So plötzlich, wie sie auftauchte, ist die Marteria-Statue in Rostock auch wieder verschwunden. Jetzt will Marteria selbst dafür sorgen, dass sie wieder auftaucht: Der Rapper meldete sich aus dem Urlaub auf seinem Instagram-Profil und setzte einen Finderlohn aus: „Wer hat mein geliebtes Marsi-Denkmal und Hansas Glücksbringer zum Sieg geklaut? Wer mir Hinweise auf den Täter/in gibt, bekommt eine riesen Belohnung. Findet den Langfinger und bringt ihn mir“ – forderte Marteria auf und erfand dazu noch den Hashtag „#woistmarsi“ für die Verbreitung in den Sozialen Medien.

Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch das von einem lokalen Künstler aufgestellte Denkmal geklaut. Die etwa 1,30 Meter große Figur zeigt Marsimoto, eine Kunstfigur, die von Marteria erschaffen wurde.

Zur Galerie Am Kröpeliner Tor in Rostock ist seit der Nacht zu Sonntag eine Statue von Marterias Alter Ego Marsimoto zu sehen. Entworfen hat sie ein Rostocker Künstler, aufgestellt hat er sie heimlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion.

Der Künstler Roxxy, der die Statue selbst gebaut und finanziert hat, hoffte, dass sein Kunstwerk wenigstens ein paar Wochen stehen bleiben würde. Zusammen mit Marteria sollte die Skulptur dann für einen guten Zweck versteigert werden. Doch dazu kam es nicht – nach zwei Tagen fiel die Skulptur den Langfingern zum Opfer.

Claudia Labude-Gericke