Warlin

Einbrecher haben in der Nacht zu Sonntag in einer Raststätte in Warlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) an der B 197 zugeschlagen. Die 58-jährige Betreiberin hat den Einbruch in ihrem Lokal gemeldet. Nach ihren Angaben wurde der Zigarettenautomat im Außenbereich und im Inneren ein Darts-Automat aufgebrochen sowie Geld und gefrorene Lebensmittel gestohlen.

Der Kriminaldauerdienst in Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Der Vorfall soll sich zwischen dem 6. Juli um 21 Uhr und dem 7. Juli um 10.40 Uhr ereignet haben. Die zuständigen Beamten sind unter Tel.: 03 96 01 / 30 02 24 erreichbar.

OZ