„Die machen uns kaputt“: Landwirte wollen in Rostock protestieren

„Wenn wir jetzt nichts tun, sind wir selbst schuld“, sagt Landwirt Martin Vorbeck. Tun will er etwas gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung, mit dem eigentlich die Landwirtschaft umweltfreundlicher gemacht werden soll – unter anderem durch weniger Pflanzenschutzmittel und mehr Tierwohl.

Doch Vorbeck und viele andere Landwirte rund um Rostock fürchten ganz andere Auswirkungen: Kleine heimische Betriebe könnten unter den Auflagen zusammenbrechen, stattdessen würden dann billigere Agrarprodukte aus dem Ausland den Markt fluten. „Die machen uns kaputt“, fürchtet Vorbeck. Zusammen mit mehr als 300 anderen Bauern aus der Region will er daher am Dienstag in einer Traktor-Sternfahrt nach Rostock fahren.

Verkehrschaos in Rostock? Mehr als 300 Traktoren sind bereits für die Protest-Sternfahrt nach Rostock am 22. Oktober angemeldet. Aus fünf verschiedenen Richtungen aus wollen die Landwirte in die Innenstadt fahren. Die genauen Routen stehen nicht fest. Von 11 bis 14 Uhr ist ein Bürgerdialog im Stadthafen geplant. Durch die An- und Abfahrt wird es voraussichtlich besonders von 10 bis 11.30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Hansestadt kommen. Die Veranstalter baten schon vorher die Rostocker um Verständnis.

Bio-Märkte brechen zusammen

Insgesamt 345 Hektar bewirtschaftet Vorbeck auf seinem Hof in Jabelitz im Landkreis Rostock. Besonders besorgt ist er über das geplante Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten. „Etwa ein Drittel meiner Flächen liegt in einem Landschaftsschutzgebiet.“ Neben Grünflächen zur Futtergewinnung hat er dort auch Äcker. „Ich müsste im Schutzgebiet auf Öko-Landbau umstellen. Es wäre aber viel zu aufwendig, einen Teil konventionell zu bewirtschaften und einen anderen öko.“

Komplett nach Öko-Richtlinien arbeiten will Vorbeck schon gar nicht: „Die Märkte für Bio-Produkte brechen schon jetzt zusammen. Wenn wir alle umstellen, wird sich das noch verschärfen.“

Ohne Pflanzenschutz kein Qualitätsweizen

Kathrin Naumann vom Agrarbetrieb Groß Grenz in Benitz sieht das ähnlich: „Der Bio-Markt ist übersättigt. Die Landwirte müssen ihr Bio-Getreide derzeit zu den gleichen Preisen verkaufen wie konventionelles Getreide.“ Die Fördermittel für Öko-Landbau glichen das nicht aus. Auch der Marktanteil von Bio-Milch sei gering. „Selbst wenn ich auf Öko umstelle, würde ich keine Molkerei finden, die mir die Milch abnimmt“, glaubt die Landwirtin.

Von ihren 1200 Hektar liegen etwa 20 Prozent in Schutzgebieten. „Ohne Pflanzenschutzmittel könnte ich dann dort keinen Qualitätsweizen mehr anbauen“, klagt Naumann. Diese Flächen komplett auf Grünland umzustellen, auf dem dann kein Pflanzenschutz nötig wäre, würde sich wirtschaftlich nicht rechnen, meint die Landwirtin. „So viel Grünfutter brauchen wir selbst nicht.“ Und für Insektenschutz sorge sie schon jetzt: „Wir haben knapp 30 Hektar Brach- und Blühflächen.“

Überflüssiges Label

Auch das im Agrarpaket geplante staatliche Tierwohllabel hält Naumann für überflüssig: „Wir machen schon jetzt bei der Initiative Tierwohl mit. Warum wird dieses Label nicht ausgebaut, statt wieder etwas Neues zu bringen?“ Die 350 Sauen ihres Betriebes hätten dank der Initiative mehr Platz im Stall und könnten in Heu- und Strohhaufen wühlen.

Unter den Folgen des Agrarpakets würden vor allem kleinere Betriebe leiden, prognostiziert Naumann: „Sie werden an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das Ergebnis wird sein, dass die Betriebe noch größer werden und wir weniger einheimische Produkte haben werden, die sich doch eigentlich alle wünschen.“ Stattdessen würden dann Agrarprodukte aus anderen Ländern importiert. „Und da haben wir dann keinerlei Einfluss darauf, nach welchen Umwelt- und sozialen Standards sie produziert werden“, warnt Naumann.

Ökonomie und Ökologie abwägen

Bundesweit wollen die Landwirte am 22. Oktober gegen das Agrarpaket demonstrieren. Die Sternfahrt nach Rostock unter dem Motto „Land schafft Verbindung“ ist die einzige Veranstaltung in MV. Im Aufruf dazu heißt es: „Wir Landwirte in MV stehen für Insekten- und Naturschutz, für sauberes Grundwasser und gesunde Lebensmittel, für eine klimaschonende Landwirtschaft. Das geht aber nur miteinander und unter sinnvoller Abwägung von Ökonomie, Ökologie sowie unter Berücksichtigung der sozialen Strukturen.“

