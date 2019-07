Grevesmühlen/ Wismar

In Bad Doberan versammeln sich die Oldtimer am 13. und 14. Juli auf der Galopprennbahn zwischen Bad Doberan und Heiligendamm. Die 20. Schwanenrallye wird die letzte sein.

Die sechste Museumsrallye mit Oldtimertreffen veranstaltet das Phantechnikum in Wismar am Sonnabend, 20. Juli. Treffpunkt ist die ehemalige Flakkaserne, Zum Festplatz. Hier ist der Startpunkt für die Rallye durch die Hansestadt Wismar und das Mecklenburger Land. Teilnehmer müssen Aufgaben in und rund um Wismar lösen. Start ist 9 Uhr. Um ca. 11 Uhr fällt der Startschuss zum Staffelstart.

Das Rust 'N' Dust Jalopy, erstmals im Jahr am Teterower Bergring 2009 veranstaltet, empfängt vom 19. bis 21. Juli modifizierte und historische US-Fahrzeuge bis Baujahr 1959.

Im kleinen Ort Russow bei Rerik findet jedes Jahr ein Oldtimertreffen statt, organisiert von Kuno Kudjons. Dieses Jahr am 10. August ab 10 Uhr.

Am Samstag, den 31. August 2019, findet das traditionelle Oldtimer-Treffen am Prerower Hafen statt. Vom Cabrio über historische Zweiräder bis hin zu alten Nutzfahrzeugen gibt es hier viel zu Entdecken.

Das 24. Internationale Opeltreffen findet in diesem Jahr vom 6. bis 8. September auf dem Parkplatz an der Wohlenberger Wiek zwischen Wismar und Klütz statt, zu dem traditionell zahlreiche Oldtimer der Marke erscheinen. Organisiert wird das Treffen vom Opel-Team Boltenhagen und dem Opel Club Rostock. Mehrere Hundert Fahrzeuge, darunter etliche Oldtimer der Modelle „Kapitän“, sind regelmäßig dabei.

Ein Treffen der Oldtimer und PS-Raritäten findet am 7. und 8. September in Dorf Mecklenburg statt. Am Kreisargrarmuseum, Schweriner Straße 83, beginnen die Veranstaltungen jeweils 10 Uhr.

Am 3. Oktober findet in Tessin das 20. Tessiner Zweirad-Oldtimertreffen statt. Beginn ist 10 Uhr im Volkspark Tessin.

