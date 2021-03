Die Ergebnisse des MV-Gipfels: Friseur, Kosmetik und Einkaufen nur noch mit Negativ-Test

Schwerin

Seit Freitagnachmittag hatte die Landesregierung mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften um Einigung im MV-Gipfel gerungen. Zuvor soll es vor allem Zoff um harte Forderungen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) gegeben haben. Ergebnisse des Gipfels gab es erst am Samstagabend. Vor allem Gastronomen dürften allerdings enttäuscht sein. Auch die Vertreter der Unternehmensverbände hatten sich mehr in Richtung Öffnung erhofft.

Der neue Plan der Landesregierung beinhaltet nun vor allem Schnelltest. Ohne die Antigen-Tests soll im öffentlichen Leben künftig nur noch wenig gehen. „Wir haben zwei Tage lang sehr intensiv beraten“, so Schwesig. Und weiter: „Wir alle haben gehofft, dass wir zu Ostern Erleichterungen beschließen können. Aber die Lage ist sehr ernst und extrem schwierig geworden.“

Rostock überschreitet Schwelle zum Risikogebiet

„Hinter den Zahlen stehen Menschen, die auch sterben können. Gesundheitsexperten haben berichtet, dass die Lage in den Krankenhäusern vor allem in Vorpommern angespannt ist. Auch die Hansestadt Rostock hat am Sonnabend die Schwelle zum Risikogebiet überschritten. „Wir können keine weiteren Öffnungsschritte gehen. Wir müssen zusätzliche Maßnahmen treffen.“ Bei einer landesweiten Inzidenz von über 100 müsse die Notbremse gezogen werden.

Ausgangssperren, aber zu Ostern keine Verschärfung der Regeln

So sollen bei diffusen Infektionsgeschehen in Kreisen mit einer Inzidenz von über 100 Ausgangssperren von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gelten. Vor allem im privaten Bereich infizieren sich zurzeit Menschen in MV. Über Ostern soll es zunächst aber keine weiteren Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich geben.

Keine weiteren Öffnungen

Die Landesregierung will die geltenden Corona-Regeln zunächst nicht weiter verschärfen, aber auch nicht lockern. „Am Freitag hat die 7-Tages-Inzidenz des Landes insgesamt den Wert von 100 überschritten. Ein weiteres Ansteigen ist zu erwarten. Dies macht eine Anpassung der landesweiten Corona-Regeln erforderlich“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Und weiter: „Zusätzliche Öffnungsschritte können derzeit nicht erfolgen. Bereits vorgenommene Öffnungsschritte sollen möglichst nicht wieder rückgängig gemacht werden.“ Dafür seien aber Schnelltest erforderlich. In den nächsten Tagen will die Landesregierung weitere zwei Millionen Tests ordern.

„In den Bereichen, die öffnen können, wollen wir testen. Die Teststrategie wollen wir massiv ausweiten“, so Schwesig. Zurzeit gebe es 140 Teststationen im Land.

Schnelltest für den Friseurbesuch

Ab dem 31. März seien daher vor allem bei sogenannten körpernahnen Dienstleistungen tagesaktuelle Schnelltests erforderlich. Das gilt auch für Friseure. Ab 6. April werden auch beim Terminshopping, in Museen und weiteren geöffneten Kultureinrichtungen, derzeit zugelassenen Veranstaltungen und Beherbergungen zu nicht touristischen Zwecken sowie in Fahrschulen tagesaktuelle Schnelltests benötigt. In Rostock gilt die Testpflicht aber erst ab dem 10. April. Ausnahmen gelten für Gottesdienste, Trauungen, Beerdigungen und die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Ebenfalls ausgenommen davon ist der Einzelhandel, der derzeit ohne Terminvereinbarung geöffnet ist, also der Einzelhandel mit dem überwiegenden Sortiment für Lebensmittel, Wochenmärkte, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser oder Babyfachmärkte.

Gesundheitsminister Harry Glawe erklärte zudem: „Über 100 von insgesamt 380 Apotheken im Land bieten Schnelltests an. Das Termin-Shopping wird so nicht abgeschafft.“ Auch sollen sollen Schnelltests für Schulen in „ausreichender Menge“ für Schulen zur Verfügung stehen.

Zum Impfen sagt Glawe außerdem: „Das Online-Portal für die Impfvergabe werde ab dem 8. April eingerichtet. Innerhalb von zwei Stunden soll es eine Bestätigung des Termins geben. Glawe erwarte eine erhebliche Entspannung bei der Terminvergabe für die Impfungen. Bisher war die Hotline ständig überlastet. Impfwillige kamen häufig stundenlang nicht durch.

Was bedeutet dies für Kitas und Schulen?

Nach Osterferien regulär starten. Dann soll anhand des Infektionsgeschehen neu geschaut werden, ob die Strategie für die Schulen angepasst werden muss.

Unternehmer zeigen sich enttäuscht von Ergebnissen des Gipfels

Unzufrieden zeigt sich vor allem auch die Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Sprecher Sven Müller erklärt, niemand können nach diesen zwei Tagen des Gipfels zufrieden sein. „Seit dem 3. März sind wir nicht viel weiter gekommen. Immer noch sind zahlreiche Branchen des Tourismus, der Hotellerie und Gastronomie, des Einzelhandels, der Veranstalterbranche geschlossen beziehungsweise nur sehr eingeschränkt tätig. Nicht vergessen dürfen wir die mittelbar betroffenen Branchen wie Zulieferer etc. Sie alle können nicht, und das zurecht, zufrieden sein. Vielen droht in den kommenden Wochen die endgültige Schließung“, betont Sven Müller.

Die Verantwortungsträger im Bund und zum Teil auch im Land hätten es aus Unternehmersicht in den vergangenen Wochen und Monaten versäumt, die Test- und Impfmaschinerie stotterfrei zum Laufen zu bringen. Verbandssprecher Müller sagt dennoch unter anderem: „Der Weg, die bisher erfolgten Öffnungsschritte ab dem 6. April durch Vorlage von negativen Schnelltests abzusichern, ist besser als nichts und wird uns vermutlich über eine längere Zeit begleiten.“

Über 3000 Menschen sind in MV aktuell erkrankt. Die Auslastung der Krankenhäuser steigt und liegt auf den Intensivstationen wieder über 50 Prozent der für Covid-Patienten vorgesehenen Betten.

