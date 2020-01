Rostock

Für den mörderischen Terror der Nazis steht nichts so sehr wie das umfassende Netz an Vernichtungs- und Konzentrationslagern: Seit 1933 in Deutschland und später während des zweiten Weltkriegs auch in den eroberten Ländern haben die Faschisten ihr KZ-System errichtet. Ziel: Millionen Menschen zu ermorden und zuvor viele von ihnen noch bis aufs Blut auszubeuten. An all diese Menschen wird am Montag erinnert, am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus sowie am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Am 27. Januar 1945, vor 75 Jahren, hatte die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und die beiden anderen Konzentrationslager in Auschwitz befreit.

KZ-Außenstellen auf dem Gebiet des heutigen MV

Auch auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommerns wurden an zahlreichen Orten Zehntausende Menschen gequält und ermordet. Zwar gab es im Nordosten keine solch riesigen Mordstätten wie Auschwitz-Birkenau und Sobibor oder große Konzentrationslager wie Buchenwald und Sachsenhausen. Aber: In vielen KZ-Außenlagern mussten die Häftlinge nicht minder schrecklich leiden.

KZ-Außenlager auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern Quelle: Benjamin Barz

Zwischen der Ostseeküste und der Mecklenburgischen Seenplatte sind 14 Außenlager des KZ Ravensbrück – das größte Konzentrationslager für Frauen in Deutschland wurde in Nordbrandenburg errichtet – bekannt. Außerdem gab es vier Außenlager sowie zwei zeitweilige Außenkommandos des KZ Neuengamme, das in Hamburg-Neuengamme lag.

KZ-Außenlager Boizenburg: Hunderte jüdische Frauen stellten Waffenteile her

Zu diesem KZ gehörten etwa zwei kleine zeitweilige Außenkommandos in Wieck ( Darß) und Zingst: Je 50 KZ-Häftlinge mussten dort Schilf schneiden. Dagegen wurden im KZ-Außenlager Boizenburg mehrere hundert jüdische Frauen in Zwölf-Stunden-Schichten Waffenteile herstellen. Die meisten stammten aus Ungarn und waren im August 1944 aus dem KZ Auschwitz-Birkenau nach Boizenburg gebracht worden. Am 8. März 1945 trieben SS-Leute die 399 KZ-Insassinnen in Richtung des KZ Wöbbelin, eines weiteren Außenlagers des KZ Neuengamme bei Ludwigslust. Auf dem Weg dorthin befreite sie eine Einheit der 82. US-Luftlandedivision am 2. Mai 1945 – und bewahrte sie vor dem sicheren Tod. In den letzten Kriegstagen wurden viele KZ-Häftlinge entweder in den Lagern oder auf Todesmärschen von der SS ermordet.

KZ Wöbbelin : Mehr als 1000 Häftlinge starben

Im KZ Wöbbelin, das nur zehn Wochen bestand, starben mehr als 1000 der insgesamt 5000 Häftlinge. Die SS tötete die Menschen nicht durch Gewalt, die Gefangenen verhungerten und starben an Krankheiten und Entkräftung. 144 Opfern des KZ Wöbbelin wird am 27. Januar um 17 Uhr mit einer Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof in Hagenow gedacht.

Gedenkstätte des Konzentrationslagers Wöbbelin Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

„Gerade Wöbbelin ist einer der markanten Gedenkorte in Mecklenburg-Vorpommern, an dem Besucher betreut werden und auch Bildungsarbeit angeboten wird“, sagt Prof. Oliver Plessow (49) vom Historischen Institut der Universität Rostock. Er forscht unter anderem zum pädagogischen Umgang mit Massenverbrechen und Diktaturerfahrungen, Transnationaler Holocaust-Aufklärung und Erinnerungskultur. In MV gebe es viele Orte, an denen der Opfer der Nazis gedacht werden könnte und müsste. Viele lokale Initiativen und Vereine würden dies auch möglich machen. Aber: „Landesweit fehlt es dabei an Koordination“, erklärt Plessow.

In Rostock wird in diesem Jahr der Rostocker Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gedacht, die durch die Nazis verfolgt wurden. Am 27. Januar beginnt um 18.40 Uhr die Gedenkveranstaltung in der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde „ Hans Moral“. Dabei wird an den jüdischen Medizin-Professor Hans Moral erinnert, den die Nazis 1933 von der Universität vertrieben und der sich deshalb im August das Leben nahm.

Prof. Oliver Plessow, Historisches Institut der Universität Rostock. Quelle: Universität

Zahlreiche Gedenkveranstaltungen im Land

An der Universität Greifswald steht der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus unter dem Thema „Katholische Priester als Opfer des Nationalsozialismus“. Am 27. Januar sprechen dazu ab 19 Uhr Dr. Christoph Kösters ( Bonn) und Prof. Dr. Thomas K. Kuhn ( Greifswald) in der Universitäts-Aula.

Die Gedenkveranstaltung des Landesverbandes Sozialpsychiatrie MV zu den Opfern von Zwangssterilisation und „Euthanasie“ beginnt am 27. Januar um 10.30 Uhr im Güstrower Dom. Am Nachmittag werden im Landkreisamt Patientenakten gelesen, Bücher vorgestellt und Vorträge gehalten. In Mecklenburg wurden in der Nazi-Zeit mehr als 2200 Menschen auf Grundlage der „Euthanasie“-Gesetze getötet und mindestens 5000 zwangsweise sterilisiert.

Und in der zentralen Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus am 28. Januar im Schweriner Landtag kommen sogar Schüler der Projektgruppe „Kriegsgräber“ von der Europaschule Rövershagen zu Wort. „Zwei Jugendliche sprechen Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger, die 1942 mit 18 Jahren im deutschen Arbeitslager Michailowska in Transnistrien an Typhus starb“, sagt Petra Klawitter, die die Projektgruppe leitet. Außerdem werde die Ausstellung „Verlorene Kindheit“ gezeigt. „Gastredner wird der Holocaust-Überlebende Yochanan Ron Singer aus Israel sein, den wir über unsere Projekte zur Shoah in der Bukowina vor drei Jahren kennengelernt haben“, erklärt Petra Klawitter. Yochanan werde an dem Tag auch mit Schülern der 9. Klassen über seine Biografie sprechen.

Rövershäger Schüler erforschen KZ-Außenlager Schwarzenpfost

Die Schüler-Projektgruppe „Kriegsgräber“ erforscht seit Jahren die Geschichte des KZ-Außenlagers Schwarzenpfost zwischen Rövershagen und Gelbensande (heute Landkreis Rostock), das zum KZ Ravensbrück gehörte. Bis zu 1500 KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter mussten von Mitte 1944 bis 1. Mai 1945 Flugzeugteile für die Heinkel-Flugzeugwerke herstellen. Außerdem mussten die Häftlinge auch im Wald und in der Landwirtschaft Zwangsarbeit leisten.

Im Schloss Retzow befand sich während des Zweiten Weltkriegs ein Außenlager des KZ Ravensbrück. Von dort wurden Frauen in das nahe gelegene Rechlin gebracht, um in der Erprobungsstelle der deutschen Luftwaffe Zwangsarbeiten zu verrichten. Heute erinnert noch eine Gedenkstätte im Ort an diese Zeit. Quelle: Norbert Fellechner

Weitere Außenlager des KZ Ravensbrück hatten die Nazis unter anderem in Barth, Karlshagen ( Usedom), Neubrandenburg oder Retzow ( Müritz) eingerichtet.

Von Bernhard Schmidtbauer