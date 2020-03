Die Zahl der Corona-Infizierten in MV steigt weiter

Rostock

Das Coronavirus Sars-Cov-2 verbreitet sich rasend schnell. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es inzwischen viele bestätigte Fälle. Erst am Freitag vermeldete das Bundesland den bislang höchsten Anstieg an Infektionen. Dann nämlich lag die Anzahl der erkrankten Personen bei 309. Das waren 48 mehr als am Tag zuvor.

Am Samstag wurden dem Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) 39 neue Corona-Infektionen aus den Landkreisen und kreisfreien Städten gemeldet. Demnach liegt die aktuelle Zahl derer, die positiv auf das Virus getestet wurden bei 348. Insgesamt 28 Personen mussten oder müssen zum Teil noch immer im Krankenhaus behandelt werden, sechs davon auf einer Intensivstation.

Besonders stark betroffen sind Schwerin mit 60 Fällen (vier mehr als noch am Freitag) die Mecklenburgische Seenplatte mit 56 Fällen (zehn mehr als noch am Freitag), Vorpommern-Greifswald mit 55 neuen Infektionen (neun mehr als am Freitag) und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit 53 Fällen (fünf mehr als noch am Freitag).

Am Samstag hat das Virus in MV bereits sein erstes Todesopfer gefordert. Ein 57-jähriger Mann mit chronischen Vorerkrankungen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ist an den Folgen einer bestätigten Corona-Infektion verstorben.

Von Susanne Gidzinski