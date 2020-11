Dierhagen

Was macht ein Gastronom, der zum zweiten Mal einen Lockdown erlebt? Der gerade so noch an einer Pleite vorbeigeschlittert ist? Er feiert, er brennt ein Festival moderner Klänge ab.

Marcel Hübner, der in Dierhagen jetzt das Störtebeker betreibt, dazu das Strandhaus Orange Blue und das Weinfuzzi in Ribnitz-Damgarten, hat Musiker und DJs versammelt, die von Freitag an zwei Tage lang Livemusik präsentieren. Übertragen werden die Konzerte im Internet. Corona-Livestream-Festival nennt Marcel Hübner das, was sich ab Freitag auf der Terrasse des Orange Blue am Plateau in Dierhagen-Strand abspielen wird.

Hinter sich weiß er eine ganze Riege von Discjockeys, die teilweise auch auf internationalem Parkett auflegen. „Du bist eine geile Sau“, hießt es in dem Rund der „Schallplattenunterhalter“.

Marcel Hübner hat das nur angetrieben. Nun stehen 25 Acts auf der Liste, die ab Freitag auf Youtube, Facebook oder Twitch verfolgt werden können – komplett „for free“, wie der umtriebige Gastronom sagt. Die Akteure bitten allerdings um Spenden für eigene Projekte, die unterstützt werden.

Bühnenbau auf der Terrasse

Mit Blick auf den zweiten Lockdown sagt Marcel Hübner: „Wir können die Situation nicht ändern.“ Aber „wir können etwas tun, um weiterzumachen“. Der 31-Jährige will den Kopf nicht in den Sand stecken, „das tun schon viel zu viele meiner Gastro-Kollegen“, sagt er. Ganz nebenbei klettern ihm Techniker aufs Dach, die alles für das Ereignis am Wochenende vorbereiten.

Zwei Sets werden auf der Terrasse des Orange Blue aufgebaut. Wenn die Livemusiker fürs nächste Konzert umbauen, kommen die DJs zum Zuge und interpretieren ihre Versionen aktueller Musik. Das Lineup des dreitägigen Corona-Livestream-Festivals hat einiges zu bieten, unter anderem DJs, die auch international auflegen. „The first DJ“ Senay Gueler eröffnet am Freitag ab 15.30 Uhr den musikalischen Reigen in Sichtweite zum Strand an der Ostsee.

Keine Schall-Emissionen

Wenn auch auf der Terrasse des Orange Blue die Post abgeht, außerhalb des Etablissements wird nicht ein Ton zu hören sein, sagt Marcel Hübner. Es werde sich nicht lohnen, zum Plateau zu kommen, um ganz nebenbei ein Livekonzert zu hören.

Und dabei sind ganz bekannte Namen dabei: DJ Mas, Carlo Ruetz, Farnk „Culture“ Schabo oder Felix Gunert. Das sind nicht nur lokale Größen, das sind DJs von zum Teil internationalen Rang. Dazu zählt auch DJ Cooper.

Spontane Aktion

48 Stunden zurück hat auch Marcel Hübner noch im „unruhigen“ Dornröschenschlaf gelegen. Eine Unterhaltung ging in Richtung Festival – und da war es um den Dierhäger Gastromen geschehen. Der Unterstützung lokaler DJs gewiss stampfte Marcel Hübner das Festival aus dem Boden. Er will zeigen: „Ich spiele weiter mit.“

Mit Dirk Griephan oder Max Kiesow wurden „alte Recken“ des Showgeschäfts in Ribnitz-Damgarten aktiviert, wieder an die Teller geholt. Ohne „die Connections“, ohne die alten Verbindungen hätte das Ereignis niemals stattfinden können.

Däne überträgt live

Eigens für das Ereignis wurde ein Hygienekonzept erarbeitet. Weil sich die einzelnen Musiker nicht begegnen dürfen, hat Marcel Hübner im „Störtebeker“ die Möglichkeit zum Kleiderwechsel und der Essenversorgung eingerichtet. Die Musiker selbst sind im Orange Blue auf sich allein gestellt. Es wird ihnen allein die Tür geöffnet.

Der Gastronom hofft auf Tausende Follower des Livestreams. Ein DJ in Dänemark beispielsweise will dass Event auf dessen eigenen Channel übertragen, auch andere Akteure wollen jedenfalls einen Link auf ihren jeweiligen Seiten zu dem Liveevent setzen.

An Insolvenz vorbeigeschittert

„So bleiben wir am Ball“, sagt Marcel Hübner. Denn auch nach Auslaufen der Einschränkungen aufgrund der Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus will der Gastronom „mitspielen“.

Das war nach dem ersten Lockdown im Frühjahr in Gefahr. Gerade erst hatte Marcel Hübner das Orange Blue übernommen, da folgte der Lockdown. Die Insolvenz hatte der 31-Jährige schon geschrieben, doch untergehen wollte er nicht. Auf den letzten Drücker, sagt er, floss die finanzielle Soforthilfe, die am Ende auch erforderlich war, um einen weiteren Kredit zu bekommen. Mit dem Corona-Livestream-Festival will Marcel Hübner nun ein Leben- und Überlebenszeichen senden.

Von Timo Richter