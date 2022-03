Schwerin

Blumen im Haar, offenes Holzfällerhemd, Jeansshorts mit ganz viel Bein und die Arme mit verzücktem Lächeln zum Himmel gereckt. So stellt sich „Die Linke“ Frauenglück vor. Gleichberechtigung ist, wenn die Frau mit wirrem Haar, glücklich lächelnd über eine Blumenwiese hüpft – während Männer die Kohle heimscheffeln.

Liebe Linke! Unter eurem Foto zum Weltfrauentag „Jetzt endlich: Frauentag wird Feiertag!“ steht: „Die Linke wirkt!“ Fragt sich nur, wo. Denn: Aufgepasst beim Datenklau im Internet. Das fröhliche Mädchen mit Flower-Power-Power arbeitet auch als Titelmädchen für die Singlebörse „Partnersuche-kiew.com“.

Tja, dumm gelaufen, stimmt, aber in schwierigen Zeiten und besonders an Tagen wie diesen sollte man genau hinschauen, was man sich so zusammenkniffelt. Nicht jede Frau mit Blumen im Haar ist auf Männersuche, ukrainische Freiheitskämpferin oder tirillierend unterwegs mit: „Schön ist es, auf der Welt zu sein … weil ich ein Mädchen bin.“ Shit, jetzt hab’ ich zwei Ohrwürmer.

Von mym