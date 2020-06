Die Corona-Lockerungen in MV – wie ist der aktuelle Stand?

Schwerin

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat sich in dieser Woche auf zahlreiche Lockerungen der Corona-Einschränkungen verständigt. Diese sollen überwiegend am kommenden Montag in Kraft treten. Eine Übersicht:

Tourismus

Tagestouristen müssen nach wie vor draußen bleiben, sonst droht ihnen ein Bußgeld. Von Montag an dürfen Hotels wieder alle Betten belegen. Zuvor waren es nur 60 Prozent.

Kultur

Konzerthäuser und Theater dürfen seit Samstag wieder Gäste empfangen. Die Mindestabstände müssten jedoch zwischen den Besuchern eingehalten werden. Am Samstagabend wurden etwa die Festspiele offiziell in der Konzertkirche Neubrandenburg eröffnet. Auch dort sind nur einige Dutzend Zuhörer zugelassen.

Verkehr

Seit Sonntag fahren alle Regionalzüge in Mecklenburg-Vorpommern wieder in vollem Umfang. Dank der Öffnung der polnischen Grenze am Samstag werden die letzten beiden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben. Die Züge der Regionalbahn 4 fahren seit Sonntag wieder von Lübeck bis ins polnische Stettin und zurück. Die Regionalbahn 23 verkehrt wieder zwischen Züssow und Swinemünde in Polen.

Veranstaltungen

Von Montag an soll die Obergrenze für Veranstaltungen im Freien auf 300 Teilnehmer erhöht werden. In geschlossenen Räumen dürfen maximal 100 Personen zusammenkommen. Familienfeiern mit bis zu 50 Gästen sollen von dort an möglich sein. Bei besonderen Feiern wie Hochzeiten, Jugendweihen und Beerdigungen sind von Montag 75 Gäste erlaubt.

Freizeit

Hallen- und Spaßbäder dürfen von Montag an mehr Besucher empfangen. Vorrang hatten zuvor Schul- und Vereinssport und Schwimmkurse. Freibäder in MV dürfen bereits seit dem 25. Mai wieder öffnen. Fitnessstudios, Sporthallen, Tanz- und Yogastudios sind unter Auflagen ebenfalls bereits geöffnet. Die Landesregierung hatte ebenfalls die Öffnung von Zirkussen, Spielhallen und Freizeitparks zum Wochenbeginn angekündigt. Clubs und Diskotheken müssen weiterhin geschlossen bleiben.

Bars

Bars und Kneipen dürfen von Montag an wieder öffnen. Wie Restaurants und Cafés dürfen diese dann bis Mitternacht ihre Lokalitäten aufmachen.

Schulen

Alle Schüler Mecklenburg-Vorpommerns sollen zu Beginn des neuen Schuljahrs Anfang August wieder jeden Tag zur Schule gehen können. Vorbehaltlich der Entwicklung der Infektionszahlen soll dann auch die 1,50-Meter-Abstandsregel aufgehoben werden. Die Schüler starten am Montag in ihre letzte Schulwoche vor den Sommerferien.

Horte

Die Schulhorte sollen in den Sommerferien eine reguläre Ferienbetreuung von täglich sechs Stunden pro Kind anbieten.

Kontaktbeschränkungen

Partys sollen im öffentlichen Raum weiterhin nicht gefeiert werden. Allerdings dürfen sich bereits bis zu zehn Menschen mehrerer Haushalte wieder an öffentlichen Orten treffen. Somit können sich beispielsweise zehn Freunde aus zehn verschiedenen Haushalten in einem Park treffen. Zuvor waren nur Treffen unter Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum möglich.

Von dpa