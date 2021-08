Insulin ist für die Senkungdes Blutzuckers im menschlichen Körper unersetzlich. Die Erforschung der Wirkung des in der Bauchspeicheldrüse gebildeten Hormons reicht lange zurück. 1864 hatte der Niederländer Josef Alexander Fles (1819–1905) erstmals einen Zusammenhang zwischen Bauchspeicheldrüse und Diabetes beschrieben.

1889 entferntenOskar Minkowski (1858–1931) und Josef von Mering (1849–1908) an Hunden die Bauchspeicheldrüse. Sie lösten dadurch bewusst einen Diabetes mellitus aus. Dies galt als erster und direkter Beweis für den kausalen Zusammenhang zwischen Bauchspeicheldrüse und Ausbildung der Diabeteserkrankung.Der englische Physiologe Edward Albert Sharpey-Schafer (1850–1935) nannte die den Diabetikern fehlende Substanz aus dem Pankreas Insulin.

Am 27. Juli 1921 gelang es den kanadischen Medizinern Frederick G. Banting (1891–1941) und Charles H. Best (1899–1978) in Toronto, aus der Bauchspeicheldrüse eines Hundes das Hormon zu gewinnen. Sie nannten es „Isletin“. Ein historisches Datum. Eröffnete sich damit für Typ-1-Diabetiker, die bis dato schwerstkranke, todgeweihte Patienten waren, doch die Chance, ein Leben mit dieser Stoffwechselkrankheit zu führen.

Der gebürtige Berlinerund Internist Gerhardt Katsch (1887–1961) gründete 1930 in Garz auf Rügen eines der ersten, legendären Diabetikerheime der Welt. Der 1928 zum Direktor der Medizinischen Klinik und Professor für Innere Medizin an die Universität Greifswald berufene Arzt drang in seinem Behandlungskonzept bei fester Insulintherapie auf konsequente Diät und viel körperliche Arbeit. Sein Motto: „Diabetiker sind nicht als krank, sondern als bedingt gesund“ zu betrachten.

Er leitete bis zu seinem Tod das weltweit bekannte Institut für Diabetes-Forschung und Behandlung in Karlsburg bei Greifswald, einem der wissenschaftlichen Top-Zentren der DDR. Eine Büste auf dem Gelände des heutigen Herz- und Diabetes-Zentrums Karlsburg erinnert an einen der Begründer der Diabetologie in Deutschland.

Zu diesen zählt auchder Kinderarzt, Internist und Diabetologe Karl Stolte (1881–1951). Dieser wirkte unter anderem als Direktor an den Kinderkliniken in Greifswald und Rostock. Anders als Katsch favorisierte er schon damals das als „freie Diät“ bezeichnete Konzept mit bedarfsgerechter Insulingabe. „Es gilt heute als Standard für die Behandlung des Typ-1-Diabetes“, betont Dr. Jörg Reindl, Direktor der Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen am Klinikum Karlsburg.