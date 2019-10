Die sieben spektakulärsten Schatzfunde in MV

Rostock

In MV gibt es immer wieder archäologische Untersuchungen, bei denen spektakuläre Funde gemacht werden. Auf einem Hügel am Barther Bodden haben ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger gerade Überreste eines alten Gräberfelds der Germanen entdeckt.

Allein in den letzten Jahren haben zahlreiche spektakuläre Schatzfunde, von Münzen, über Geschmeide bis hin zu ganzen Schiffwracks, nicht nur die Bürger von MV in Staunen versetzt. Das sind die populärsten Funde:

Der große Silberschatz von König Blauzahn

Der spektakulärste Fund in MV war der 2018 entdeckte große Blauzahnschatz in Schaprode. Der Schatz wurde 2018 auf Rügen ausgegraben und umfasste 250 Münzen aus der Zeit von Harald Blauzahn (um 910 bis 987), dem ersten König von Dänemark. Doch nicht nur Münzen brachte das archäologische Team zutage, sondern auch Silberschmuck, Armreife, Perlen, Amulette und weitere Fundstücke. Der Schatz wog insgesamt 1,7 Kilogramm und umfasste 1600 Teile. Mehr zu Blauzahns Schatz finden Sie hier.

Das bronzezeitliche Schlachtfeld am Fluss Tollense

Der beschädigte Schädel eines Mannes wurde auf dem Schlachtfeld im Tollensetal gefunden. Quelle: dpa

Am Ufer des Flusses Tollense fanden ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger 1996 einen menschlichen Oberarmknochen, in dem eine Pfeilspitze aus Feuerstein steckte. Die folgenden archäologischen Untersuchungen brachten Schmuck, Skelette und Waffen – wie Keulen, Pfeilspitzen und Schwerter – zutage. Die Ausgrabungen beweisen eine gewaltige Schlacht vor mehr als 3200 Jahren, bei der Hunderte Menschen ihr Leben ließen. Mehr zur Schlacht im Tollensetal hier.

Siedlungs- und Hafenreste am Primelberg

Ein weniger blutrünstiger Fund wurde im Jahr 2016 in Primelberg entdeckt und ausgegraben. Es wurden Siedlungs- und Hafenreste aus dem 8. Jahrhundert gefunden, die darauf hindeuteten, dass am Primelberg dauerhaft Menschen gewohnt haben. Dort gab es einen bedeutenden Seehandelsplatz. Bereits seit 1965 werden am Primelberg Ausgrabungen vorgenommen. Es wurden Knochen, Scherben, Perlen, aber auch größere Teile, wie Siedlungsreste und Schiffsteile, die auf eine Werft hindeuten, gefunden. Mehr zu den Ausgrabungen am Primelberg gibt es hier.

Ein versunkenes Handelsschiff im Hafen von Wismar

Taucherarbeiten am Schiffswrack in der Wismarbucht Quelle: Martin Siegel/UWA-Logistik

In Wismar wurde ein riesiges historisches Schiffswrack gefunden. Das Schiff, welches älter als die Stadt Wismar selbst ist, wurde zwischen 1184 und 1190 in Schweden gebaut, bevor es in der Wismarer Bucht versank. Das Handelsschiff ist 24 bis 26 Meter lang und acht Meter breit. Das aus Klinkern gebaute Handelsschiff deutet auf schiffbauliche Handwerkskunst hin. Mehr zum großen Schiffswrack gibt eshier.

Die „Jaromarsburg“ am Kap Arkona

Überreste einer slawischen Burg aus dem 7. Jahrhundert wurden an der Nordspitze von Rügen ausgegraben. Die Burg soll die Kultstätte der Ranen, eines westslawischen Volkes, gewesen sein. Heute ist der Burgwall noch 12 Meter hoch, allerdings ist er dem ständigen Küstenabbruch ausgesetzt. Mehr zur „Jaromarsburg“ gibt es hier. Doch nicht nur Ausgrabungen von großen Funden können die Archäologen bestaunen.

Das bronzezeitliche Goldgrab

Goldschmuck aus der bronzezeitlichen Grabstätte Quelle: dpa

Auf einem Feld in Crivitz wurde eine Männergrabstätte entdeckt, als sich eine Schwertspitze im Pflug eines Landwirts verfing. In dem Grab fanden Archäologen Messer, goldene Fingerringe, eine Fibel und eine Gewandspange –Beigaben, die auf einen hohen sozialen Status hinweisen. Das Grab war das am reichsten ausgestattete Grab, das in den letzten 100 Jahren in MV gefunden wurde. Mehr zum Goldgrab gibt es hier.

Gretchen-Frage – Skelett in Stralsund

Auf einer Stralsunder Baustelle, auf der sich früher ein Klosterfriedhof befunden hat, wurden zahlreiche Skelette freigelegt. Die Skelette stammen aus dem 14. bis 18. Jahrhundert. Unter den Knochen könnte auch das Skelett von Maria Flint gewesen sein, die 1765 wegen Mordes vor dem Tribseer Tor hingerichtet wurde. Flints Schicksal erlangte Berühmtheit und wurde vermutlich Vorlage für die Gretchen-Figur aus Goethes „Faust“. Mehr zum Fund gibt eshier.

