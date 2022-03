Dierhagen/Stralsund

Er hat es offenbar schon wieder getan: Dem verurteilten Impfgegner-Arzt Joachim Bennien aus Dierhagen droht nun noch mehr Ärger mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat jetzt Anklage gegen den Mediziner erhoben. In insgesamt 20 Fällen. „Es besteht der hinreichende Tatverdacht, dass er in zwei Fällen falsche Impfpässe im Zusammenhang mit Masernimpfungen ausgestellt hat“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Cloppenburg. In den anderen Fällen stehen offenbar falsche Impfbefreiungen im Fokus – Straftaten, die das Strafgesetzbuch in Paragraf § 278 unter dem sperrigen Begriff „Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ führt.

Im großen Stil Fake-Atteste ausgestellt

Die Staatsanwaltschaft hatte Anfang Januar die Praxis des damals 74-jährigen Arztes durchsucht, nachdem die OSTSEE-ZEITUNG berichtet hatte, wie sich dort Impfgegner und Corona-Skeptiker aus ganz Deutschland im großen Stil Atteste ausstellen ließen, um so einer Corona-Schutzimpfung oder einer Maskenpflicht zu entgehen. Der OZ erklärte er damals, dass er den Staat als einen Schmarotzerhaufen sehe. Bei der Durchsuchung im Januar beschlagnahmte die Polizei insgesamt vier Umzugskartons mit Akten. In 20 Fällen sind sich die Ermittler nun inzwischen sicher, dass Bennien gegen geltende Gesetze verstoßen hat und erhoben Anklage. Bennien war bereits im Oktober 2021 wegen der Ausstellung falscher Maskenbefreiungen zu einem Strafbefehl und einer Geldstrafe verurteilt worden.

Bei der Sichtung des im Januar beschlagnahmten Materials stießen die Ermittler unter anderem auf Unstimmigkeiten bei Impfpässen. Bennien hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei Kindern aus Vorpommern-Rügen, Jahrgang 2013 und Jahrgang 2015, zunächst eine generelle Impfuntauglichkeit attestiert, danach aber eine durchgeführte Masernimpfung in den Impfpass eingetragen. „Wir sind nach dem jetzigen Kenntnisstand der zur Überzeugung gelangt, dass dieser Eintrag falsch ist und die Masernimpfung, nicht wie dokumentiert durchgeführt wurde“, so Cloppenburg.

Bennien spricht von „überbaulichen Willkürakten“

Bennien selbst sieht sich als Opfer. Auf seinem Anrufbeantworter erklärt er seinen Patienten, die Beschlagnahmungen seiner Patientenunterlagen als „überbauliche Willkürakte“. Zudem habe er seine kassenärztliche Lizenz verloren. Aus Behördenkreisen klingt das anders: Bennien habe die kassenärztliche Zulassung selbst zurückgegeben.

In der Szene der Corona-Gegner sorgten die Ermittlungen und die Beschlagnahmung der Patientenunterlagen für Unruhe. Das Schulamt in Rostock erkannte seine als „Gefälligkeitsatteste“ bewerteten Maskenbefreiungen nicht mehr an. Auch außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns hatten Behörden Zweifel an den Attesten und erstatteten Anzeige.

Staatsanwaltschaft: Auch Berufsverbot möglich

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft droht Bennien mit der jetzigen Anklage nicht nur eine Geld- oder Freiheitsstrafe. „Im Rahmen des jetzt anhängigen Strafverfahrens kommt als eine Sanktionsmöglichkeit auch ein Berufsverbot in Betracht“, so Cloppenburg. Noch kann der Arzt weiter praktizieren, weil er trotz des Verlustes der kassenärztlichen Zulassung weiter im Besitz seiner Approbation ist. Patienten können die Behandlungskosten allerdings nicht mehr über die Krankenkassen abrechnen. Er selbst erklärt seinen Patienten, dass er „in nunmehr freier ärztlicher Entscheidung“ praktiziere.

Die Ärztekammer MV bereitet nach den Worten ihres Präsidenten Andreas Crusius eine berufsrechtliche Ahndung Benniens vor. „Es ist dem Arzt untersagt, falsche Zeugnisse auszustellen oder Krankheiten zu bescheinigen, die der Patient nicht hat“, sagt Crusius. „Das ist nicht nur eine strafbare, sondern auch eine berufsrechtliche relevante Handlung.“ Die Ahndung könnte von einer Geldstrafe über einen Verweis bis zum Entzug der Approbation reichen. Bennien sei nicht der einzige Fall, wo die Ärztekammer wegen der Ausstellung falscher Zeugnisse ermittle. „Aber er ist der herausragendste Fall“, so Crusius.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Strafbefehl nicht bezahlt

In Dierhagen hatte das Handeln des Allgemeinmediziners unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Sie reichten von Verständnis für die Nöte seiner Patienten bis hin zur Verurteilung. Bürgermeisterin Christiane Müller wünscht sich mehr Toleranz. „Jeder wird seine Gründe haben, warum er sich impfen lässt oder nicht impfen lässt.“ Die Grenzen hörten aber dort auf, wo fremdenfeindliche und diskreditierende Äußerungen dazu kämen. Der nächste Kassenarzt praktiziert Müller zufolge rund acht Kilometer entfernt in Wustrow.

Das Amtsgericht hatte zunächst Probleme, die Anklage zuzustellen. Schon die Annahme des ersten Strafbefehls im vergangenen Herbst hatte Bennien zunächst abgelehnt – wegen Nichtbenutzung der „Person“, wie er selbst begründete. Ein bei Reichsbürgern und sogenannten Selbstverwaltern übliche Argumentation, um damit die Ablehnung der staatlichen Ordnung und des deutschen Rechtssystems zu demonstrieren. Die etwa 4000 Euro aus dem ersten Strafbefehl hat Bennien nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht bezahlt. Damit könnte ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe drohen.

Von Martina Rathke