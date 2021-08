Die große Partynacht auf dem Pangea-Festival 2021: Das Fest der Vielfalt

Pütnitz

Es war ein Abend, nach dem sich viele Menschen lange sehnten: Die große Partynacht auf dem Pangea-Festival 2021. 15.000 Besucher kamen auf dieser Insel der Glückseligen zusammen, um sich frei von Corona-Regeln einer Nacht mit Musik, Tanz und guter Laune hinzugeben. DJs, Bands und Sänger füllten die vielen Bühnen auf dem Festivalgelände, Artisten waberten über das Gelände, Lichter, Diskokugeln, Installationen und versteckte Attraktionen ließen die Besucher staunen. „Es gibt an jeder Ecke etwas zu entdecken. So viel Vielfalt haben wir auf einem Festival noch nie erlebt“, berichten Blanca und Thomas aus Dresden, die zum ersten Mal dabei sind. Die Nacht verlief friedlich.

Internationale Künstler traten beim Pangea-Festival auf

Dass den Besuchern schon zwei Tage Festival und eine lange Anreise in den Knochen stecken, sieht man am Samstagabend auf dem Pangea-Festival niemandem an. Gut gelaunt und frisch gestylt begehen die Festivalgänger die große Partynacht. Zu den Highlights des Abends zählt der spanische Musiker und Produzent Kid Simius, der vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Rostocker Rapper Marteria bekannt wurde. Pünktlich um 21 Uhr betrat er „Sandlantis“, eine Bühne mit Treppen und Türmen auf sandigem Boden. Wer zu spät kam, sah nur noch die Hinterköpfe der vielen Tanzenden. Nach den ersten Takten ist die Tanzfläche bis über den Rand gefüllt. „Es ist einfach nur geil, ein riesengroßes Freiheitsgefühl“, freuen sich Ricardo und Tom aus Rostock.

Zeitgleich sorgt die selbsternannte „erfolgreichste Italo-Schlager-Gruppe Deutschlands“ Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys auf der Hauptbühne „New Havn“ für Stimmung. Mit einem italienischen „Mille grazie“ bedanken sie sich beim Publikum und lassen La Dolce Vita auf dem Pangea einziehen. Hauptattraktion des Festivalprogramms war die 28-jährige Rapperin Juju, die bereits am Freitagabend auftrat. „Es war eine mega Show“, sagen die Hamburger Felix und Dominik.

„Mischung aus Familienfest, Musik und Sport ist einzigartig“

Felix und Dominik sind hier, um Spaß zu haben. Deshalb sprechen sie auch gern fremde Menschen an. „Besonders, wenn sie allein hier rumstehen. Dann sagen wir, lass doch zusammen Spaß haben.“ Vorhin, berichten die Jungs, hatten sie wohl „zu viel Spaß“, als sie von der Kinderschaukel verwiesen wurden. Es gefalle ihnen, dass es an jeder Ecke etwas zu entdecken gibt. „Die Mischung aus Familienfest, Musik und Sport ist einzigartig“, sagt Felix, der für seine Künste mit dem Skateboard bekannt ist. Tom und Ricardo sind ebenfalls überzeugt vom Konzept: „Es ist alles perfekt, nur die Anreise war schlecht organisiert.“ Für sie ist das Festival gelungen in der Pandemie. Angst vor Ansteckung? „Haben wir nicht. Außerdem sind wir geimpft.“

Corona-Tests geben beim Pangea-Festival Sicherheit

Anna und Paula aus Pforzheim und der Nähe von Hamburg mögen vor allem, dass das Festival nicht so überlaufen ist. „15.000 Gäste sind eigentlich eine gute Zahl, es ist übersichtlich“, sagt Anna. Außerdem sei das vegane und vegetarische Essen sehr gut. Sicher fühlen sich die Freundinnen, weil im Vorfeld und während des Festivals Corona-Tests durchgeführt wurden. „So kann es fast nicht sein, dass hier jemand ansteckend ist.“

Nicht nur die Musiker sorgten für einen gelungenen Samstag. Auch Artisten wie „Entourage Berlin“ bereicherten das Event mit ihren Feuer- und Varietékünsten. Die Tänzer und Sänger Sebastian, Micka und Anja sind Multitalente uns brachten die Besucher zum Staunen. „Wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein“, sagt Sebastian, der auf dem Piratenboot eine Feuershow zeigte.

Blanca und Thomas aus Dresden fallen durch ihre große Regenschirm-Qualle auf. Ein Schirm, der mit Lametta, Glitzer und Stoff verziert ist und in Bewegung in der Luft wie eine Qualle im Wasser schwebt. „Den und einen Traumfänger haben wir heute auf einem Workshop gebastelt“, sagen die Besucher aus Sachsen. „Das Festival ist etwas Besonderes. Wir kommen auf jeden Fall wieder“, sagen sie.

Am Abend gibt’s Kakao am Lagerfeuer

Als die Temperaturen in der Nacht sinken, heißt es Showtime für Berthold. Berthold ist „Fire Keeper“. Er sagt, er lebe seit fünf Jahren mit dem Feuer. Hauptberuflich. Seine Mission im Leben habe er in Guatemala erkannt. Dort lernte der gebürtige Rumäne, welche Bedeutungen Feuer habe, wie man es entfache, welche energetischen Wirkungen es erziele. Auf dem Festival sei er zuständig für das große Lagerfeuer. Wegen der hohen Waldbrandgefahr dürfe das nur unter strenger Aufsicht passieren. Besucher strecken den Flammen ihre Handflächen entgegen. Und mittendrin kocht Kakao in einem Topf. „Ich gebe Chili, Kardamom und Golden Milk Powder hinzu“, erklärt Berthold seine schwungvollen Bewegungen über dem Kochtopf. Probiert wird von der großen Aluminium-Kelle. Als der Kakao den richtigen Geschmack erreicht hat, nimmt der Feuerwächter den Topf aus den Flammen und schenkt den Kakao aus Guatemala aus. Die dunkle Flüssigkeit läuft ihm dabei über die Hände. Um Hygiene geht es hier nicht, aber um den Geschmack. Bevor probiert wird, fragen Besucher aus den Sitzreihen: „Ist der vegan?“ Ja, das ist er. „Schmeckt etwas erdig“, sagt eine Frau. Als „kräftig, „würzig“ und „intensiv“ bezeichnen die Gäste das Getränk.

Rettungsdienst war auch dieses Jahr oft im Einsatz

Während des Abends ist immer mal wieder ein Krankenwagen auf dem Festivalgelände zu sehen. Ein Festival im Zeichen von Action und Abenteuer bedeutet auch Risiko. Bis Sonntagfrüh zählt der Rettungsdienst rund 230 Einsätze auf dem Pangea-Festival. Genaue Zahlen werden im Laufe des Tages folgen.

Von Lea-Marie Kenzler