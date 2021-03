Schwerin

Der neue Monat bringt Veränderungen in Bezug auf die geltenden Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern. So gibt es einige Lockerungen, beispielsweise dürfen Friseure jetzt wieder öffnen. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Diese Geschäfte sind ab 1. März geöffnet

Friseure dürfen landesweit ab 1. März mit Terminvergabe wieder Kunden betreuen.

Ab 1. März können in ganz MV die Gartenbaucenter/Baumschulen wieder öffnen.

Landkreise und kreisfreie Städte mit einer 7-Tages-Inzidenz von 35 und darunter haben die Option, ab 1. März auch die Öffnung von Kosmetikern, Fußpflege und Nagelstudios für die Bürgerinnen und Bürger ihres betroffenen Gebiets wieder zuzulassen. Vom 8. März an können diese auch in anderen Landesteilen wieder öffnen.Das gilt außerdem für die Außenbereiche von Zoos und Tierparks.

Ist landesweit eine 7-Tages-Inzidenz von 35 stabil erreicht oder unterschritten und sprechen weitere relevante Faktoren der Infektionslage dafür, können die nächsten Öffnungsschritte eingeleitet werden, heißt es auf dem Online-Portal der Landesregierung. Ausgenommen davon sind Landkreise und kreisfreie Städte mit einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 150.

Kontaktbeschränkungen

Die bereits geltenden Kontaktbeschränkungen bleiben vorerst bestehen. Das heißt: Private Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit und in geschlossenen Räumen sind nur mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und einer weiteren nicht im eigenen Haushalt lebenden Person gestattet. Dabei kommt es nicht darauf an, wo das Treffen stattfindet: in der eigenen Wohnung, in der Wohnung der Einzelperson oder draußen. Entscheidend ist, wer sich trifft. Dazugehörige Kinder bis zwölf Jahre werden nicht mitgerechnet, wenn dies aus Gründen der Betreuung des Kindes erforderlich ist. Gruppenfeiern auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen bleiben generell verboten.

Schulen

Seit dem 24. Februar gibt es Präsenzunterricht für die Klassenstufen 1 bis 6 in Regionen mit einer Inzidenz von unter 50. Das gilt ebenso für die Abschlussklassen, auch für die an den beruflichen Schulen.

Für die weiteren Klassen der weiterführenden Schulen wird ab dem 8. März bei einer Inzidenz von unter 50 Wechselunterricht abgesichert.

Liegt die Inzidenz zwischen 50 und 150, wird in den Klassenstufen 1 bis 6 die Präsenzpflicht aufgehoben, jedoch können Schülerinnen und Schüler freiwillig in Präsenz am Unterricht teilnehmen. Für die Abschlussklassen wird zur optimalen Prüfungsvorbereitung täglicher Präsenzunterricht ermöglicht, jedoch ist die Präsenzpflicht aufgehoben.

Liegt die Inzidenz über 150 gilt: Für die Klassenstufen 1 bis 6 sind die Schulen geschlossen. Es wird eine Notbetreuung angeboten. Die weiteren Klassen der weiterführenden Schulen verbleiben im Distanzunterricht. Für die Abschlussklassen wird zur optimalen Prüfungsvorbereitung täglicher Präsenzunterricht ermöglicht, jedoch ist die Präsenzpflicht aufgehoben.

Kindertagesstätten

Der Kita-Stufenplan sieht vor, dass in allen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns mit einer stabilen Inzidenzzahl bis 150 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner je 7 Tage ein regulärer Betrieb unter Pandemiebedingungen mit Hygienehinweisen stattfindet. Dort können die Kinder wieder uneingeschränkt in die Einrichtungen kommen. Die Schutzmaßnahmen sind aber weiterhin hoch und werden je nach Inzidenz verschärft. Auch sind Appelle an die Eltern möglich, ihre Kinder zu Hause zu betreuen.

Erst ab einer Inzidenz von 150 gilt ein grundsätzliches Besuchsverbot der Kitas: Es gibt nur noch eine Notfallbetreuung bei besonderen Härtefällen.

Tourismus

Tagesausflüge nach Mecklenburg-Vorpommern und Urlaub im Bundesland sind derzeit nicht möglich. Reisen aus beruflichen Gründen sind möglich.

Bürgerinnen und Bürger aus MV können sich innerhalb des Bundeslandes grundsätzlich frei bewegen. Urlaub im eigenen Bundesland ist allerdings nicht möglich, da Hotels und andere Ferienbetriebe derzeit keine Urlaubsgäste aufnehmen dürfen.

In Landkreisen und kreisfreien Städte, die als Hochrisikogebiet (Inzidenz über 150 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern je 7 Tage) gelten, kann die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Zudem ist auch die Einreise für Bürger aus MV nur noch aus triftigen Gründen gestattet.

Geduld brauchen Betreiber von Hotels und Pensionen. Hier sieht der Plan der Regierung für Gäste aus MV rein rechnerisch etwa Mitte April vor.

