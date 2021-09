Rostock

Bangkok – Port d’Andratx – Rostock. Der Künstler Eneos (55) pendelt zwischen Thailand, Mallorca und seiner Mecklenburger Heimat. Zuletzt musste er sich wegen der Hygienevorschriften in Corona-Zeiten für vierzehn Tage in einem Bangkoker Hotel in Quarantäne einschließen lassen. Dem Hotel diktierte er vorher eine Bedingung: Er dürfe auf seinem Zimmer arbeiten. Das wurde zugesagt und so ließ er sich eine Tonne Ton liefern und werkelte an einem Modell seines Greifs.

„Mein persönliches Dschungel-Camp“

Gegossen wird ein Teil seiner Bronzen im Dschungel nahe der thailändischen Hauptstadt. „Mein persönliches Dschungel-Camp“, nennt er seine Werkstatt in Fernost. 2010 war der Rostocker bei einer Hochzeit in Bangkok und ist zufällig auf seine neue Produktionsstätte gestoßen. „Ich bin völlig lost und orientierungslos durch Bangkok gerannt. Da habe ich mein super Team gefunden. Der gesamte Prozess des Gießens, die Bronze, der Formbau – das ist dort alles weit billiger.“ Typisch Eneos. Grenzen kennt der nicht. Schon gar nicht in der Kunst.

Halb Mensch, halb Stier. Die Stier-Skulptur steht in der Rostocker Ateliergalerie des Künstlers Eneos (55) vor der frechen Erdmännchenfamilie. Quelle: Dietmar Lilienthal

60 Skulpturen und Lichtreliefs fertigt der 55-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Ené Slawow heißt, in seinem „Dschungel-Camp“ und lässt sie per Container nach Mallorca verschiffen. In Port d’Andratx plant Eneos seinen nächsten Coup. Seine Esperanza (Hoffnung), die er 2011 in Warnemünde auf der Mittelmole positionierte, damit sie die einfahrenden Seeleute grüßt, und die seitdem für erhitzte Diskussionen im Seebad gesorgt hat, wird auch auf Mallorca stehen. Zehn Meter hoch. „Auf Mallorca wird Esperanza gefeiert. Ganz anders als in Warnemünde. Die Spanier sind da weit offener“, sagt er. Im November soll auf Mallorca auch eine Ausstellung mit 60 seiner Skulpturen, Lichtreliefs und seinen etwas provokativen Poolduschen aus Frauenkörpern, die er seit 2013 für Ferienanlagen baut, eröffnet werden.

Esperanza auf Mallorca zehn Meter hoch

Eneos – ein Mann, der seinen Weg geht, auch wenn der zuweilen schräg, verwirrend und schrill wirkt. Ein Künstler, der polarisiert, aber nie langweilt. Seine Werke stehen im öffentlichen Raum von ganz MV. Esperanza in Warnemünde, am Rostocker Steintor hat er 2016 die ersten beiden Skulpturen seiner siebenköpfigen Greifenfamilie aufstellen lassen. Seit 2019 können Kinder nun auch auf den fünf weiteren Greifen im Zoo rumkrabbeln. Der 3,50 Meter große Eisbär folgte 2020 als Fotopoint. Einen 2,60 Meter großen Greif hat ein Unternehmer gekauft und in seiner Firma auf Usedom postiert. Einem Hotel auf dem Darß hat er für die Lounge „Fritz, den Großen“ als kleines Fritzchen modelliert. In Bronze. „Ich wollte den ja in Badelatschen machen. Das haben die aber abgelehnt.“ Für ein Formel-1-Rennen in Abu Dhabi hat er 2018 ein fünf Meter großes grell-buntes Polyesterpferd geschaffen.

An seinem neuesten Werk „Selbstzerstörung“ arbeitet Eneos zurzeit noch in der Werkstatt seiner Rostocker Ateliergalerie. Quelle: Dietmar Lilienthal

Eneos modelliert in Ton, Bronze, Polyester oder Fiberglas bunte Gorillaköpfe, böse Möwen, Charlie Chaplin und Michael Jackson, tätowierte Büffel, die Skulptur „Horse Power“, die an einen Ferrari erinnert, oder das Nashorn „Rhino“, mit Frauenakt und dem Schriftzug „Save the Art“ auf dem Panzerrücken. Die Mona Lisa mit Handy als „Selfie für da Vinci“. Eine Büste von Udo Lindenberg soll dem Musiker demnächst überreicht werden. Seine Skulpturen druckt er sich auf T-Shirts, die er selbst trägt. „Das sind dann meine ganz persönlichen Skulpturen.“

„Save the Art“ – Bronze-Rhino mit Frauen-Akt Quelle: Eneos

Ein bisschen schräg sei er schon immer gewesen. Und provoziert hat er auch schon immer. Zu DDR-Zeiten hat er Kunstgewerbeläden an der Ostsee mit – nun ja – allerlei keramischen Tieren bei allerlei tierischen Tätigkeiten beliefert. „Ich habe massenweise knöpernde Schildkröten an Urlauber verkauft. Die müssen jetzt in ganz Deutschland rumstehen.“ Eneos wurde 1966 in Malchin geboren. Sein Vater war ein Korvettenkapitän aus dem bulgarischen Warna, den seine Mutter im Urlaub kennengelernt hatte. In Malchin zog die Familie zusammen, 1971 ging es nach Rostock. Später wollte er, so wie sein Vater, zur See fahren. Aber das System hat ihn nicht gelassen. „Die wussten, was ich vorhatte“, lacht er heute. Zu freigeistig schon als Jugendlicher. Er lernte Anlagentechniker und arbeitete in Grimmen bei Erdgasmessungen. „Langweilig ohne Ende. Ich war der Freak, der mitten in der Pampa in ’nem alten Wohnwagen Skulpturen gebaut hat. Die haben mich dort alle für verrückt gehalten.“

Er kündigte und wollte als Künstler arbeiten. Ohne Studium und ohne festen Job ging das nicht. „Eigentlich war ich in der DDR ein asoziales Element – so hieß das. Die hätten mich weggefangen und eingesperrt.“ Also fing er bei der Volkssolidarität einen Alibi-Job an und verteilte Essen. Den Rest des Tages werkelte er mit einem alten Muffelofen, den er sich in Potsdam besorgt hatte, lernte Bronzespritzguss. „Ich habe damals alte Ziegel aus einer alten Ziegelei in Pölchow besorgt und zermatscht. Daraus habe ich dann meine Köpfe oder knöpernden Schildkröten gebrannt.“

Mann & Fru halbnackt, halb Mensch, halb Stier

Nach der Wende machte sich Eneos als freier Künstler selbstständig. Seit einigen Jahren arbeitet, wohnt, gestaltet Eneos mitten in Rostock in einem alten Fahrradladen. Ein kreatives Durcheinander mit Billardtisch, Werkstatt, Stierskulpturen, einer coolen Erdmännchenfamilie, Fotografien und Bildern von Freunden an den Wänden und seinen Frauenkörperduschen und Esperanza-Modellen. Früher wurde dort, wo er jetzt in Kunst macht, für das Rostocker Braukombinat, das den berühmten Kümmel „Mann und Fru“ produzierte, Brause hergestellt.

Jetzt arbeitet Eneos am neuen Mann-und-Fru-Projekt. Beide halb Mensch, halb Stier und beide halbnackt. „So wie die Leute heute im Homeoffice rumrennen – halbnackt at work.“ Und das alles wird zuerst Mallorca sehen – im November.

Von Michael Meyer