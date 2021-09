Diese Corona-Regeln gelten zum Semesterstart an den Hochschulen in MV

Rostock

Das vierte Corona-Semester in MV startet am 1. Oktober. Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Umgang mit der Pandemie an den Hochschulen des Landes.

Darf ich wieder an die Hochschule?

Ja. Für das Wintersemester 2021/22 gilt, dass möglichst viele Veranstaltungen in Präsenz abgehalten werden sollen. Allerdings wurde dieser Vorsatz auch schon in den beiden vergangenen Corona-Semestern gefasst und konnte nicht wie erhofft umgesetzt werden. Allerdings sind die Aussichten dank der sehr hohen Impfrate unter Studenten und Lehrenden in diesem Semester deutlich besser, dass es auch wirklich klappt.

Muss ich geimpft sein?

Nein. Es gilt grundsätzlich die 3G-Regel, es reicht also, wenn man sich regelmäßig testen lässt. Dabei gelten an den einzelnen Hochschulen unterschiedliche Regeln: In Rostock etwa müssen Ungeimpfte separat von den Geimpften sitzen. An der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock müssen Ensemblemitglieder vor jeder Probe einen Schnelltest machen.

Muss ich an der Hochschule Maske tragen?

Ja, bis auf wenige Ausnahmen, etwa beim Sport, beim Musizieren oder bei anderen Lehrveranstaltungen, in denen die Maskenpflicht nicht umsetzbar ist. Auch wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Metern gehalten werden kann, muss keine Maske getragen werden.

Kann ich in der Mensa essen?

Ja, es gelten grundsätzlich die gleichen Hygienevorschriften wie in öffentlichen Restaurants. An der Hochschule Stralsund sind die Mensa-Öffnungszeiten allerdings eingeschränkt, da dort die Mensa wegen des coronabedingten Platzmangels auch als Hörsaal genutzt wird.

Wie sieht es mit dem Studentenleben aus?

Anders als in den vorangegangenen Semestern sind Restaurants, Kneipen und Clubs in allen Hochschulorten in MV wieder geöffnet. Auch für private Treffen in WGs oder draußen gibt es keine Einschränkungen mehr. Hochschulsport ist mit einem Hygienekonzept möglich.

Was mache ich, wenn ein Corona-Test positiv ausfällt?

Dann müssen sowohl die positiv getestete Person als auch deren Kontaktpersonen in Quarantäne. Das positive Testergebnis sollte umgehend an den Corona-Krisenstab der Hochschule gemeldet werden. Dabei soll auch angegeben werden, an welchen Veranstaltungen man in den letzten beiden Tagen vor Feststellen der Symptome teilgenommen hat.

Von Axel Büssem