Dick durch Corona: Seelenfutter im Lockdown

Die Zahlen haben es in sich. Studien und repräsentative Umfragen zeigen, dass sich Corona auf die Hüften vieler Menschen gelegt hat. Mangelnde Bewegung und eine gewisse Nachlässigkeit bei der Essenauswahl im Homeoffice sind Hauptgründe für die Entwicklung. Welche gesundheitlichen Folgen sich daraus ergeben, wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Fest steht: Je dicker wir werden, desto größer wird das Risiko für Diabetes und Herzkreislauf-Erkrankungen.

Die WHO empfiehlt als gesundes Bewegungsziel 10 000 Schritte am Tag. Doch im Homeoffice ist der Weg zum Arbeitsplatz deutlich kürzer. Statt der Mittagspause in der Kantine gibt es den Snack am Schreibtisch – nicht immer gesund. Gern auch süßes oder fettes Soul-Food. Essen ist Seelenfutter. Ja! Doch was das Gehirn für kurze Zeit befriedigt, muss dem Körper nicht guttun. Was tun? Erkenntnis ist bekanntlich der erste Schritt zur Besserung. Diesem ersten Schritt sollten viele weitere folgen. Am besten in der Sporthalle, in Fitnessstudios oder in der freien Natur. Denn auch Bewegung ist Seelenfutter. Und wir Heimarbeiter sollten lernen, den Arbeitstag im Homeoffice zu strukturieren.

Von Martina Rathke