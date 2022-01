Rostock

Die Anzahl der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern steigt weiter. Am Sonntag, 23. Januar, wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) insgesamt 542 neue Fälle gemeldet, das sind 146 mehr als am vergangenen Sonntag. Die meisten Neu-Infektionen meldeten mit je 116 die Hansestadt Rostock sowie die Mecklenburgische Seenplatte. Die wenigsten neuen Fälle stammen laut Lagus aus Schwerin, dort haben sich neun Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Nordwestmecklenburg meldete 23 neue Fälle, Vorpommern-Rügen 50, Landkreis Rostock 65, Vorpommern-Greifswald 67 und Ludwigslust-Parchim 96.

Derzeit sinken im Vergleich zum Vortag sowohl die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen (- 0,2 auf 5,4) und die Auslastung der Intensivstationen (- 0,7 auf 11,5 Prozent). Es werden 245 Menschen im Krankenhaus behandelt, das sind drei weniger als am Sonnabend, davon liegen 71 auf der Intensivstation (- 4). Seit dem Vortag sind keine weiteren Todesfälle zu beklagen, die mit dem Corona-Virus in Verbindung stehen.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 23.01.2022) 7-Tage-Inzidenz: 788,1

788,1 Hospitalisierungs-Inzidenz: 5,4

5,4 ITS-Auslastung: 11,5 %

11,5 % Einmal geimpft: 73,2 % (Stand 21.01.)

73,2 % (Stand 21.01.) Vollständig geimpft: 71,8 % (Stand 21.01.)

71,8 % (Stand 21.01.) Geboostert: 47,3 % (Stand 21.01.)

47,3 % (Stand 21.01.) Neue Fälle: 542

542 Derzeit infiziert: rund 19 544 (-278)

rund 19 544 (-278) Im Krankenhaus: 245 (-3)

245 (-3) Auf einer Intensivstation: 71 (-4)

71 (-4) An oder mit Corona verstorben: 1607 (+/-0)

Das Lagus meldet weiter einen großen Unterschied bei der Inzidenz der Hospitalisierungen zwischen Ungeimpften und Geimpften: Bei Ungeimpften lag sie bei 5,1, bei Geimpften bei 0,7.

Die Zahlen der Landkreise und kreisfreien Städten im Detail

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen ist derzeit mit 8,4 in Schwerin und Vorpommern-Rügen am höchsten und mit 2,5 in Nordwestmecklenburg am niedrigsten. Die Hansestadt Rostock und Ludwigslust-Parchim liegen bei 3,3, der Landkreis Rostock bei 4,1, die Mecklenburgische Seenplatte bei 5,8 und Vorpommern-Greifswald bei 7,6.

Die Auslastung der Intensivstationen ist aktuell am höchsten in der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Rostock, dort beträgt sie jeweils 15,2 Prozent. Am wenigsten belastet sind die Intensivstationen in Schwerin, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim, wo die Auslastung jeweils 6,2 Prozent beträgt. Dann folgt die Mecklenburgische Seenplatte mit 12,9 Prozent und Vorpommern-Greifwald und Vorpommern-Rügen mit 13,5 Prozent.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 23.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist im Landkreis Rostock am deutlichsten gestiegen, um 20,7 auf 715,9. In Vorpommern-Greifswald gibt es mit – 0,9 sogar einen minimalen Rückgang, allerdings beträgt der Wert dort auch immer noch 697,7. In Schwerin stieg die Inzidenz um 2,1 auf 1016,6, an der Mecklenburgische Seenplatte um + 7 auf 630,9, dann folgt Nordwestmecklenburg mit + 8,9 auf 1183,1 – NWM hat damit auch den höchsten Wert bei der Inzidenz der Neuinfektionen in MV. Die Hansestadt Rostock meldete einen Anstieg um 10,5 auf 800,2, Vorpommern-Rügen legte um 14,7 zu und liegt nun bei 606,1 und Ludwigslust-Parchim meldete einen Anstieg von 19,4 und landet bei 938.

In den vergangenen sieben Tagen wurden die meisten Neuinfektionen bei Menschen zwischen 35 und 59 Jahren festgestellt, dort waren es 4142 Fälle, mit 211 wurden die wenigsten in der Altersgruppe über 80 diagnostiziert.

