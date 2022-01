Schwerin

Auf dem Weg hin zur Klimaneutralität muss mehr Strom aus erneuerbaren Energien her. Um diesem Ziel näher zu kommen, will MV beim Thema Windkraft-Ausbau nun Tempo machen. Wie Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) im Landtag berichtete, strebe die Landesregierung das Zwei-Prozent-Ziel an.

Das heißt: Windräder auf zwei Prozent der Landesfläche würde etwa eine Verdreifachung zum jetzigen Stand bedeuten. Nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie verfügt das Land derzeit über 1942 Windräder. Ein Thema, das seit jeher die Gemüter erregt. Auch Leser diskutieren hitzig.

Ulrich Paulsdorff begrüßt den Ausbau: „Klimaschutz statt Kohle. Bus und Bahn statt Autowahn.“ Martin Kraft treiben Sorgen um, er blickt bei dem Thema auch auf den Bund: „Es wird Jahre dauern, das Versagen der letzten Regierung zu reparieren (sei es der Altmaier-Knick beim Ausbau der Erneuerbaren oder die vielen Desaster des vorläufig schlechtesten Verkehrsministers der Nachkriegszeit). Wer jetzt immer noch auf der Bremse steht, der hat den Ernst der Lage nicht begriffen.“

Thomas Frey meint: „Tja, das kommt davon, wenn man voreilig aus der Kernkraft aussteigt. Und das größte Problem kommt ja erst noch, wenn auch die Kohlekraftwerke abgestellt werden.“

„Bei unserer Bürokratie werden Jahrzehnte vergehen“

Lothar Roland ist überzeugt: „Windkraft ist eine sehr wichtige und klimafreundliche Energie. Allerdings muss das Thema schon vollständig betrachtet werden. Es beginnt mit der Festlegung der Flächen zur Errichtung der erforderlichen Windräder. Zwei Prozent der Fläche klingt wenig. Bundesweit aber sind das dann rund 7000 Quadratkilometer. Bis die geplanten Flächen alle festgelegt sind und bebaut werden können, werden bei unserer Bürokratie Jahrzehnte vergehen. Das heißt, die Windräder kommen für die Klimaprognosen zu langsam und zu spät.“

Oder man nutze die Flächen in Wüstengebieten für Solarstrom, schlägt Michael Quast vor: „Man müsste dann noch die Frage der Nachtspeicherung klären und der Strom wäre öko.“

„Zügel müssen deutlich angezogen werden“

Liz Nm sieht den Ausbau äußerst kritisch: „Das wird wunderschön aussehen, alles voller Windräder, Strom so teuer wie in keinem anderen Bundesland und unter den Rädern tote Greif- und Zugvögel. Schöne neue klimaneutrale Welt.“ Deutschlands Weg in die Klimaneutralität sei einer der seltsamsten überhaupt, befindet die Leserin. „Windräder und Solarpanels werden unser Auge erfreuen, egal wohin wir fahren“, moniert die Leserin noch.

Gisela Koch ergänzt in diesem Punkt: „Die armen Tiere, die dann ihr Leben lassen müssen.“ Birger van Delden vertritt die folgende Ansicht: „Es gab gescheite Leute in der Politik, die sich gegen Plastik als Verpackung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages eingesetzt haben. Die Chemielobby aber war stärker. Das Müllproblem der Vogelschredder wird eine wesentlich größere Herausforderung für die Nachwelt.“

Christian Ludwig ist der Auffassung, die Windenergie sei letztendlich eine sehr raumeinnehmende Nutzung. „Es gibt keinen Platz mehr. Das Ganze ist ein endliches Geschäft. Wo sollen all die Windräder hin?“ Und Wolfgang Sauer fügt noch an: „Aber deswegen wird es nicht viel mehr Wind geben.“

Günter Mähling indes sieht Handlungsbedarf: „Für den Klimaschutz wurde Jahrzehnte nichts getan.“ Und Philipp Blesinger hofft, dass beim Thema Klimaschutz die Zügel deutlich angezogen werden.

Von Juliane Lange