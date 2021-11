Die verborgenen Schätze von MV: Was Hobby-Archäologen auf dem Acker finden

Klütz/Rostock

Es ist vielleicht der unscheinbarste Ort zwischen Klütz und Wismar, ein bisschen ab vom Schuss. Carsten Schmoldt fährt mit seinem Geländewagen einen Feldweg entlang, stellt ihn auf einer kleinen Lichtung ab. Am Tag zuvor hat es geregnet. „Das ist gut, heute finden wir was“, sagt er. Was er finden will, das sind jahrhundertealte Scherben, die vom Leben in Mecklenburg zeugen.

Der Acker, auf dem der Tierarzt, dessen Hobby – oder eher Passion – die Archäologie ist, ist vom Landwirt frisch gepflügt, der Regen tut sein übriges. Alte Ziegel, Knochen und die begehrten Scherben liegen fast frei auf der Fläche. Graben ist hier überflüssig. Die Natur drückt die Überbleibsel von selbst nach oben.

Jahrhundertealte Keramik zeugt von Siedlungen in MV

Was auf den ersten Blick auch als Stein durchgehen könnte, entpuppt sich als sogenannte harte Grauware – schlichte, einfache Keramik, vielleicht aus dem 14. Jahrhundert. Daraus wurden einfach Gefäße für den täglichen Gebrauch hergestellt. An diesem Tag findet er außerdem rote Irdenware und Siegburger Steinzeug. „Darüber freue ich mich besonders, das kommt aus dem Rheinland“, sagt Carsten Schmoldt, putzt dabei die feuchte Erde ab. Zum Vorschein kommen Scherben, die zu Gefäßen oder Ofenkacheln gehörten. Sie beweisen nicht nur, dass es Handel zwischen Mecklenburg und dem Rheinland gab. Am heutigen Fundort stand einmal eine Burg – eine von vielen in der Umgebung.

Doch kaum jemand weiß davon. Schmoldt war schon oft an dieser Stelle, ganz in der Nähe von Klütz, unterwegs. Sein Ziel ist es, all diese Schätze in einem archäologischen Landesmuseum auszustellen, damit jeder sie sehen kann. Denn bislang lagern die Funde in Depots – oder auch bei Schmoldt zu Hause, genauestens dokumentiert. Neben unzähligen Scherben hat er auch Silbermünzen im Fundus und einige Stücke, von denen er sicher ist, dass sie irgendwann einen besonderen Platz im Museum finden werden. Darunter ein Goldring. „Der ist um die 3000 Jahre alt, stammt aus dem Mittelmeerraum und muss hier einer sehr, sehr reichen Frau gehört haben“, sagt Hobbyarchäologe Carsten Schmoldt. Ein weiterer Fund, der in einer gut verwahrten Kiste und in Folie verpackt lagert, ist ein Anhänger, etwa aus dem Jahre 900. Er zeigt den Wolf Fenris, ein Wesen aus der nordischen Mythologie. Aus der Tollense bei Neubrandenburg haben Taucher jüngst jahrtausendalte Funde aus der Jungsteinzeit geborgen.

Ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger können Schätze nicht zeigen

Diese und viele andere Schätze haben Schmoldt und andere ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger in den vergangenen Jahren im ganzen Land entdeckt. Öffentlich zeigen können sie sie bislang nicht – denn es gibt keinen Ort, an dem sie sie ausstellen können. „Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland ohne eigenes archäologisches Landesmuseum“, bemängelt Schmoldt. Zusammen mit anderen Bodendenkmalpflegern setzt er sich dafür ein, dass dies nachgeholt wird.

Hunderte ungezeigte Schätze in MV Seit 1992 wird im Nordosten über den Bau eines Museums für Funde aus der Ur- und Frühgeschichte diskutiert. Denn in den Archiven des Landes lagern hunderte Schätze – der Rügener Wikingerschatz des legendären Dänen-Königs Harald Blauzahn etwa. Auch die Funde aus dem Tollensetal sollen endlich der Öffentlichkeit gezeigt werden. Dort – bei Neubrandenburg – fand die älteste nachweisbare Schlacht der Menschheit statt.

Nach der Bundesgartenschau 2025 soll der Bau nach aktuellem Stand im Rostocker Stadthafen entstehen. Der Architektenwettbewerb läuft bereits. Abgabe der Wettbewerbsbeiträge ist der 10. Dezember. Danach erfolgt eine ausgiebige Vorprüfung der Beiträge. Die Preisgerichtssitzung soll am 15. Februar stattfinden. Bereits Anfang Oktober hatten die interessierten Architekten Gelegenheit, offene Fragen bei einem Nachfragekolloquium für die Planung des archäologischen Landesmuseums in der Rostocker Stadthalle zu stellen.

Visualisierung der Pläne für den Rostocker Stadthafen: Das archäologische Landesmuseum (l.) soll auf einer Fläche auf oder an der Warnow gebaut werden. Quelle: Runze & Casper Werbeagentur GmbH

Architektenwettbewerb für Landesmuseum läuft

Im Ausschreibungstext für die Architekturbüros heißt es unter anderem, der Neubau solle an herausragender Stelle im Christinenhafen im oder am Wasser errichtet werden. Dieser soll nicht nur die Sammlung des archäologischen Landesmuseums und damit das archäologische Erbe Mecklenburg-Vorpommerns zeitgemäß präsentieren, sondern auch die wissenschaftliche Vernetzung in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock unterstützen. Gleichzeitig soll der Neubau ein wesentlicher Baustein zur städtebaulichen Aufwertung und Weiterentwicklung des Rostocker Stadthafens sein. Ein Wahrzeichen soll das Museum werden.

Für den Bau sind 55 Millionen veranschlagt. 40 Millionen Euro gibt es für das ambitionierte Projekt vom Land. Fertigstellung ist inzwischen für 2030 angepeilt. Ein bisschen schneller wollen Carsten Schmoldt und seine Bodendenkmalpfleger sein. Sie wollen noch in diesem Monat aus ihrem Freundeskreis einen Verein machen. Einige prominente Rostocker treten schon als Gründungsmitglieder bei – unter anderem Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister Roland Methling.

Doch bis das Museum steht, bleiben die ausgegrabenen Schätze verborgen, Mecklenburg-Vorpommerns Geschichte unerzählt.

Von Michaela Krohn