Hagenow

In Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben unbekannte Täter am Mittwochabend aus einem parkenden Auto eine Brieftasche samt Papieren und Bargeld gestohlen. Wie sich herausstellte, war der Wagen zwar verschlossen, jedoch hatte der Fahrer ein Seitenfenster geöffnet gelassen. Die Polizei geht demnach davon aus, dass die Diebe nur durch das geöffnete Fenster greifen mussten, um an die Geldbörse zu gelangen.

OZ