Diese Frau aus Nienhagen managt im VW-Vorstand den Abgas-Skandal

Hiltrud Werner blickt aus der fünften Etage eines Bürogebäudes über das Volkswagen-Reich. Produktionshallen, Kraftwerk, Lager. Jedes Gebäude ist nummeriert, bis über 100. „Das größte zusammenhängende Betriebsgelände Europas“, sagt Werner. „Größer als Monaco.“ Sie trägt ein blau-grünes Kostüm. Für den VfL. Am Abend wird sie im VIP-Bereich des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten sitzen. Nach 22 Uhr endet ihr Arbeitstag, der um 7 Uhr begann.

Hiltrud Werner lächelt. Sie ist eine der mächtigsten Frauen Deutschlands, Vorständin für Recht und Integrität im Weltkonzern VW mit rund 650 000 Beschäftigten. Ihre Aufgabe: die Aufarbeitung des Dieselskandals im Volkswagen-Konzern.

Durchgekämpft in einer von Männern dominierten Arbeitswelt

Die 53-Jährige stammt aus Ostdeutschland, geboren in Bad Doberan, die ersten Jahre aufgewachsen im Ostseebad Nienhagen ( Landkreis Rostock). Sie hat sich durchgekämpft in einer von Männern dominierten Arbeitswelt, als Ostfrau im Westen. Ein Besuch.

Hiltrud Werner trinkt Tee am späten Vormittag. Sie kommt gerade von der Eröffnung einer Pilotanlage für die Produktion eigener Batteriezellen für Elektroautos in Salzgitter. Ein „Meilenstein“ für den VW-Konzern, sagt sie und lächelt. Dann erzählt sie ihre ungewöhnliche Geschichte.

Kindheit an der Ostsee – Hürden in der DDR

Geboren wurde Werner in Bad Doberan. Ihre Eltern arbeiteten im evangelischen Kindererholungsheim in Nienhagen. „300 Meter entfernt von der Steilküste.“ Sie habe noch viele Erinnerungen, was wohl daran liege, dass sie auch später in den Ferien dort war, als die Familie längst in Thüringen lebte. Im Nienhäger Erholungsheim habe es Garten und Gewächshaus gegeben.

1971 zog die Familie nach Apolda. Ihr Vater hatte eine Stelle in einem Altenpflegeheim erhalten. Hiltrud Werner schaffte die zehnte Klasse, die Erweiterte Oberschule wurde ihr wegen ihres kirchlichen Hintergrunds verwehrt.

Sie begann in Mühlhausen eine Ausbildung zur Facharbeiterin für Textiltechnik mit Abitur. „Mit allem, was dazugehört“, sagt sie und lacht. „Nähen war schon immer mein Hobby.“ Es folgte ein Studium in Halle in „Mathematischen Methoden und Datenverarbeitung in der Wirtschaft“, heute nennt man das Wirtschaftsinformatik. „Wir haben uns zum Beispiel mit Zuschnitt-Raum-Optimierung befasst“, sagt Werner.

Abi mit 1,0 – aber kein Stipendium

Sie hat das Abitur mit 1,0 abgeschlossen, was ihr die erste große Kollision mit dem Staatsapparat einbrachte. Denn ein Stipendium für Spitzenabsolventen sollte ihr nicht gewährt werden. „Das habe ich dann mit Eingaben eingeklagt.“

Ein weiteres Mal musste sie sich durchsetzen, als ihr das Promotionsstudium versagt werden sollte. Sie habe sich direkt an den damaligen DDR-Hochschulminister, Hans-Joachim Böhme, gewandt. „Ich habe die Umsetzung der Verfassung der DDR eingefordert, wonach jeder gleiche Chancen haben soll“, erinnert sie sich. Einfacher wäre es sicher für sie gewesen, wenn sie in die Staatspartei SED eingetreten wäre. Oder eine andere, wie ihr damaliger Professor geraten habe. „Ich habe aber sagt: Ich will das so nicht.“

