Usedom ist Tourismus-Insel, viele Leute zieht es jedes Jahr an die weiten Strände der Ostsee. Nicht zuletzt, weil auf der Insel mehrere Rekorde gebrochen wurden, die für die Urlauber interessant sind. Die längste Promenade, die meisten Sonnenstunden, der größte Strandkorb … Usedom ist wahrlich eine Insel der Superlative.

1. Usedom hat die meisten Sonnenstunden

Sonnenaufgang am Streckelsberg in Koserow Quelle: Hannes Ewert

Wer Sonne tanken und dafür nicht in den Süden fahren möchte, ist auf der Insel Usedom gut aufgehoben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint die Sonne am längsten in Zinnowitz – dem über 700 Jahre alten Seebad. Durchschnittlich gibt es dort 1917,5 Sonnenstunden im Jahr. Und allein in diesem Juni übertraf Usedom den Bundesdurchschnitt von 260 Sonnenstunden. Mehr als 330 waren es auf der Insel, teilte der DWD vor Kurzem mit.

2. Europas längste Strandpromenade

Die Strandpromenade entlang der Kaiserbäder, hier Ahlbeck, gehört mit 12 Kilometern Länge zu der längsten Strandpromenade in Deutschland. Quelle: Stefan Sauer

Von Bansin nach Swinemünde schlendern, mit dem Rad oder auf Inlinern – ohne Umwege. Entlang der 12 Kilometer langen Strandpromenade ist das möglich. Sie ist die längste in Europa, sagt die Usedomer Tourismusgesellschaft, sie verbindet zudem zwei Länder miteinander. Die Promenade hat sich zu einer beliebten Flaniermeile entwickelt. Cafés, Restaurants und Geschäfte , aber auch Spielplätze oder Minigolfanlagen befinden sich in der Nähe des Weges. Die Bäderarchitektur kann beim Spaziergang bestaunt werden, außerdem kommt man an drei Seebrücken vorbei.

3. Die größte Schmetterlingsfarm Europas

Till Hendler arbeitet als Gärtner in der Schmetterlingsfarm Trassenheide. Dort kann er ganz besondere Schönheiten bewundern: den Mondspinner, der zur Gattung der Kometfalter gehört. Quelle: Cornelia Meerkatz

Mehr als 2500 tropische Schmetterlinge auf einer Fläche von etwa 5000 Quadratmetern: In Trassenheide finden Besucher die größte Schmetterlingsfarm Europas. Der Entwicklungszyklus des Tieres kann in allen Stadien hautnah miterlebt werden. Weitere exotische Tiere wie Spinnen, Skorpione, Papageien, oder Bartagamen leben auch auf der Schmetterlingsfarm.

4. Weltrekord für Fischsülze und -soljanka in XXL

Fischsommelier André Domke aus Heringsdorf stellte einen neuen Weltrekord auf. Der kochte 268 Liter Fischsoljanka in einem riesigen Topf. Quelle: Hannes Ewert

268 Liter Fischsoljanka – damit bekommt man definitiv eine Großfamilie satt. Und damit stellte der Fischsommelier André Domke aus Heringsdorf 2019 den Weltrekord auf. Den ganzen Tag stand er dafür in der Küche, hatte rund 100 Kilogramm Ostseefisch verarbeitet, überwiegend Dorsch, erklärte Domke damals. „Hering würde nicht passen, es muss Weißfisch sein.“ Schon ein Jahr zuvor holte er sich den Weltrekord: Mit einer 182,4 Kilogramm schweren Fischsülze.

5. Deutschlands längster Sandstrand

42 Kilometer Strand auf Usedom – da ist genug Platz für alle. Quelle: Frank Hormann

Feiner, weißer Sand liegt an den Stränden der Seebäder. Und das sogar ziemlich lang am Stück: Mit 42 Kilometern Strand bietet Usedom den längsten Sandstrand Deutschlands. An manchen Stellen ist er bis zu 70 Meter breit. Da ist genug Platz für alle!

6. Längste Seebrücke Deutschlands

Die Seebrücke in Heringsdorf ist mit 508 Metern Länge die längste Seebrücke in Deutschland. Auf ihr befinden sich eine Shoppingmeile und Restaurants. Quelle: Dana Frohbös

Die Seebrücke in Heringsdorf ist mit 508 Metern die längste ihrer Art in Deutschland. Sie wurde im Jahr 1995 erbaut – neben der alten Seebrücke. Am Ende des Steges befindet sich ein Restaurant mit einem auffälligen, pyramidenförmigen Dach. Etwa 300 Meter lang ist die Seebrücke ein überdachter, über dem Wasser der Ostsee auf Pfählen errichteter Steg.

7. Größter Strandkorb der Welt

Der größte Strandkorb der Welt steht in Heringsdorf Quelle: Jens Büttner

Bevor man zur längsten Seebrücke Deutschlands kommt, entdeckt man ein weiteres Superlativ der Insel Rügen. Der größte Strandkorb der Welt steht dort, 91 Personen nahmen zur Einweihung gleichzeitig darin Platz. Das Team der Korbwerk Heringsdorf GmbH benötigte von der Idee bis zur Fertigstellung des XXL-Strandkorbes zwei Jahre und mehr als 1000 Arbeitsstunden. Das weiße Flechtwerk mit blau-weiß-gestreiften Stoff ist 6,40 Meter breit, 4,15 Meter hoch und 3,33 Meter tief.

8. Erste Tauchgondel der Welt

Sonnenuntergang in Zinnowitz an der Tauchgondel Quelle: Anke Hanusik

Wer die faszinierende Unterwasserwelt der Ostsee entdecken möchte, ist in Zinnowitz gut aufgehoben. An der Seebrücke befindet sich die erste Tauchgondel der Welt, seit Juli 2006 ist sie in Betrieb. An einem in den Sandboden der Ostsee gerammten Pfeiler taucht eine Gondel in die Fluten der Ostsee. Mit der 45 Tonnen schweren Gondel kann man in die Tiefe tauchen und das Meer von unten erleben.

9. Größtes U-Boot-Museum der Welt

Im U-Boot, das in Peenemünde vor Anker liegt, ist ein Museum. Es bezeichnet sich als das „größte U-Boot-Museum der Welt“ Quelle: Ralf Edelstein

100 Meter lang, 4000 Tonnen schwer: In Peenemünde gibt es das größte U-Boot Museum der Welt. Damit wirbt das dortige Museum zumindest. Dort liegt „der größte jemals gebaute konventionell betriebene U-Raketen-Kreuzer der Welt ‚U-461‘ als Museum in Peenemünde“, steht auf der Website. Ende der Fünfzigerjahre wurde dieser U-Boot-Typ als Gegenwaffe zu Überwassergruppierungen, speziell US-Flugzeugträger-Kampfgruppen, entwickelt.

10. Größtes Beachvolleyball-Turnier der Welt

Das größte Beachvolleyballevent der Welt findet in Karlshagen auf Usedom statt. Quelle: Christina Hoba

Der Usedom-Beachcup ist eines der größten Beachvolleyball-Turnierveranstaltungen der Welt. Der Wettbewerb, der in Karlshagen stattfindet, war laut Guinness-Buch der Rekorde 2007 und 2008 das weltgrößte Turnier dieser Art. 2007 gelang der Rekord mit 890 Teilnehmern, 2008 mit 1020 Sportlern. Wer beim nächsten Mal dabei sein möchte, kann sich schon mal den Termin in den Kalender eintragen: Vom 29. Juli bis 31. Juli 2022 ist das nächste Event geplant.

