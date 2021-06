Tourismussaison - Die Saubermacher: Was Reinigungskräfte in Ferienwohnungen an der Ostsee so finden

Mit der Hitze- rollt auch die Gästewelle an die Ostsee. Reinigungskräften bleibt nur ein enges Zeitfenster, um die Quartiere wieder herzurichten. Ein Trupp berichtet über den Job, in dem man manchmal mehr über Gäste erfährt, als einem lieb ist: So mussten die Saubermacher einer Dame mal ein pikantes Spielzeug in die Heimat nachschicken.