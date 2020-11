Die letzten Kutterfischer von Ahlbeck: Aufgeben kommt für sie nicht in Frage

Ahlbeck

Um die „Seeteufel“ und die „Meereswelle“ am Strand von Ahlbeck auf Usedom stehen und knien regelmäßig zahlreiche Urlauber mit ihren Handykameras im Anschlag. Die beiden kleinen Fischkutter sind neben der Seebrücke die am häufigsten fotografierten Motive im Ostseebad – als wären sie eine Sehenswürdigkeit aus längst vergangenen Zeiten.

Doch noch fahren die Schiffe fast täglich raus, noch haben ihre Kapitäne nicht aufgegeben: Uwe Krüger und Andreas Zirkler sind die letzten Kutterfischer von Ahlbeck.

In zwei Jahren könnte es vorbei sein

Seit 1975 ist Krüger Fischer, wie auch schon sein Urgroßvater, sein Großvater und sein Vater. 1983 bekam er seinen ersten eigenen Kutter: „Kehrwieder“, so wie auch die früheren Boote in der Familie. In den Schiffsnamen „Meereswelle“ wurde erst später eingeheiratet.

Damals hatte Krüger das Handwerk in Sassnitz auf Rügen gelernt. „Ich dachte, ich könnte das bis zur Rente machen“, sagt er. Doch heute zweifelt er stark daran, so wie auch sein Kollege: „Wenn es so weitergeht, ist es hier in zwei Jahren vorbei mit der Fischerei“, sagt Zirkler.

Früher bis zu 350 Fischer

Der Trend der letzten Jahrzehnte gibt ihnen recht: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es allein in Ahlbeck bis zu 350 Fischer, berichtet Krüger. Eine Ausnahmesituation: „Viele fischten zur Selbstversorgung, um ihre Familien ernähren zu können.“

Aber auch vor dem Krieg waren es immerhin 200 Fischer. Bis zu 1000 Menschen im Ort lebten vom Fisch, auch viele Frauen, die in den 13 Räuchereien arbeiteten. „Als ich ein Kind war, gab es noch 40 Boote, je 20 lagen links und rechts der Seebrücke.“

1000 Tonnen Hering pro Saison

Im Wendejahr 1989 holte allein seine Genossenschaft pro Saison noch 1000 Tonnen Hering aus der Ostsee. Die gesamte DDR wurde damit beliefert und später auch Dänemark. Wenn er an damals zurückdenkt, gerät Krüger ins Schwärmen: „Das war schon ein Erlebnis, wenn bei der Rückkehr alle die Boote voll Hering hatten und die Fische im Sonnenaufgang im Boot zappelten.“

Auch Zirkler macht sein Beruf noch Spaß: „Wenn ich auf dem Wasser bin und die Sonne geht auf: Das ist einfach schön und auch ein Stück Freiheit. Mehr Natur geht nicht“, sagt er. „Das hört sich romantisch an – und das ist es auch.“

Deutlich unter Mindestlohn

Weniger romantisch ist, was Zirkler, der sich erst vor neun Jahren als Fischer selbstständig gemacht hat, mit seinem Beruf verdient: „Vor ein paar Jahren habe ich es mal ausgerechnet: Der Stundenlohn liegt weit unter Mindestlohn.“ Um über die Runden zu kommen, muss der 41-jährige frühere Kfz-Mechaniker im Winter zusätzlich an Land arbeiten. „Es ist traurig, dass man nicht mehr von der Fischerei leben kann“, meint er.

Vier Fischereigenossenschaften gab es einmal auf Usedom. „Heute gibt es keine einzige mehr“, sagt Krüger. Sie sind genauso verschwunden wie der Hering. Inzwischen gehören Krüger und Zirkler der Freester Genossenschaft an. Ihre Fangquote für den Hering ist 2021 auf zusammen 6,5 Tonnen geschrumpft, davon entfallen 5,8 auf Krüger. Der versteht das nicht: „Warum lässt man uns nicht wenigstens 100 Tonnen fischen? Das wären immer noch nur zehn Prozent der früheren Menge.“

Nach zehn Minuten ausgefischt

Einen großen Teil seines Fangs verkauft Krüger heute an die Kunden seiner beiden Fischbuden direkt am Ahlbecker Strand. Auch ein Großteil von Zirklers Fischen landet dort. Neben Hering sind das Dorsch, Zander, Scholle, Steinbutt, Flunder und Aal. Der Hering wird gebraten, geräuchert, als Matjes oder Rollmops serviert und auch roh verkauft. Krüger mag ihn am liebsten gebraten und dann sauer eingelegt. „Und natürlich esse ich gerne Flunder mit süß-sauerer Soße, wie wir es hier seit Generationen kennen.“

Zeit für sein zweites Standbein hat Krüger zur Genüge: „Früher bin ich um 5 Uhr morgens rausgefahren und kam um 8 oder 9 Uhr zurück. Heute bin ich oft schon nach zehn Minuten zurück, weil meine Quote so niedrig ist.“ Manchmal hat er dann eine 20-Kilo-Kiste voll Fisch gefangen, manchmal auch fünf.

Für den Menschen bliebt nur wenig

Derzeit gebe es ausreichend Hering vor Ahlbeck, betont Krüger. „Im Greifswalder Bodden ist es weniger. Das liegt daran, dass die Robben den Hering beim Laichen stören, weil sie die Schwärme auseinandertreiben.“ Hinzu kämen die Kormorane, die es besonders auf die Jungfische abgesehen hätten. „Man sieht jeden die Tag, wie die Kormoranschwärme über uns hinweg in Richtung Polen fliegen.“

Für den Menschen bleibt dann nicht mehr viel übrig: Die EU-Fischereiminister hatten im Oktober beschlossen, wegen der weiterhin geringen Bestände die Fangmengen für Hering in der westlichen Ostsee für nächstes Jahr um die Hälfte zu reduzieren. „Wir wollen ja weitermachen, aber mit den Quoten geht das nicht“, sagt Krüger und fügt hinzu: „Eigentlich bin ich nur zu faul, aufzuhören.“

Von Axel Büssem