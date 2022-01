Dierhagen

Der wegen der Ausstellung falscher Maskenbefreiungen bereits rechtskräftig verurteilte Arzt Joachim Bennien steht weiter im Fokus staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Die Behörde sicherte am Montag bei einer Durchsuchung seiner Praxis in Dierhagen (Vorpommern-Rügen) Patientenkarteien und weitere Praxisunterlagen, wie der Leiter der Stralsunder Staatsanwaltschaft Marc Engelhardt, sagte.

Der Mediziner steht im Verdacht, in etwa 80 weiteren Fällen falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Konkret gehe es um Maskenbefreiungen und Impfunverträglichkeitsbescheinigungen, die zur Vorlage bei Behörden gedient haben sollen, so Engelhardt. Insgesamt wurden am Montag vier Umzugskartons mit Unterlagen gesichert, die nun ausgewertet würden.

Mediziner bereits rechtskräftig verurteilt

Bennien ist bereits seit November 2021 per Strafbefehl rechtskräftig verurteilt. Er muss einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag zahlen, weil er eine Maskenbefreiung für eine etwa 800 Kilometer entfernt wohnende Person ausgestellt hatte und diesem eine „medizinische Kontraindikation bezüglich einer Zwangsmaskierung“ ausgestellt hatte. Die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass der Betroffene nicht in Dauerbehandlung des Arztes war.

Der Arzt hatte zuletzt weiter praktiziert. Ein Berufsverbotsverfahren gegen ihn läuft, ist allerdings mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nicht verbunden.

