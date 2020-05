Deutschlands größtes Wasserstoffkraftwerk entsteht in MV

Laage

In Laage bei Rostock entsteht derzeit Deutschlands bisher größtes Wasserstoffkraftwerk. Am Freitag wurde eine der letzten Komponenten angeliefert: ein Container, in dem der produzierte Wasserstoff in Brennstoffzellen in Energie umgewandelt werden soll. In den nächsten Tagen soll dann das letzte wichtige Teil, die Elektrolyse-Einheit zur Herstellung des Wasserstoffs, die Anlage komplettieren.

Nach der Eröffnung am 12. Juni kann die Anlage nach Angaben der Betreiberfirma Apex Energy pro Jahr 300 Tonnen Wasserstoff produzieren und als Energieträger, vor allem für das Gewerbegebiet Airpark Laage, bereitstellen.

Vorzeigeprojekt

Die Anlage hat auch einen wichtigen Prestigezweck: Sie soll quasi als Vorzeigeobjekt dienen, an dem potenzielle Kunden sehen können, dass die Technik funktioniert, erklärt der Technische Leiter Peter Sponholz.

Dafür wird in einem sogenannten Showroom in einer angrenzenden Halle die Funktionsweise erklärt: Zunächst fließt Strom, der aus erneuerbaren Quellen stammt, in die Elektrolyse-Einheit. Diese trennt mit Hilfe des Stroms in einem chemischen Prozess aufbereitetes Leitungswasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff wird dann in Tanks zwischengelagert, bis er gebraucht wird.

Gutes Speichermedium

„ Wasserstoff ist prädestiniert als Speichermedium für erneuerbare Energien“, erklärt Sponholz. „Er kann für die Produktion von Energie, von Wärme und für die Mobilität eingesetzt werden.“ Alle diese Bereiche werden in Laage abgedeckt: Links neben den Wasserstofftanks steht seit Freitag der Brennstoffzellen-Container. Darin reagiert der Wasserstoff wieder mit Sauerstoff, wobei Energie entsteht.

Auf der anderen Seite steht ein Blockheizkraftwerk, in dem der Wasserstoff verbrannt wird. Und am anderen Ende des Geländes wird derzeit eine Wasserstofftankstelle gebaut, deren öffentliche Zapfsäule Anfang 2021 eröffnet werden soll.

Hoher Wirkungsgrad

Die Brennstoffzellen und das Blockheizkraftwerk haben eine theoretische Kapazität von 800 000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr, wenn sie rund um die Uhr unter Volllast laufen würden. Zudem soll auch die Abwärme genutzt werden. Rechnet man alle Nutzungsmöglichkeiten der Anlage zusammen, liegt der Wirkungsgrad laut Sponholz bei 80 bis 90 Prozent. Das bedeutet, dass von der erneuerbaren Energie, mit der die Elektrolyse-Einheit gespeist wird, am Ende nur 10 bis 20 Prozent verloren gehen. Das wäre ein wichtiger Schritt bei der notwendigen Zwischenspeicherung von Wind- und Sonnenenergie.

Ein potenzieller Abnehmer der Energie ist laut Sponholz ein namhafter Autozulieferer, der sich in Laage ansiedeln könnte. „Der Zulieferer hat von seinem Auftraggeber die Maßgabe, dass er ausschließlich mit grüner Energie produzieren darf“, erklärt Sponholz. Den Namen des Unternehmens darf er allerdings nicht verraten. Apex will im Airpark nicht nur Stromleitungen verlegen, sondern auch eine Pipeline, über die die Kunden direkt Wasserstoff beziehen können.

Spezialtanks aus MV

Wasserstofftanks made in Teterow Quelle: Martin Börner

Also entschied man sich stattdessen für Kunststoff. Darin steckt viel Hightech: „Das Material wurde zusammen mit dem Rostocker Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik ausgesucht“, so Sponholz. Neben dem Fraunhofer-Institut arbeitet Apex auch mit der Hochschule Stralsund und dem Rostocker Leibniz-Institut für Katalyse zusammen

Absichtliche Explosion

Ein Wasserstofftank nach einem Berst-Test mit mehreren Hundert bar. Quelle: Martin Börner

„Bei mehr als 400 bar ist er dann geplatzt“, weiß Sponholz. Dabei wurde die Kohlefaser-Ummantelung total zerfetzt. Dieser absichtlich gesprengte Tank ist ebenfalls im Showroom zu sehen. Im realen Betrieb sei so eine spektakuläre Explosion nicht zu befürchten, beruhigt der Experte.

Von Axel Büssem