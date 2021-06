Schwerin

Motorradfahren boomt! In Deutschland sind 4,66 Millionen Motorräder zugelassen, in MV rund 70 000 Maschinen. Seit Corona ist die Zahl der Neuzulassungen im Nordosten um 3000 gestiegen. Bundesweit hat Corona den Bike-Herstellern ein Verkaufsplus um 17,2 Prozent beschert.

Easy Rider in MV: Die Strecken dafür sind da!

Woran liegt das? Experten sagen, dass der Lockdown den Ruf nach Freiheit wieder verstärkt habe. Und nichts steht seit dem Kultfilm Easy Rider (1969) so sehr für Freiheit, wie das Cruisen auf dem Bike. Zumal es Individualität vermittelt und in Lockdown-Zeiten sehr gut solo unternommen werden kann. Auch in Gruppen ist Biken beliebt. 70 Biker-Clubs sind in MV registriert – von den Harley Owners Club Müritz bis zu den Gadebuscher Bikern, von Freeriders Rostock bis zu den Feuerwehrbikern „Flaming Stars“ Grevesmühlen.

Der Nordosten Deutschlands ist eines der beliebtesten Ausflugsziele auf zwei Rädern. Die Region zwischen Ostseeufer und Seenplatte bietet wunderschöne Touren mit Ostseeblick, durch Rapsfelder und inmitten grüner Alleen. Über die Inseln Rügen und Usedom, rund um die Seen an der Müritz, den Schaalsee oder den Schweriner See. Durch hügelige Regionen mit sanften Kurven und verschlafenen Dörfern wie über den Klützer Winkel, die Kühlung zwischen Salzhaff und Bad Doberan oder die Mecklenburgische Schweiz.

Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die schönsten Strecken und Geheimtipps vor. Grevesmühlens OZ-Lokalchef Michael Prochnow (49), seit mehr als 30 Jahren Biker, hat die Touren für Sie selbst ausprobiert.

Schickt uns eure Touren Die OZ stellt die schönsten und coolsten Bikerstrecken in Mecklenburg-Vorpommern vor. Doch was meinen Sie? Welche ist Ihre persönliche Lieblingsstrecke? Wir freuen uns über Vorschläge, Geheimtipps und Routen. Wir fahren sie ab und veröffentlichen sie in dieser Serie. Tipps bitte mit Kontaktdaten an: michael.meyer@ostsee-zeitung.de

Von Michael Prochnow und Michael Meyer