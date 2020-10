Diese Regeln gelten für das Verbrennen von Gartenabfällen in MV

Rostock

Baumschnitt, Grünabfälle und Laub: In den Kleingärten des Landes fällt derzeit wieder viel pflanzlicher Abfall an. „Der Oktober ist traditionell die Zeit, in der viele ihre Gärten winterfest machen“, sagt Robert Kröger, Vorsitzender des Landesverbandes der Kleingärtner MV. Bei der Entsorgung muss allerdings einiges beachtet werden. Gartenfeuer sind im Land nämlich verboten. Und das nicht nur, weil in Kreisen und Kommunen ausreichend Entsorgungsmöglichkeiten angeboten werden. „Hintergrund ist auch, dass alles, was verrottbar ist, über einen Kompost auf der eigenen Parzelle wieder der Erde zugeführt werden sollte“, weiß Kröger. Zudem würden Gartenfeuer mit ihrem Ruß und Qualm nicht nur die Nachbarn, sondern auch die Umwelt belasten.

Das ist die Rechtslage

Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist in der Pflanzenabfall-Landesverordnung MV geregelt. Demnach können Gartenfeuer nur dann entfacht werden, wenn eine Entsorgung durch Verrotten oder Kompostieren nicht möglich oder zumutbar ist oder der örtliche Träger keine geeigneten Entsorgungssysteme zur Verfügung stellt. In diesem Fall sind die Feuer zwischen dem 1. und 31. Oktober immer werktags und für zwei Stunden zwischen 8 und 18 Uhr zulässig.

Laut Christoph Wohlleben, dem Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, ist diese Ausnahmeregelung aber eigentlich keine: „Da jeder Bürger des Landkreises eine vom Landkreis finanziell gestützte Biotonne erhält, ist es auf jeden Fall immer unzulässig, Gartenabfälle zu verbrennen“, sagt er. Deshalb gebe es weder Ausnahmen noch die Prüfung der Zumutbarkeit. Ähnlich argumentieren auch die Verwaltungen in Rostock, dem Landkreis Rostock oder dem Kreis Vorpommern-Rügen.

Dann gelten Ausnahmen

Sollten Gartenbesitzer entgegen aller Regelungen am Verbrennen festhalten wollen, brauchen sie dafür im genannten Zeitrahmen keine behördliche Erlaubnis. „Nur ein Abweichen von diesen Zeiten bedarf der Genehmigung“, so Christoph Wohlleben. Der Kreis Nordwestmecklenburg würde für die Erteilung – je nach Abfallmenge – zwischen 50 und 650 Euro verlangen. „Eine Abfallverbrennung darf aber auch dann nicht genehmigt werden, wenn eine andere Entsorgung durch ein öffentliches Entsorgungssystem möglich oder zumutbar ist“, nennt Wohlleben die Regularien. „Wichtig ist auch, dass nur abgelagertes und trockenes Holz verbrannt wird und der Haufen vor dem Anzünden umgeschichtet wird, um zu vermeiden, dass Tiere, die darin vielleicht schon ihr Winterquartier errichtet haben, dabei zu schaden kommen“, erklärt Robert Kröger vom Gartenverband.

Diese Strafen drohen bei Missachtung

Bei Nichtbeachtung des Verbrennverbotes drohen empfindliche Bußgelder. Diese könnten laut Abfallrecht bis zu 100 000 Euro betragen. „In der Praxis werden Verwarnungen ausgesprochen und Bußgelder je nach Schwere des Verstoßes in der Regel im zwei- bis dreistelligen Bereich verhängt“, sagt der Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, Christoph Wohlleben. Immer wieder käme es bei den Behörden zu Anzeigen wegen der Rauchbelästigung von Gartenabfallfeuern. Auch das Umweltamt des Landkreises Rostock kündigt an, die Einhaltung der Vorschriften stärker zu kontrollieren.

Diese Möglichkeiten zur Entsorgung gibt es

Die Hansestadt Rostock bietet ihren Bürgern gleich mehrere Entsorgungsmöglichkeiten für Grünschnitt: Dieser kann beispielsweise kostenlos auf den Recyclinghöfen abgegeben werden. „Außerdem können über das Kundendienstbüro der Stadtentsorgung zweimal jährlich kostenlose Termine für sogenannte Bündelsammlungen vereinbart werden“, so Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Ebenfalls bei der Stadtentsorgung könnten ab einer Menge von fünf Kubikmetern pflanzlicher Abfälle Grünschnittcontainer gratis bestellt werden. „Diese Möglichkeiten nutzen auch viele Kleingartenvereine“, weiß Verbandsvorsitzender Robert Kröger. Die entsprechenden Kosten seien in der Hansestadt bereits in der Abfallgebühr enthalten. Im Landkreis Vorpommern-Rügen sei die Entsorgung ebenfalls über die Biotonnen oder über die Annahmestellen der Wertstoffhöfe geregelt, sagt Sprecherin Stefanie Skock.

Was ist mit Feuerschalen oder Lagerfeuern?

Wenn es dabei nicht um Abfallbeseitigung, sondern um Gemütlichkeit geht, steht der Nutzung von Feuerschalen nichts im Wege. Bei Lager- und Brauchtumsfeuern gibt es regionale Unterschiede – einige Städte und Gemeinden haben auch dafür Genehmigungspflichten auferlegt. Grundsätzlich gilt, dass der Brandschutz beachtet und das Umfeld nicht belästigt wird.

Von Claudia Labude-Gericke