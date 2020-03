Rostock

Die Finanzwelt steht Kopf. Wer früher sein Erspartes zu Bank brachte, konnte sich – wenn auch nicht gerade üppiger – Sparbuch- oder Tagesgeldkonto-Zinsen sicher sein. Das gilt längst nicht mehr in jedem Fall: Mindestens fünf Banken mit Hauptsitz in Mecklenburg-Vorpommern kassieren mittlerweile Negativzinsen für Spareinlagen.

Es sind drei Sparkassen und zwei Volks- und Raiffeisenbanken, die sich zu diesem Schritt entschlossen haben. Gute Nachricht für Ottonormalverbraucher: Privatkunden werden in MV bislang meist noch geschont, die Strafzinsen treffen ausschließlich Geschäftskunden. Ein Überblick über die betreffenden Institutionen:

Ostseesparkasse Rostock

0,4 Prozent Strafzinsen werden bei der Rostocker Ostseesparkasse fällig, so eine Übersicht des Finanzportals biallo.de. Allerdings müssen nur Firmenkunden diese Gebühr bezahlen, die bisher noch keine Geschäftsbeziehung zur Ospa unterhielten. Der ostdeutsche Sparkassenverband spricht von einer „Verwahrgebühr“, auf die man sich im Gespräch mit den Kunden einige, erklärte Vorstandschef Michael Ermrich kürzlich.

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

Das Institut aus Wismar fordert ebenfalls Negativzinsen in Höhe von 0,4 Prozent von Firmenkunden. Das gilt in Einzelfällen und nach individueller Vereinbarung sowie für Neukunden, die mehr als 100 000 Euro parken wollen. Mehr als 200 Banken bundesweit verlangen inzwischen Strafzinsen, rund 70 auch von Privatkunden, so das Vergleichsportal „ Verivox“.

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

Auch die Sparkasse aus der Landeshauptstadt bittet bislang nur Geschäftskunden mit 0,4 Prozent Strafzinsen zur Kasse, mit unterschiedlichen Freibeträgen: Firmen erhalten ab 100 000 Euro weniger zurück, als sie angelegt haben, Vereine ab der doppelt so großen Summe. Die Strafgebühr gilt auch für Kommunen, ab einer halben Million Euro.

VR Bank Schwerin

Firmenkunden der Schweriner Volks- und Raiffeisenbank müssen 0,35 Prozent Strafzinsen zahlen, wenn 100 000 Euro und mehr auf ihren Geschäfts- und Tagesgeldkonten liegen. Für die Knausrigkeit der Geldhäuser gibt es handfeste Gründe: Banken müssen zurzeit selbst Strafzinsen von 0,5 Prozent zahlen, wenn sie Geld anlegen, etwa bei der Europäischen Zentralbank ( EZB).

VR Bank Mecklenburger Seenplatte

Für Sparguthaben ab 50 000 Euro werden Strafzinsen in Höhe von 0,4 Prozent fällig. Das gilt für Firmen-Neukunden, nach individueller Vereinbarung.

Comdirekt und Deutsche Bank

Diese beiden Institute bitten auch vermögende Privatkunden zur Kasse.

Es wird immer mehr gespart

Immer mehr Geld landet auf der hohen Kante. Kunden der Rostocker Ospa vergrößerten ihre Spareinlage im vergangenen Jahr um 400 Millionen Euro, die damit „so stark gestiegen sind wie in den letzten 15 Jahre nicht“, sagt Ospa-Sprecher Ronny Susa. Ein Grund für die Wachstum könnte sein, so die Sparkasse, dass sie bisher nur selten „Verwahrentgelt“ verlangt –und von Privatkunden noch gar nicht.

Dieser Trend gilt offenbar überall: „Viele Kreditinstitute, auch unser Haus, erfahren seit Jahren einen deutlichen Zufluss an Einlagen“, erklärt Torsten Mönnich von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Weil die Banken nur einen Teil ihrer Kundengelder als Kredite wieder ausgeben können, bleiben sie auf hohen Beträgen sitzen. Die müssen sie selbst anlegen und dafür Negativzinsen zahlen, beispielsweise bei der Bundesbank. „Die wenigen betroffenen Kunden reagieren nicht erfreut, aber weit überwiegend mit Verständnis“, sagt Mönnich.

Besser Aktien statt Tagesgeldkonto

VR-Banken-Sprecher Björn Selck erklärt, es werde ausführlich mit den Kunden gesprochen, bevor Negativzinsen verhängt werden. „Die betroffenen Firmenkunden reagieren verständnisvoll, weil wir ihnen sachlich und auf Augenhöhe darlegen, was der Grund für die Weitergabe von Negativzinsen ist und wie diese vermieden werden können.“

Oft finde sich eine bessere Lösung, zum Beispiel indem Anlagegelder von Tagesgeldkonten in Aktien umgeschichtet werden. Die Talfahrt der Aktienkurse durch die Coronakrise in den vergangenen Tagen dürfte allerdings viele Sparer eher abgeschreckt haben.

Mehr zum Thema:

Von Gerald Kleine Wördemann