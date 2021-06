Rostock

Masken müssen sie nicht mehr tragen, bei den Tests bleibt es aber vorerst – auch in den Ferien: Kinder, die während der Sommerferien den Hort besuchen sollen, müssen zwei Mal die Woche mit ihren Eltern einen Corona-Schnelltest machen. Diese Regeln gelten für die Betreuung in der schulfreien Zeit.

Wie oft müssen Hort-Kinder getestet werden?

„Kinder und Beschäftigte müssen zweimal wöchentlich einen anerkannten Test vorweisen, Genesene und vollständig Geimpfte sind davon ausgenommen“, sagt Alexander Kujat, Sprecher des für die Horte zuständigen Sozialministeriums in Schwerin. Ein Großteil der Erzieher dürfte deshalb in den Ferien bereits von der Testpflicht befreit sein: „Alle Hort-Erzieher im Land haben bereits ein Impfangebot erhalten, in der Regel auch schon für die zweite Impfung“, so Kujat.

Wo wird getestet?

Während an vielen Schulen in den Klassen, vor Unterrichtsbeginn und mit Hilfe der Lehrer getestet wurde, sollen die Ferienkinder in den Horten zu Hause oder in den Testzentren im Land ihre Nachweise erbringen, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Schnelltests sollen montags und mittwochs vor dem Hort-Besuch unter Aufsicht von Mama oder Papa absolviert werden. Das Land und die Horte stellen dafür eine Selbsterklärung bereit, die nach jedem Test ausgefüllt werden muss und die Eltern versichern, dass der Test negativ war.

Stellt das Land Testkits bereit?

Ja, sagt das Sozialministerium. Eltern können die Tests für Zuhause in den Horten mitnehmen. Die Tests werden über die Katastrophenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte an die Horte verteilt.

Gilt im Hort eine Maskenpflicht?

Nein, seit Donnerstag nicht mehr. Weder die Erzieher und Beschäftigten noch die Kinder müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Regelung gilt sowohl für Innen- als auch für die Außenbereiche.

Wird die Hort-Betreuung in den Ferien ausgebaut?

Normalerweise stehen Eltern bis zu 30 Stunden Betreuungszeit in einem Hort pro Woche zu – jedenfalls bei einem Ganztagsplatz. Wer mehr Stunden in Anspruch nehmen muss, musste diese Stunden bisher selbst bezahlen. Das ist in diesem Jahr anders. Das Land finanziert mit zwei Millionen Euro zusätzliche Hort-Stunden in den Ferien. Das Land will damit Eltern nach den Einschränkungen der Pandemie entlasten. Ob mehr Betreuung möglich ist, hänge laut Ministerium aber von den Personalkapazitäten der einzelnen Horte ab.

Von Andreas Meyer