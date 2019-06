Stralsund

In 14 Tagen steigt auf der Stralsunder Hafeninsel die deutschlandweit größte Angelshow des Jahres. Mehr als 10 000 Besucher aus ganz Deutschland erwartet Veranstalter Siegfried Götze von der Royal Fishing Kinderhilfe in der Hansestadt. Und schon jetzt steht fest: So viele Welt-, Europa- und Deutsche Meister, Teamangler und Experten für spezielle Angeltechniken wie bei den Fishing Masters 2019 werden nirgendwo anders an einem Gewässer versammelt sein.

Weltmeister Dietmar Isaiasch gibt Tipps

„Es wird wie in großes Familienfest. Und ich freue mich vor allem auf die jungen Angler in Stralsund. Ihnen möchte ich viel von meinen Tricks und Kniffen verraten“, sagt beispielsweise Dietmar Isaiasch. Der 51-Jährige, der in der Lüneburger Heide beheimatet ist, zählt zu den Stars der Angelszene in Deutschland. Er gewann unter anderem den Weltmeistertitel bei der 1. Raubfischangel-Team-WM 2002 mit meiner Frau Carmen. Isiasch, der die Angelreviere rund um Stralsund gut kennt, fischt seit 40 Jahren intensiv auf Hecht, Zander, Barsch und Co.

Seine Karriere als Profiangler startete er bereits 1993 während des Studiums als Köderdesigner in den USA. Er schrieb mehrere Bücher, war Autor diverser Sonderhefte, ist TV-Experte und hat selbst zahlreiche DVDs auf den Markt gebracht. Der diplomierter Marketingexperte entwickelte viele Erfolgsköder diverser Markenhersteller. Sein bislang beispielsweise größter Hecht war 1,36 Meter lang, der schwerste 20 Kilo schwer.

Tandem-Champions erläutern Trollingboot

In seinem Team des Angelgeräteherstellers Zebco sind auch Fabian Frenzel und Sebastian Lucklum dabei. Sie holten kürzlich bei den vierten Weltangelspielen in Südafrika Gold im Tandemwettbewerb im Brandungsangeln. Die zweimaligen Deutschen Meister zogen vornehmlich Gitarrenfische und kleinere Haiarten an Land. Am Strelasund werden die Profis unter anderem ein voll ausgerüstetes Trollingboot präsentieren.

Erfolgreich mit riesigen Ködern

Wie man mit bis zu 50 Zentimeter langen Kunstködern kapitale Hechte fängt, erläutert der Hamburger Christian Wieneke. Der Raubfischexperte und Teamangler von Savage Gear/Okuma liebt die Gewässer in MV. „Der Nordosten ist das Angeleldorado in Deutschland. Für mich ist das fast ein Heimspiel“, schwärmt der 37 Jahre alte Restaurantleiter. Er fing unter anderem bei der World Predator Classic 2017 in Holland den größten Zander des Turniers. Es war ein 90 Zentimeter großes Exemplar. Wieneke ist sich sicher: „In knapp zwei Wochen werden sehr viele kleine und große Petrijünger vor allem aus dem Norden vor den Toren Rügens einen Stopp einlegen.“

Angel-Anni mischt die Szene auf

Dass nicht nur die Männer große Fische an den Haken bekommen, demonstriert zum Beispiel Anja Clasen, alias Angel-Anni. Die bekannte Youtuberin aus Niedersachsen mischt die Szene seit drei Jahren auf. Damals nämlich machte sie ihren Fischereischein und lässt seither nicht zuletzt die Damen an ihren Erfahrungen teilhaben. Nach bereits drei Monaten standen ein 1,17 und ein 1,20 Meter langer Hecht in ihrem Fangbuch. „Anfängerglück“, sagt sie.

Ihr Markenzeichen – pinkfarbene Angelsachen. „Ich finde, es gehört etwas Farbe in die grüne Angelwelt“, erklärt sie selbstbewusst. Und „mit meinen Videos ,Mit Anni angelt es sich schöner‘ zeige ich anderen das Angeln und lerne dabei selber ständig dazu“, betont die junge Frau. Mit ihren wöchentlichen Blogs erregte sie so viel Aufmerksamkeit, dass ihr der lokale Radiosender „ Mittelweser“ einen Job anbot. Seit fast einem Jahr ist sie in der Morningshow zu hören. In den Gewässern vor Stralsund war Angel-Anni natürlich auch schon unterwegs. Ihre Erfahrungen wird sie bei den Fishing Masters kundtun. Ihr Alter bleibt indes ein Geheimnis.

Spitzenköche aus MV in der LAV-Show-Kombüse

„Wir freuen uns sehr auf die Tausenden Besucher, die wir vor Ort begrüßen werden“, freut sich auch Claudia Thürmer. Die Sprecherin des Landesanglerverbandes (LAV) macht um ihr Alter kein Geheimnis. Die 53-Jährige verrät zudem, dass auf einer eigenen Bühne, der LAV-Show-Kombüse, Spitzenköche aus MV Köstliches aus heimischen Fischen zaubern werden. NDR-Promis wie Angelspezi Heinz Galling und Moderatorin Susanne Grön stehen am LAV-Herd. Auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) wird dort den Kochlöffel schwingen. Alle Leckereien kann das Publikum kosten! Musik von der Küste präsentierten der „Sassnitzer Shantychor“ und „The Marching Saints“ aus Rostock.

Volker Penne