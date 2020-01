Rostock

Unternehmen aus aller Welt entdecken den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern. „Der Anteil an ausländischen Investoren ist deutlich gestiegen“, sagt Michael Sturm, Chef der Landesfördergesellschaft Invest in MV. In Schwerin baut der chinesische Telekommunikations-Ausstatter Longway zurzeit ein Vertriebs- und Montagezentrum auf.

„Wir werden von hier aus Firmenkunden in Frankreich, Italien und Osteuropa betreuen“, sagt Manager Michael Wong. Den Ausschlag, sich in Schwerin anzusiedeln, gab die Nähe zum Flughafen Hamburg. Zehn Mitarbeiter will das Unternehmen zunächst in der Landeshauptstadt beschäftigen, bei Bedarf später mehr.

Schweizer investierten 100 Millionen Euro in Schwerin

In Rostock sucht ein anderes Unternehmen aus dem Reich der Mitte, BBS Bioenergy, noch nach Platz für eine 1000 Quadratmeter große Produktionshalle. Geschäftsführer Yuhui Hu will in Deutschland technische Komponenten für Biogasanlagen kaufen, testen und über den Seehafen nach China verschicken. Die Ansiedlung vermittelte Berthold Majerus von der Rostocker LMS Agarberatung, der chinesische Unternehmen zu Biogas und der Nutzung von Gärresten als Dünger berät. Wenn alles so läuft wie geplant, arbeiten bis Ende des Jahres 20 Mitarbeiter in dem Rostocker Werk.

Eine Nummer größer fällt das bereits im August eröffnete Werk des Schweizer Medizintechnikunternehmens Ypsomed in Schwerin aus. 90 Millionen Euro investierten die Eidgenossen, einschließlich neun Millionen Euro aus Fördermitteln. 150 Arbeitsplätze sollen entstehen, Schwerin konnte sich beim Rennen um den Standort unter anderem gegen chinesische Städte durchsetzen. Aus der Türkei kam die Firma Innova Composites nach Rostock. Das Unternehmen aus der Kunststoffindustrie will in einer Halle unweit des Seehafens die Produktion hochfahren. Zurzeit laufen Einstellungsgespräche.

Kampagnen in Polen und Russland geplant

Die weltweite Investorensuche soll weiter ausgebaut werden, kündigen die Schweriner Firmenwerber von Invest in MV an. In Abstimmung mit dem Standortmarketing des Bundes, sind dieses Jahr Kampagnen in der Türkei, Russland, den USA, der Schweiz, Österreich, Polen und den skandinavischen Länder geplant. China bleibt weit oben auf der Liste. Der Hafen Sassnitz-Mukran soll zum Drehkreuz der „neuen Seidenstraße“ über Russland nach China werden. Im November kamen die ersten Güterzüge an, regelmäßiger Linienverkehr ist im Gespräch.

Schwaben wollen nach Pasewalk

In Vorpommern stehen zwei Ansiedlungen offenbar kurz vor der finalen Unterschrift. In Pasewalk plant ein metallverarbeitendes Unternehmen aus Schwaben einen größeren Produktionsstandort. Auch hier spielt Internationalität eine Rolle, die grenznahe Region vermarktet sich seit 2018 unter dem Namen „Industriepark Berlin-Szczecin ( Stettin)“. Laut Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg, war der Name anfangs umstritten. „Wie wir jetzt sehen können, macht er sich bezahlt“, meint Haasch.

Lebensmittel für China aus Vorpommern

Das Unternehmen aus dem Raum Stuttgart sucht neue Vertriebswege und setzt dabei auf Zugang zum nur wenige Kilometer entfernten Containerhafen in Stettin, um seine Produkte weltweit verschiffen zu können. Stettin ist historisch das wirtschaftliche Zentrum von Vorpommern. Ebenfalls in der deutsch-polnischen Grenzregion, will ein Unternehmen aus der Lebensmittelbranche ein Werk eröffnen. Das soll in Vorpommern Lebensmittel für den chinesischen Markt herstellen. Noch sei nichts entschieden, es sehe aber gut aus, heißt es.

Von Gerald Kleine Wördemann