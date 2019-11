Diese Fragen und Antworten ließ Egon Krenz aus dem OZ-Interview streichen

Kritische Nachfragen unerwünscht: Wie der frühere Vorsitzende des Staatsrates der DDR Egon Krenz versucht, in die Arbeit von Journalisten einzugreifen, als würden die Medien noch immer ihm und seiner Staatsführung untergeordnet sein.

Die Politbüromitglieder Egon Krenz, links, und Günther Schabowski, sprechen am 8. November 1989 zu Demonstranten. Schabowski erkannte später seine moralische Schuld an den Todesschüssen an. Quelle: AP Photo/Klostermeier