Nach der Wende: einzige Frau in Vollzeit bei 850 Mitarbeitern

Noch im vierten Studienjahr, 1989, kam ihr Sohn zur Welt. „Ein absolutes Wunschkind.“ Dann aber die Zäsur: Mit der Wende verlor ihr Mann seinen Job. „Kurzarbeit null Stunden, wie das damals zynisch hieß“, so Werner. „Das macht was mit Menschen.“ Als wissenschaftliche Assistentin an der Uni habe sie die Familie nicht allein ernähren können. Daher fiel die Entscheidung, gen Westen zu ziehen. Ein Schritt, der den Weg zu heutigen Powermanagerin ebnete.

Der VW-Abgas-Skandal Die Braunschweiger Staatsanwaltschaftteilte gerade mit, dass Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und der frühere Konzernchef Martin Winterkorn wegen Marktmanipulation angeklagt werden. Sie sollen Anleger im Jahr 2015 nicht rechtzeitig über die drohenden finanziellen Folgen der gefälschten Abgaswerte von Dieselautos in den USA informiert haben. Damit ist ein weiteres Kapitel des Abgas-Skandals aufgeschlagen, der 2015 begann: VW hatte damals nach Prüfungen in den USA zugeben müssen, die Abgas-Software bestimmter Dieselmotoren so eingestellt zu haben, dass im tatsächlichen Betrieb auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide ausgestoßen werden als in Schadstofftests. Es folgte eine Welle von Klagen und Milliardenforderungen, auch in Deutschland. In MV klagen mehr als 1000 Besitzer von Autos der Marken VW oder Audi gegen den Konzern auf Schadenersatz, wie Gerichte jüngst bestätigten. Trend: Die überwiegende Anzahl der Kläger könne sich in erster Instanz Ansprüche durchsetzen. Die Bundesverbraucherzentrale führt eine Musterklage, der sich weit über 420 000 Kläger angeschlossen haben sollen.

Auf einer Messe lernte sie die Firma Softlab aus München kennen, heuerte 1991 an. Das Besondere: Sie war unter rund 850 Mitarbeitern die einzige Frau mit Vollzeitjob und Kind. Hiltrud Werner hält inne. „Viele Frauen aus dem Osten haben mit der Durchmischung zur Emanzipation der Frauen im Westen beigetragen“, sagt sie. Das im Westen damals noch geltende Rollenbild – Mann arbeitet, Frau hütet Haus und Kinder – habe auch sie mit durchbrochen. Da klingt Stolz heraus.

Hälfte ihres Geldes ging in München für Kinderbetreuung drauf

Einfach sei das mit der Emanzipation aber nicht gewesen. Werner schildert: Ihr Mann arbeitete in Wechselschicht, mal früh, mal spät. Sie fuhr das Kind zur Tagesmutter, ließ das Auto stehen und lief zwei Kilometer zur Arbeit. Ihr Mann holte Kind und Auto später ab. Andersherum sei es zur Spätschicht gelaufen.

„Bei Dienstreisen war es kompliziert.“ Für die damals in München teure Kinderbetreuung seien „mehr als die Hälfte“ ihres Gehaltes draufgegangen. „Für eine alleinerziehende Frau wäre das nicht möglich gewesen.“

1998 kam ihre Tochter zur Welt. Werner wechselte die Jobs. Zu BMW, zur BMW-Bank, 2000 in die BMW-Konzernrevision, ab 2003 in Großbritannien. Später zum Nutzfahrzeughersteller MAN, dann zum Zulieferer ZF. Chefin der Revision, zuständig für Prüfung und Organisation von Abläufen im Unternehmen. Ob sie sich denn nicht als Rabenmutter fühle, sei sie mal gefragt worden. Oder: Warum holst du deinen Sohn denn nicht selbst ab? Ihre Antwort: Er fahre mit dem Fahrrad. Wenn sie sich sorge, lebe er nicht sicherer.

