Neubrandenburg

Das ging daneben: Drei Diebe sind am Sonnabend, 20. Juli, in Neubrandenburg auf frischer Tat gestellt worden. Gegen 12.45 Uhr ging ein Anruf bei der Polizei ein. Drei Personen versuchten, in der Johannesstraße Angelzubehör aus einem Geschäft zu stehlen. Bei den Tätern handelt es sich um eine Frau (46 Jahre) und zwei Männer im Alter von 36 und 29 Jahren.

Während der 36-Jährige einen Mitarbeiter in gebrochenem Deutsch in ein Gespräch verwickelte, entwendeten die anderen zwei Personen Angelzubehör aus einem Regal. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie die Frau eine Tasche für ihren Komplizen aufhielt. Plötzlich flüchtete sie aus dem Laden. Der Inhaber konnte sie jedoch stellen und zurückbringen.

Mann greift nach Anglermesser

Um weitere Fluchtversuche zu verhindern, schlossen die Mitarbeiter den Laden ab. In der Tasche der Frau wurde eine gestohlene Angelspule gefunden. Bevor die Polizei eintraf, warf der 29-Jährige eine Angelspule aus seiner Tasche in den Verkaufsraum. Plötzlich griff der dritte Täter ein Anglermesser und bedrohte damit eine Mitarbeiterin. Er forderte, dass die Tür des Ladens wieder geöffnet werde. Die Mitarbeiter ließen sich nicht darauf ein. Stattdessen gelang es einem von ihnen, dem Mann das Messer abnehmen. Die Polizei nahm die drei schließlich in Gewahrsam.

Polizei stellt weiteres Diebesgut im Wagen sicher

Die drei Diebe waren mit einem Auto in die Johannesstraße gefahren. Im Fahrzeug fanden die Beamten zahlreiche originalverpackte und neuwertige Werkzeuge. Diese waren allem Anschein nach aus einem nahegelegenen Baumarkt gestohlen worden. Dort war der Diebstahl aber noch nicht aufgefallen. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes des Diebstahls und der Bedrohung aufgenommen.

