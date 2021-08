Die besten Aktivitäten des Pangea-Festivals 2021: Musik, Sport, Kaffeesatzlesen

Ribnitz-Damgarten

Pangea-Festival – das ist ein Abenteuerspielplatz, ein zu großes Kinderzimmer, ein Ort zum Entdecken, eine Party, Inspiration, das ist Wassersport und Basteln und vegetarisches Essen und coole Klamotten in einem. Für Sportler bedeutet es Action und Adrenalin beim Wakeboarden, BMXen, auf der Slack Line oder beim Stand Up Paddeln. Für Musikliebhaber sind es die Auftritte von großen Künstlern wie der deutschen Rapperin Juju oder der Indie-Pop-Band Giant Rooks. Familien lieben Workshops wie das Kochen in der Bulli-Küche, das Knüpfen von Traumfängern oder Versenden von Paketen. Für Kids heißt es Schweinekarussel, Wasserspiele und Bällebad in dem eigens dafür vorgesehenen „Pangini“-Bereich. Auf dem Pangea warten an jeder Ecke unzählige Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden und Neues auszuprobieren. Sieben Highlights, die sich lohnen.

1. Ein Paket für Omi verschicken

Gleich neben der Pangea-Sparkasse – jenem Ort, der das Festival zu einem bargeldlosen Event macht – steht ein Hermes-Paketshop. Kein herkömmlicher. Er ist größer, bunter und interessanter als ein normaler Hermes-Shop. An einem der Tische stehen Anna und ihr Freund Christian. „Ich packe ein Paket für meine Omi“, sagt Anna und legt noch etwas Glitzer und Watte in die blaue Kiste. Ein Paket für die Großmutter? „Meine Oma ist eine coole Socke und ich glaube, sie freut sich“, sagt das Mädchen, das ganze elf Stunden aus Ravensburg am Bodensee angereist ist – um dann noch die halbe Nacht vor dem Einlass zu verbringen. „Wir wussten beim Kauf der Tickets nicht, dass Pütnitz so weit weg ist.“ Jessi Kott arbeitet am Hermes-Stand und erklärt: „Es ist ganz einfach. Man zahlt mindestens einen Euro und kann ein Paket an einen lieben Menschen versenden. Grüße direkt vom Festival.“ Die Nachfrage boomt. Schon etliche Pakete habe das Festivalteam am Freitagabend entgegengenommen.

2. Salto auf dem Wasser

Begeisterte Wassersportler werden an der großen Supieria-Wakeboardanlage, direkt vor dem Eingang des Festivalgeländes, nicht vorbei kommen. Wakeboard, das ist ein Wassersportgerät in Form eines Brettes, mit welchem der Sportler gezogen durch einen Lift auf dem Wasser gleitet. Verschiedene Rampen und Schanzen befinden sich im riesigen Pool. Michael Kretschmar rast über die Anlage, dreht sich in der Luft und kommt auf dem Brett stehend wieder auf dem Wasser auf. Zuschauer schauen beeindruckt vom Beckenrand aus zu. „Das Beste ist das Adrenalin, immer wieder an seine Grenzen zu kommen“, sagt der junge Mann aus Potsdam. Am Samstag ab 16 Uhr findet hier der große Contest „Shred the Pool“ statt. „Selbst zuschauen lohnt sich. Es sind so verrückte Sportler mit wahnsinnigen Stunts dabei“, sagt Martin, der bei Supieria arbeitet.

3. Stempeln, knüpfen, fädeln

Wer ein Händchen für Handarbeit hat, ist auf einem der vielen Workshops mit filigranen Anforderungen richtig. „Knotenkumpel“ heißt zum Beispiel jene Veranstaltung, bei der sich die Teilnehmenden hübsche Armbänder knüpfen können. Lara aus Hamburg ist mit ihren Freundinnen da. „Wir machen uns Freundschaftsarmbänder, die uns an die gemeinsame Zeit auf dem Pangea-Festival erinnern sollen“, sagt die Besucherin. Nicht weit entfernt können Gäste Jutebeutel mit Textilfarbe bedrucken oder bemalen. Auch dieser Workshop kommt gut an. „Es fehlt am Freitag schon Material, das wir nachbestellen mussten“, sagt Kursleiterin Caro Burmeister.

4. Sauna auf dem Wasser

Die kleinen Regenschauer verbringen einige Besucher im Warmen. Im richtig Warmen. Vor der hölzerne Saunahütte auf dem Wasser springen Nackedeis ins Wasser. Die Besucher genießen den Aufguss und die anschließende Abkühlung im Boddenwasser. Am Strand tümmeln sich Tanzende, Yoga-Liebhaber und Badenixen. Vom Haus am See hat man den schönsten Ausblick auf das Festival, die Tanzenden am Wasser, den Kreativmarkt, den Sonnenuntergang und den Blubb, ein riesiges, schwimmendes Luftkissen, auf dem sich Leute in die Luft katapultieren lassen, um mit einem Klatscher im Wasser zu landen.

5. Nicht Fisch, nicht Fleisch

Kulinarisch hat sich das Pangea-Festival in diesem Jahr auf die Fahnen geschrieben, kein Fleisch anzubieten. Alle Angebote sind vegetarisch oder vegan. Die Food-Meile ist gesäumt von Ständen, die mit nicht ganz klassischen, aber leckeren Kreationen werben. Einer davon ist „Han West“ aus Berlin, wo es handgemachte Dumplings gibt. Das sind Teigtaschen, die mit Lemongrass oder Halloumikäse gefüllt und frischem Gemüse verziert sind. Gründer Christopher XXX ist eigentlich Architekt, sein Kompagnon aus der Immobilienbranche. Der hat aber Eltern aus Asien, und dort gibt es Dumplings, die die Inhaber „in die westliche Welt geholt“ haben. Sina Hoyer und Finja Schulze aus Kiel sind begeistert von dieser kulinarischen Abwechslung. Morgen wollen sie die Burger probieren, danach die Gemüse-Pommes.

6. Im Gespräch

Nachhaltig sind auch die Talks und Gesprächsrunden, in denen es um Konsum ohne Tierleid, grüne Bademode oder mentale Gesundheit geht. Gäste, die Experten sind, einen Podcast haben oder eine große Medienreichweite wurden eingeladen, um über diese Themen zu sprechen. Es werden auch Filme gezeigt wie „The end of the meat“ (dt: Das Ende vom Fleisch) und über aktuelle politische und gesellschaftliche Herausforderungen gesprochen. In Panels und Workshops zum Thema Instagram-Journalismus, Influencer-Marketing und neuen Medien lernen selbst erfahrene Social-Media-Besucher noch etwas dazu.

7. Meditation und Spirituelles

Wer es eher esoterisch mag, kann sich auf dem Pangea-Festival auf eine Reise durch die Chakren auf der Suche nach dem inneren Regenbogen begeben. Auch Yoga steht hoch im Kurs, wenn es um den sanften Flow geht, Ruhe und Gelassenheit. Um das Ein- und Ausatmen kümmert sich die „Breath-Worksession“, auch ein Musikbad, Kaffeesatzlesen und ein Lagerfeuer mit Kakao-Zeremonie wurden geboten.

Von Lea-Marie Kenzler