Die Corona-Lage in MV: 7-Tage-Inzidenz fällt, 4 neue Todesfälle

Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldet am Donnerstag, 24. März, für MV 7501 neue Corona-Fälle, deutlich weniger als am Vortag, als noch 9180 neue Infektionen angezeigt wurden. Auch der Vergleich zur Vorwoche lässt ein wenig Hoffnung aufkommen: Am 17. März gab es 7464 neue Fälle, also „nur“ 37 weniger.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 24.03.2022) 7-Tage-Inzidenz: 2403,3 (-18,1)

2403,3 (-18,1) Hospitalisierungs-Inzidenz: 12,8 (-0,1)

12,8 (-0,1) ITS-Auslastung: 11,6 % (-1,1)

11,6 % (-1,1) Einmal geimpft: 74,3 %

74,3 % Vollständig geimpft: 74,3 %

74,3 % Geboostert: 56,4 %

56,4 % Neue Fälle: 7501

7501 Derzeit infiziert: rund 84 085 (+959)

rund 84 085 (+959) Im Krankenhaus: 816 (+2)

816 (+2) Auf einer Intensivstation: 75 (-7)

75 (-7) An oder mit Corona verstorben: 1939 (+4)

Die 7-Tage-Inzidenz fällt damit um 18,1 auf 2403,3. Die Auslastung der Intensivstationen liegt MV-weit bei 12,6 Prozent und die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen bei 12,8.

4 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona

Außerdem gibt es vier neue Todesfälle, ein Mensch verstarb im Landkreis Rostock an oder mit Corona, ein weiterer in Vorpommern-Greifswald, zwei Todesfälle wurden aus Ludwigslust-Parchim gemeldet.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 24.03.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Clubs und Discos: 2G plus (ohne Maskenpflicht)

2G plus (ohne Maskenpflicht) Friseure: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Fitnessstudios: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Kinos/Theater/Museen: 3G+Maske/2G-Option*

3G+Maske/2G-Option* Bibliotheken: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Schwimmbäder: 3G + Maske/2G-Option*

3G + Maske/2G-Option* Sporthallen : 3G + Maske/2G-Option*

: 3G + Maske/2G-Option* Großveranstaltungen/Konzerte: 3G + Maske/2G-Option* (auch außen)

3G + Maske/2G-Option* (auch außen) Bus und Bahn: nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: keine Beschränkungen * Veranstalter bzw. Einrichtungen können entscheiden, ob sie optional die 2G-Regel anwenden wollen. Tun sie das, kann entweder auf die Maskenpflicht oder die Abstandsregelung verzichtet werden. WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Starke Unterschiede bei den Landkreisen und kreisfreien Städten

Die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte unterscheiden sich in allen Corona-Kriterien stark. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen weist aktuell Nordwest-Mecklenburg mit 4,4 auf, in Vorpommern-Greifswald ist sie mit 20,8 am höchsten. Die ITS-Auslastung beträgt an der Mecklenburgischen Seenplatte 7,6 Prozent, in Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald jeweils 15,7 Prozent. Bei der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steht derzeit die Mecklenburgische Seenplatte mit 1193,1 am besten da, der Landkreis Rostock weist mit 3116 die höchste Quote auf.

Der liegen 816 Menschen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, das sind zwei mehr als gestern. 75 (- 7) müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

Von dpa / oz