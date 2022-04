Deyelsdorf

Auf dem ersten Blick sieht das „el campo“ genauso aus, wie ein altes bäuerliches Gebäude in einem vorpommerschen Dorf aussehen soll: rustikal, roter Backstein, Türen und Tore, hinter denen einst Tiere gehalten wurden. Und doch ist im vergangenen Jahr mit den Glindemanns mediterranes Flair in die Dorfstraße hinter das ehemalige Gutshaus eingezogen. Immerhin lebte die Familie davor 17 Jahre lang auf Mallorca.

„El campo“ – das Land – nennen sie ihr Café, das eines der Standbeine der Familie im ländlichen Vorpommern werden soll. „Der Name ist eine Anlehnung an unsere Zeit auf Mallorca und wir wollen damit gleichzeitig alles, was Landleben ausmacht, ausdrücken“, sagt Silvana Glindemann und meint damit gutes Essen, Ruhe, Gemütlichkeit, Tiere, Garten. Oder auch mal einen Grillabend zum Sommerfest.

Snacks gegen den kleinen Hunger

Immer sonnabends und sonntags hat das „el campo“ ab 14 Uhr geöffnet. Kaffee, Kuchen und Torten, selbstverständlich selbst gebacken, Weine sowie kleine herzhafte Gerichte stehen auf den wechselnden Tageskarten. Von Toast Hawaii, über Antipasti-Teller, einem Landsandwich, Salaten, Tomate-Mozzarella bis zur Bockwurst gibt es verschiedene Angebote gegen den kleinen Hunger.

Auch die Speisekarte ist geprägt von der Zeit, die die Glindemanns auf Mallorca verbrachten. Aus familiären Gründen sind wir nach Deutschland zurückgekommen“, erzählt Silvana Glindemann, die ursprünglich aus Ribnitz stammt. Das Haus in Deyelsdorf, etwas versteckt hinterm Gutshaus, hätten sie schon Jahre zuvor gekauft. „Mit viel Fläche, auf der wir jetzt unter anderem unsere Hühner halten und eigenes Gemüse, Kräuter und Salate für die angebotenen Speisen und den Verkauf anbauen“, erzählt die Frau, die meint, sie hätte in der Familie die Ideen und ihr Mann müsse die dann umsetzen.

Nicht nur am Wochenende öffnen sich die Türen des „el campo“. Auf Anmeldung auch in der Woche – wie jetzt für die Radfahrgruppe aus Grimmen. Familienfeiern bis etwa 25 Personen im Innenbereich sind ebenfalls möglich. Dann kochen Glindemanns auch mehr als nur Snacks.

Die Innenräume haben übrigens ebenfalls ein rustikal-mediterranes Ambiente – alles hell mit alten, weißen Stühlen, Tischen und Schränken sowie schönem Porzellan. Man fühlt sich schnell heimisch und es ist gemütlich. Gleich daneben ist die moderne Küche, in der Silvana Glindemann zum Beispiel die leckeren Torten zaubert.

Viele Standbeine

Das Café ist nur eines der Standbeine der Familie. Eine Ferienwohnung wird ausgebaut. „Mein Vater – der aus einer Gärtnerfamilie in vierter Generation aus Schleswig-Holstein stammt – und ich sind eigentlich im Garten- und Landschaftsbau unterwegs“, erzählt Tochter Alisha, die mit ihrer Lebensgefährtin ebenfalls auf dem Hof lebt. Pflasterarbeiten, Pflege von Gärten, Erstellen neuer Anlagen und einen Hausmeisterservice bieten sie unter anderem an.

Grimmener Radfahrer kommen in Deyelsdorf vor dem neuen Café an. Quelle: Almut Jaekel

Außerdem handelt die Familie mit Blumen und Pflanzen und selbst angebauten Kräutern und Salaten. Immer donnerstags sind sie auf dem Ribnitzer Markt anzutreffen. Auch bei Markttagen in Tribsees und wahrscheinlich in Grimmen sind sie regelmäßig dabei. „Ich helfe aber immer dort, wo ich gerade gebraucht werde“, sagt Silvana Glindemann und schenkt den Grimmener Radfahrern, die gerade angekommen sind, nebenbei Kaffee ein.

Raus aus dem goldenen Käfig auf Mallorca

Ihre Angebote im Café offerieren Glindemanns jetzt ab Anfang April, aber auch im vergangenen Jahr standen ihre Türen von November bis Weihnachten offen. „Wir hatten eine Adventsausstellung und den Weihnachtsbaumverkauf organisiert“, sagt Silvana Glindemann. Das sei im Dorf gut angekommen. „Die Älteren freuen sich über unsere Angebote und auch die Landfrauen treffen sich regelmäßig im ,el campo’.“

Silvana Glindemann: „Diese Kontakte sind auch für uns sehr schön. Denn auf Mallorca lebten wir ein bisschen wie im goldenen Käfig, es fehlte das Miteinander mit den Menschen.“ Hier sei ihr Café wie eine Begegnungsstätte, in der Radfahrer Rast machen, sich alte Schulfreunde wiedersehen und Nachbarn plauschen.

Bereits voll integriert

„Das ist hier auch nicht wie in einer normalen Gaststätte“, ergänzt Alisha Gindemann. Über Tische hinweg würden oftmals die Unterhaltungen gehen, das finde sie sehr schön. Über Neuerungen und Sonderangebote der Familie informiert die junge Frau, die auf Mallorca aufgewachsen ist und die noch zwei Brüder hat, übrigens unter anderem auf Facebook, eine Website baue sie noch auf.

Alisha fühlt sich in Deyelsdorf bereits voll integriert. „Immerhin bin ich in der Feuerwehr aktiv und spiele in Gransebieth Fußball“, erklärt sie.

Von Almut Jaekel