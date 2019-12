„Die 20 Cent pro Liter bringen mich nicht dazu, einen Kilometer weniger zu fahren“

Rostock

Das von der Regierungskoalition geschnürte und zuletzt vom Bundesrat gebilligte Klimapaket hat unter OZ-Lesern eine Debatte zur Erhöhung des CO2-Preises ausgelöst. Grund: Hier ist die Betroffenheit gerade für Autofahrer besonders groß. Mit der Erhöhung des CO2-Preises steigt der Preis an der Zapfsäule. Denn: Die Verschmutzungsrechte, die für fossile Brennstoffe wie Benzin und Diesel gekauft werden müssen, werden deutlich teurer. Bei einem maximalen Preis von 65 Euro/Tonne würde der Spritpreis ab 2026 im Vergleich zu heute um 19,5 Cent/Liter teurer.

Karl Schmidthoffe, so schreibt er es, „dass die Ölproduzenten nicht auch noch etwas aufschlagen und die Kraftstoffe nicht nur diese bis zu 20 Cent für die Klimaverbesserung teurer werden. Weil dann wird es richtig teuer, und das für jeden, egal wofür der Kraftstoff verbraucht wird.“ Jörg Schönmeint: „Es wird kein CO2 gespart, wenn der Treibstoff teurer wird. Viele Pendler werden nicht mehr das Geld ansparen können, um sich ein neueres Auto zu kaufen. Das Auto wird so lange repariert, bis es auseinanderfällt. Ob das umweltfreundlich ist, wage ich zu bezweifeln.“ Harald Fladungfragt mit einer Portion Ironie: „Sollen wir jetzt alle wieder mit Pferd und Kutsche fahren? Es dreht sich alles nur ums Geld, die wenigen Euro, die man vergünstigt bekommt (Pendlerpauschale), sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn der Bürger nicht auch bald die gelbe Weste anzieht, werden wir weiter zur Kasse gebeten. Meinen denn alle, dass das Geld in die Umwelt investiert wird? Hinterher werden die Einnahmen doch wieder zweckverfremdet“, vermutet der Leser.

Birgit Blumesetzt hinzu: „Es läuft doch nur darauf hinaus, dass sich demnächst nur noch Gutbetuchte ein Auto leisten können. Der Rest kann sehen, wo er bleibt. Ein Besuch bei einem Facharzt bedeutet dann eventuell wieder eine Tagesreise, vielleicht dreimal umsteigen, was besonders ältere gehbehinderte Menschen nur sehr mühsam bewältigen.“ Martina Wurlbetont: „Die 20 Cent pro Liter bringen mich nicht dazu, einen Kilometer weniger zu fahren. Überzeugen würde mich ein öffentlicher Nahverkehr, kostenlos, mit Taktzeiten von 30 Minuten auf dem Land und fünf Minuten in der Stadt.“ Michael Schmidtbemängelt: „Immer das gleiche Muster: Ich bin ja für Klimaschutz, aber er darf mich nichts kosten. Erst wird gebrüllt, das Klimapaket sei ein Witz und viel zu klein, jetzt wurde nachgebessert, und gleich ist die Empörung groß.“ Sven Rögernotiert: „Supersache, jetzt dürfen alle darunter leiden, dass einige Leute meinen, Klimaschutz ist unwichtig. Die Neuzulassungen von SUV steigen immer weiter, also dürften höhere Spritpreise ja kein Problem sein. Aber vielleicht fangen ja Industrie und Bürger an, umzudenken, wenn es an ihre Geldbörse geht, das ist ja auch der Sinn von Lenkungssteuern.“

Von Juliane Lange