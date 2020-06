Rostock

Manuela Schwesig hat sie schon und benutzt sie nach eigenen Angaben auch. „Die App kann helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu durchbrechen“, sagt die Ministerpräsidentin von MV. Das kleine Programm auf ihrem Smartphone sei „wichtig im Kampf gegen Corona“ und „je mehr mitmachen, desto wirksamer“ sei es. Die SPD-Politikerin gehört zu den mehr als 100 000 Handybesitzern, die gleich am ersten Tag die lange angekündigte Corona-Warn-App auf ihr Telefon luden und aktivierten.

Dehoga-Landespräsident Lars Schwarz hat die App bereits installiert. Der Rostocker Professor Emil Reisinger, MVs bekanntester Infektionsmediziner, hatte noch keine Zeit dazu, will es aber in den nächsten Tagen nachholen. Tobias Woitendorf, Chef des Landestourismusverbands, will ebenfalls noch zwei, drei Tage warten. Es sei gut, dass die App jetzt da ist. „Die allgemeine Angst vor dem Virus hat in den letzten Wochen nachgelassen“, meint Woitendorf. Er rechnet nicht mit einem großen Ansturm auf den digitalen Corona-Alarmgeber.

Jeder dritte Kunde ohne Maske

Die OZ hat am Dienstag in Rostock und Warnemünde Einheimische sowie Urlauber auf der Straße, in Geschäften und am Strand nach ihrer Bereitschaft gefragt, die App zu benutzen. Das Ergebnis fällt eher zurückhaltend aus. „Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht“, sagt beispielsweise Pascal Schmidt (23), Verkäufer im Rostocker Apple-Laden bsb Media. Dabei sei ihm das Thema wichtig. Schmidt ärgert sich, wenn Kunden ohne Maske zu ihm ins Geschäft kommen oder fragen, ob die denn noch nötig sei. Fast jeder Dritte verhalte sich so, schätzt der Computer- und Handyverkäufer. Wenn die App funktioniert, will er sie später installieren.

„Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht“

Ein paar Meter weiter sitzen die Schwestern Carlotta und Pauline Voß in der Sonne am Uniplatz. Die Rostocker Innenstadt ist voller Touristen. Blauer Himmel, die Sonne strahlt freundlich, Corona scheint meilenweit weg. „Ich bin mir nicht sicher, was mit meinen Daten passiert“, sagt Carlotta Voß (20). „In Rostock gibt es doch kaum Corona-Fälle. Ich glaube nicht, dass wir die App hier brauchen“, findet ihre acht Jahre ältere Schwester Pauline. Beide haben die App nicht installiert und wollen es auch nicht tun. „Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Mein Handy benutze ich nur zum Telefonieren“, sagt ein 68-jähriger Rentner aus Köln, der gerade mit seiner Lebensgefährtin im Wohnwagen die Ostseeküste abklappert. An diesem Nachmittag schauen sie sich Rostock an. Ein Cousin von ihm liegt seit acht Wochen nach einer Infektion mit dem Virus auf der Intensivstation, dessen Frau habe die Krankheit gerade überstanden. Ihm sei wichtig, dass etwas getan wird, sagt der Rentner. Aber eine App hält er für den falschen Weg.

„Ich finde die Idee gut“, sagt Silvia. Die 29-jährige Slowenin malt in der Rostocker Fußgängerzone Urlaubern gegen Geld Tattoobilder auf die Haut. Von der App ist sie begeistert. Wirklich, Personendaten werden nicht gespeichert? Sie kann kaum glauben, was die beiden OZ-Reporter, die da vor ihrem Stand stehen, berichten. Allerdings erfährt sie von ihnen zum ersten Mal, dass es dieses Wunderding gibt.

Keine Zeit, keine Lust, Angst vor Datenklau

Viele Antworten gleichen sich: Keine Lust auf die App, keine Zeit dafür, Angst vor Datenklau, ich weiß zu wenig darüber. „Es gibt doch überall Hacker“, sagt eine 58-jährige Berlinerin am Strand von Warnemünde. In ihrem Bekanntenkreis wolle keiner die App benutzen. Ein halbes Dutzend Strandkörbe weiter entspannt sich der ein Jahr ältere Jörg Stahlberg aus Lübs ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Ach ja, die App. Findet er richtig, hat er aber noch nicht. „Ich werde sie installieren“, sagt Stahlberg. „Wozu denn?“, fragt sich dagegen Gordon Lohse (28). Der gebürtige Usedomer, der schon lange im niedersächsischen Stade lebt, besucht mit seiner Freundin Lea Groth (21) sein altes Heimatbundesland. „Corona klingt doch langsam ab“, meint er. Auf die App könne er verzichten. Erst wenn eine zweite Infektionswelle kommen sollte, will er es sich noch mal überlegen.

Entwicklungskosten Die Entwicklung und Testung der App hat nach Angaben der Regierung 20 Millionen Euro gekostet – bezahlt aus Steuergeldern. Die Höhe erscheint angesichts des Aufwands und der Tatsache, dass bei der Umsetzung technisches Neuland betreten wurde, angemessen. Pro Monat entstehen weitere Kosten von bis zu 3,5 Millionen Euro, die überwiegend durch den Betrieb der Hotline verursacht werden.

Von Gerald Kleine Wördemann