts gesammelt werden.

Um die Leiter auch nur bis zur ersten Plattform des auf dem 70 Meter hohen Sendemastes zu erklimmen, bedarf es schon einer guten Kondition.. Quelle: Uwe Driest

Die Sonde auf dem Mast sendet ins Weltall und eine andere übergroße Antenne sendet in die Mesosphäre. Weil man für den Empfang ein Radar mit extrem großer Wellenlänge benötigt, wurde auf dem fast 14 Hektar großen Areal bei Juliusruh eine Antennenanlage verspannt, die fast 400 Meter im Durchmesser groß ist. So lassen sich beispielsweise durch Winde bewirkte Abweichungen messen. Das sei der bekannte Dopplereffekt, den man auch höre, wenn ein Polizeiauto vorüberfährt und sich die Tonhöhe ändert, erklärt Jens Mielich.

In die Erdatmosphäre eindringende Meteoroide können durch Radarortung der vom verglühenden Meteoroid in Höhen zwischen 80 und 110 km erzeugten Ionisationspur beobachtet werden. Wer sich darin vertiefen möchte, findet Resultate der Radarbeobachtungen von Meteoren in der Mesosphäre über Juliusruh auf der Internetseite.

Von Uwe Driest