Die 17-Stunden-Frau: Hiltrud Werner biss sich nach oben durch

Die Schilderung liefert einen Teil der Antwort, warum Hiltrud Werner heute in der VW-Vorstandsetage sitzt. Sie setzte sich durch. Überall. Freilich schildert sie das anders. Freundlich. Professionell. Kritik ist kaum zu hören. Sie wisse, was sie könne. Darauf verlasse sie sich.

„Man muss seine Arbeit gut machen.“ Sie sei das, was man im Business eine „Seventeen-Hours-Lady“ nenne, 17 Stunden am Tag. Mit großen Aufgaben: Werner, bei VW zuständig für Recht, Integrität, Compliance-Regeln, die Betreuung des US-amerikanischen Monitors und Risikomanagements, hat nicht weniger als den riesigen Dieselabgas-Skandal mit dem Vorwurf manipulierter Software abzuarbeiten.

Ihr unterstehen 2000 Mitarbeiter

Folge: „Ein Umbau des Hauses, vieler Strukturen, Prozesse und Abläufe“, sagt sie. „Meine Arbeit zielt darauf ab, dass Mitarbeiter offen über Probleme reden können.“ Nicht einfach in einem Konzern mit diversen Managementebenen, räumt sie ein. Ihre Botschaft an VW-Kunden auch in ihrer alten Heimat: Der Konzern habe nach Bekanntwerden des Skandals schnell gehandelt, 95 Prozent der Software-Updates seien erfolgt. „Vieles ist in Ordnung gebracht, vieles müssen wir noch in Ordnung bringen.“ Sie stehe für Transparenz in diesem Prozess. VW wolle das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen. Sätze wie getunte Sportwagen. In Wolfsburg unterstehen Werner 600 Mitarbeiter, weltweit etwa 2000.

Einmal blitzt dann doch eine Art Selbsteinschätzung der Managerin durch. 2016, als der Dieselabgas-Skandal voll ausbrach, holte VW sie. Zum Aufräumen brauche man halt jemanden, „der den Mund aufmacht, keine Angst, aber Durchsetzungsvermögen hat“.

Seit 2017 ist sie als einzige Ostdeutsche und einzige Frau neben sieben Männern im VW-Vorstand. Im „ Olymp der deutschen Automobilindustrie“, wie es die Autoren des Buches „Ostfrauen verändern die Republik“ nennen. Darin steht auch eine Geschichte über Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Die, gerade 30 Jahre nach dem Mauerfall, sagte: „Ostdeutsche Frauen haben einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung in der Bundesrepublik geleistet. Hier war der Osten Vorbild für den Westen.“ Hiltrud Werner würde zustimmen.

Sorge um eine Gesellschaft, die zunehmend polarisiert

Im Gespräch klingt Nachdenklichkeit über die gesellschaftliche Entwicklung und eine sich zuspitzende Klimadebatte an. Sie beobachte mit Sorge eine zunehmende „Unfähigkeit zum Kompromiss“. „Die Deutschen brauchen immer einen Feind“, erklärt Werner. „In den 90ern war es der FCKW-Kühlschrank, dann das Ozonloch, Mobilfunkmasten, Windräder – jetzt ist es das Auto.“

Viele Fernseh-Talkshows seien nicht geeignet, einen Diskurs anzustoßen. Stattdessen werde polarisiert. Sie wünsche sich mehr Hintergründigkeit. „Wir dürfen nicht die Erwartungshaltung haben, dass alles in einem Tweet erklärt werden kann.“ Sie blickt auf die Uhr. Nächster Termin.

Vom VW-Vorstandsgebäude in Wolfsburg bis zur Ostseeküste sind es gut 200 Kilometer. Hiltrud Werner schafft die Strecke gedanklich in Sekunden. Sie sei oft im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern, ihrer ersten Heimat. Auf dem Darß, Hiddensee, in Warnemünde. Die Küste sollte so bleiben, wie sie ist, findet sie. Nur nicht weiter zubauen. „Eine Woche Hiddensee ist für mich wie drei Wochen Urlaub woanders.“

Von Frank Pubantz