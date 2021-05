Rostock

Eiseskälte, Belüftungsanlagen und viele Menschen auf engem Raum: In Fleischbetrieben und Schlachthöfen fühlt sich das SARS-CoV-2-Virus rundum wohl. Der Riesen-Ausbruch beim Fleischriesen Tönnies in Nordrhein-Westfalen brachte im Sommer 2020 eine ganze Branche in Verruf. Und auch in MV gab es gleich mehrere große Ausbrüche in Schlachtbetrieben.

Damit soll es nun aber endgültig vorbei sein: Das Land hat damit begonnen, gezielt Mitarbeiter in Schlachtereien sowie Fleisch- und Wurstfabrikationen zu impfen. Zu den ersten Unternehmen, in denen die Mitarbeiter durchgeimpft worden sind, zählt „Die Rostocker“. Auch andere Betrieb können sich nun Impfteams „bestellen“.

Impfen leicht gemacht: Firmen können Bedarf melden

Das Impfen bei der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten-Fabrik ist militärisch straff organisiert: Das Kommando hat Gabor Racz, Reserveoffizier des Rostocker Verbindungskommandos. Mitarbeiter aus dem Rostocker Rettungsdienst, dem Impfzentrum der Hansestadt und der Bundeswehr arbeiten zusammen. „Wir wollen bis zu 200 Menschen heute impfen“, sagt Racz. Den Impfstoff stellt der Bund bereit, die Anforderung kommt über die Städte und Landkreise.

„Die fleischverarbeitenden Betriebe zählen zur Prioritätengruppe 3. Sie sind jetzt dran“, sagt der Leiter des mobilen Impfteams. Zur Gruppe 3 gehört gleich eine ganze Reihe von Branchen: Mitarbeiter von Wasser- und Energieversorgern dürfen jetzt geimpft werden, auch das Personal aus Apotheken, Laboren und Pharma-Unternehmen ist an der Reihe. Müllabfuhr und Transportwesen gehören ebenfalls zur 3.

Seine Mitarbeiter impfen zu lassen – das geht ganz einfach, sagt Racz: „Die Betriebe können sich bei ihrem Landkreis oder ihrer kreisfreien Stadt melden. Innerhalb von sieben Tagen organisieren wir dann einen Impftermin vor Ort.“ So laufe es jedenfalls derzeit in Rostock.

Eine Impfung reicht mit dem Vakzin von Johnson & Johnson

In MV sorgten unter anderem große Ausbrüche im Schlachtbetrieb in Grimmen und im Edeka-Fleischwerk in Valluhn (Ludwigslust-Parchim) für Aufsehen. Mit der Impfkampagne in den Betrieben soll die Gefahr sofort gebannt sein: Denn für die Mitarbeiter bei „Die Rostocker“ gibt es den Einmal-Impfstoff, das Vakzin von Johnson & Johnson. Getestet unter anderem in der Rostocker Uni-Medizin vom Corona-Experten Prof. Dr. Emil Reisinger.

„Man sieht den Kollegen an, dass die Impfung etwas mit ihnen macht“, sagt Tobias Blömer, Geschäftsführer des Unternehmens. Und nein, er meint damit nicht etwaige Nebenwirkungen, sondern die Erleichterung: „Das vergangene Jahr war für uns, für die ganze Branche nicht einfach. Wir wussten ja sehr schnell, dass die Risiken in Betrieben wie unserem besonders hoch sind.“ Mit der Impfung, so Blömer, gebe es nun Sicherheit.

Bis heute ist die Fleischfabrik in Rostock abgesperrt, rein dürfen nur die Mitarbeiter und Handwerker. Geimpft werden auch die Fachkräfte aus Polen, die in den Betrieben arbeiten: „Wir unterscheiden da nicht. Jeder Arm zählt“, sagt Chef-Impfer Racz. Für die sei der Start der Impf-Kampagne noch aus einem anderen Grund eine Erleichterung: „Die Kollegen“, so Blömer, „leben oft wochen- oder monatelang getrennt von ihren Familien, um sich und die Produktion zu schützen. In 14 Tagen, wenn der Impfstoff voll wirkt, können sie wieder ihre Liebsten ohne Wenn und Aber besuchen.“

