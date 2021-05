Neubrandenburg/Schwerin

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern warten auf Regen. Nach dem kühlen und zum Ende hin zu trockenen April brauchten die Pflanzen jetzt langsam mehr Wasser zum Wachsen, erläuterte der Pflanzenbaureferent des Bauernverbandes, Frank Schiffner, in Neubrandenburg der Deutschen Presse-Agentur. Bisher seien das Getreide und der Raps aber gut über den Winter und die Zeit danach gekommen. „Es war mal ein normales Jahr“, sagte Schiffner. Inzwischen fange der Raps vielerorts langsam zu blühen an.

Dass es im April kühl war, sei den Pflanzen gut bekommen, denn damit sei auch weniger Wasser verdunstet als in den sonnigen und oft warmen Apriltagen der Vorjahre. Bisher sei der Wasserbedarf der Pflanzen in diesem Stadium auch noch nicht so groß gewesen. Mit etwa 172 000 Hektar wird im Nordosten 2021 in etwa soviel Raps angebaut wie 2020. Das seien allerdings 16 Prozent weniger als im Mittelwert der Jahre 2015 bis 2020.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Problem ist, dass es im Winter zwar normale Regenmengen waren, aber das große Wasserdefizit durch die trockenen Vorjahre noch immer nicht ausgeglichen ist“, erläuterte Meteorologe Uwe Ulbrich vom Wetterstudio Hiddensee. Vor allem in tieferen Bodenschichten sei es weiter zu trocken.

Kaum nennenswerte Regenmengen

Der April war trotz der Fröste am Monatsende nach Einschätzung der Meteorologen mit Durchschnittstemperaturen von 6 Grad in Warnemünde und 5,4 Grad in Trollenhagen bei Neubrandenburg nur wenig kälter als das langjährige Mittel. Allerdings lagen die Regenmengen in einigen Orten im April unter dem Durchschnitt. So wurden in Grambow 11,6 Liter pro Quadratmeter gemessen, knapp 30 Prozent des Durchschnitts. Auch in Friedland, wo Schiffner gemessen hat, kam nur etwa ein Drittel dessen an Wasser herunter, was üblich ist. Mit knapp 39 Liter deutlich mehr Regen wurde in Tribsees (Vorpommern-Rügen) gemessen, was 96 Prozent waren. Auch am ersten Maiwochenende kam bisher kaum nennenswerte Regenmengen vom Himmel.

Von RND/dpa