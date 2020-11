Stralsund

Herrliche Buchen, so weit das Auge reicht. Hier, im Osten des Nationalparks Jasmund, steht auf 2100 Hektar der größte zusammenhängende Buchenwald an der Ostseeküste. Diese Landschaft ist so bedeutend, dass sie 2011 als Teil des Unesco-Weltnaturerbes „Buchenurwälder der Karpaten und Alte Buchenwälder Deutschlands“ ausgewiesen wurde. Tausende Besucher wandern jedes Jahr durch dieses herrliche Waldgebiet und erfreuen sich an den eindrucksvollen Buchen.

Dies jedoch ist eher einem Zufall zu verdanken. 1988, kurz vor dem Ende der DDR, stand das Gebiet im Naturschutzgebiet ( NSG) Jasmund kurz vor der Abholzung. „Ja, die Motorsägen waren schon alle aufgetankt. Die prächtigen alten Bäume oben in der Stubnitz sollten zur Planerfüllung des Forstbetriebs Stralsund gefällt werden“, erinnert sich der in Hinterpommern geborene Peter Strunk (80). Der diplomierte Forstwirt war seit 1976 Bezirksnaturschutzwart im Bezirk Rostock. Seine Naturschutz-Karriere begann 1964 auf der Biologischen Station in Serrahn an der mecklenburgischen Seenplatte.

Naturschutzgebiet Jasmund seit 1929 Der Nationalpark Jasmund liegt auf der Halbinsel Jasmund im Nordosten der Insel Rügen und besteht seit dem 12. September 1990 mit der „Verordnung über die Festsetzung des Nationalparks Jasmund“. Er ist mit 3100 Hektar Deutschlands kleinster Nationalpark. Seit dem 25. Juni 2011 gehört ein Teil des Buchenwalds des Parks zum Unesco-Welterbe. Das Gebiet des Nationalparks Jasmund umfasst unter anderem den mit ursprünglichem Buchenwald bestockten Höhenrücken der Stubnitz nördlich der Hafenstadt Sassnitz mit der Kreide-Kliffküste (2200 Hektar) – charakteristisch vor allem die Stubbenkammer – sowie einen 500 Meter weit in die Ostsee hinein reichenden Wasserstreifen (603 Hektar). Bereits 1929 wurde das Naturschutzgebiet Jasmund per Polizeiverordnung ausgewiesen. Zuvor hatten Naturliebhaber gegen die drohende Zerstörung der Steilufer durch den Kreideabbau Alarm geschlagen.

In Totalwaldreservat waren Arbeiten verboten

„Das durfte eigentlich gar nicht sein, in diesem etwa 400 Hektar großen Totalwaldreservat waren forstwirtschaftliche Arbeiten nicht erlaubt“, sagt Strunk. Aber die Planerfüllung – gar eine Planübererfüllung – seien gewissermaßen heilig gewesen. Die Naturschutzbehörde sowie das Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz, Außenstelle Greifswald, seien bereits übergangen worden.

Von der Victoria-Sicht im Nationalpark Jasmund haben die Besucher eine herrliche Aussicht. Quelle: MAIK TRETTIN

„Dann wurde ich zu einem Gespräch mit dem Direktor des Forstbetriebs und seinen beiden Stellvertreter am Parkplatz Königsstuhl beordert“, erzählt Strunk. Die hätten ihm gesagt: In dem betreffenden Buchentotalreservat gebe es zu viel Bruch- und Dürrholz, da müsse eingegriffen werden. „Ich entgegnete, bevor ich irgendetwas dazu sagen kann, fahren wir da mal hin“, erklärt Strunk. Aber da hätten nur ein paar tote Äste auf dem Boden gelegen.

Baumkrankheit konnte nicht festgestellt werden

Als nächstes sei der Waldbauer, der den Wald bewirtschaftet hat, gekommen und habe gesagt, dass viele der Buchen von der Krankheit Buchenschleimfluss befallen seien. „Na, wo denn?“, hat Strunk gefragt. Die für die Baumkrankheit typische Verfärbung sei durch Regenwasser entstanden. Wenn das Buchenschleimfluss sein soll, das müsste das am besten vom Institut für Forstwissenschaften in Eberswalde untersucht werden, entgegnete Strunk. Daraufhin seien die Leiter des Forstbetriebs mit „betretenden Gesichtern“ in ihr Auto gestiegen und abgefahren.

Riesige Bäume im Nationalpark Jasmund. Quelle: ROEDEL

Seitdem hatte Strunk im Forstbetrieb seinen Namen weg: „Forstschädling“. Die einen Mitarbeiter klopften ihm auf die Schulter, wenn sie ihn so nannten; die anderen nahmen ihm die Geschichte mit den Buchen sehr übel. „Auf jeden Fall haben die sich aber nicht getraut, die Buchen in der Stubnitz abzuholzen“, freut sich Strunk noch heute. Ganz bewusst habe er sich mit seiner Sturheit gegen die Planerfüllungspläne durchgesetzt.

Aktiv während des Umbruchs 1989/1990

Der Umbruch 1989/90 brachte ihn für einige Jahre in die Politik, so war er in der Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“ aktiv. Strunk gehörte zu den „Stralsunder 20“, ein Runder Tisch aus zehn Bürgerbewegten und zehn Stadtverordneten, die sich 1989 zum wöchentlichen Dialog trafen. Er saß auch am Runden Grünen Tisch des Bezirkes Rostock und kandidierte für die Volkskammerwahl im März 1990. Und er war Mitglied einer Arbeitsgruppe für die territoriale Neuordnung der drei Nordbezirke Rostock, Neubrandenburg und Schwerin.

Der Königsstuhl im Herbstkleid. Quelle: ERWIN ROSENTHAL

Nicht nur die Politik, auch der Naturschutz ließ ihn nicht los. So luden Peter Strunk und seine Frau Gudrun im Februar 1990 zu einer Diskussion darüber ein, wie ein Nationalpark „Boddenküste“ zu schaffen wäre.

Er weiß: Heute hat die Bewahrung der Umwelt einen viel größeren Stellenwert als zu DDR-Zeiten. Auch durch seinen Einsatz, der für den Naturschutz ganz konkret etwas gebracht hat: „Der Wald auf Jasmund ist stehengeblieben“, erklärt Strunk.

Von Bernhard Schmidtbauer